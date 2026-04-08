La noticia del alto el fuego que acordaron Estados Unidos e Irán en la madrugada de este miércoles desató rápidamente la reacción de múltiples líderes a nivel internacional, quienes destacaron en gran parte la importancia de la diplomacia. Algunos incluso expresaron el anhelo de que se logre un acuerdo que termine definitivamente las hostilidades. Mientras Washington y Teherán preparan a sus delegaciones para la ronda de diálogos que ofreció Pakistán, desde varias regiones del mundo saludan el cese en los ataques.

Este es un recuento de lo que han dicho varios países, jefes de Estado y líderes de organizaciones internacionales.

ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el anuncio del alto el fuego, según informó este miércoles su portavoz, Stéphane Dujarric. Según la declaración, Guterres "insta a todas las partes en el conflicto actual en Oriente Medio a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y a respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región”.

El jefe de la ONU también enfatizó que el cese inmediato de las hostilidades es fundamental para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano en medio de la crisis actual. Además, expresó su agradecimiento por los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán y otras naciones que trabajan para facilitar el acuerdo de alto el fuego, según Dujarric.

Colombia

A través de una publicación en Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que le parece “bien” la decisión de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, ante el alto el fuego. “Jamás un ser humano puede extinguir, y ni siquiera hablar de acabar con una civilización humana”, escribió en referencia a las amenazas que había lanzado el líder estadounidense contra Teherán antes de que se llegara al cese de hostilidades.

“El presidente Donald Trump cesa cualquier presión sobre Irán. Le solicito a la República de Irán y a su presidente aceptar reiniciar diálogo para la paz y poder cesar el conflicto armado en el Medio Oriente”, agregó Petro.

España

Tras el anuncio del alto el fuego, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, declaró este miércoles que el mundo estuvo "peligrosamente cerca" del desastre después de que Trump amenazara con aniquilar la civilización iraní en su ultimátum a Teherán.

En conversación con la emisora ​​RNE, el funcionario destacó que tal ultimátum era "absolutamente inconcebible para la humanidad" y que era demasiado pronto para determinar si el conflicto había terminado definitivamente.

"Cuando el líder de una potencia militar hace tales amenazas, me las tomo en serio", añadió.

Emiratos Árabes Unidos

"Emiratos Árabes Unidos salió victorioso de una guerra que sinceramente buscábamos evitar", declaró el asesor presidencial Anwar Gargash en una publicación en X.

"Hoy, estamos preparados para afrontar un complejo panorama regional con mayores recursos, un conocimiento más profundo y una capacidad más sólida para influir y moldear el futuro", añadió.