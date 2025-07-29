Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, expresó la esperanza de que su país vuelva a ser un mediador clave entre Rusia y Ucrania, al reafirmar el compromiso de Ankara con reactivar las negociaciones de paz para poner fin a la guerra que se ha extendido por más de tres años.

"Al igual que la mesa de negociaciones (entre Rusia y Ucrania) se estableció en Estambul, la mesa de paz también se establecerá en Türkiye en un futuro no muy distante. Y esta sangrienta guerra llegará a su fin", sostuvo Erdogan este lunes tras una reunión de gabinete en Ankara.

Sus declaraciones se dan apenas cinco después de que Estambul fuera la sede de la tercera ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, el pasado 23 de julio, después de los encuentros anteriores de mayo y junio en la misma ciudad.

Las reuniones, que se han mantenido en gran medida fuera del foco público, involucraron tanto diplomacia oficial como extraoficial. También se ha reportado que Türkiye facilitó contactos entre asesores de alto nivel y funcionarios de seguridad de ambas partes.

Rusia elogia a Türkiye como una figura “apreciada” por todas las partes





Por su parte, Rusia señaló que Türkiye es “apreciada” por todas las partes involucradas en los diálogos de paz con Ucrania.

“Türkiye ciertamente goza del aprecio de todos los participantes en el proceso de negociación, y agradecemos a Ankara y a los líderes turcos sus esfuerzos para encontrar soluciones a la situación en Ucrania”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa este lunes en Moscú.

Previamente, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, también agradeció a Türkiye por su “papel de facilitador” en las conversaciones, describiendo al país como “una importante plataforma para el diálogo y la paz”.