Los ataques de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, no constituyen un hecho aislado ni una anomalía dentro del sistema internacional.

Por el contrario, son una señal clara del momento histórico que atraviesa el orden mundial: el colapso del orden internacional liberal y el surgimiento de una forma de dominación más explícita, directa y violenta, que puede caracterizarse como una variante global y corporativa del fascismo.

La operación para capturar y extraer por la fuerza al mandatario venezolano y a su esposa, llevada a cabo mediante el uso de la fuerza y sin ninguna base legal internacional, viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas, el principio de soberanía estatal y todo el marco del derecho internacional público.

Sin ambigüedades, se trata de un acto de secuestro internacional y de un acto de guerra. Ningún eufemismo legal o retórica diplomática puede ocultar esta realidad.

El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirma sin reservas que EE.UU. “ dirigirá Venezuela ”, marca un punto de inflexión en el plano discursivo.

Las máscaras han caído definitivamente. La democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción ya no se invocan como justificaciones formales.

El motivo es explícito y brutal: petróleo , recursos estratégicos y control geopolítico. Todo lo demás son simples pretextos.

Esta declaración representa no solo una amenaza contra Venezuela, sino una declaración de principios del nuevo orden que se está imponiendo: la ley del más fuerte, administrada por una élite ultrarrica y por conglomerados energéticos, financieros, tecnológicos y militares que hoy parecen controlar el propio Estado del país nortamericano.

Estamos presenciando la configuración de un feudalismo corporativo, en el que territorios enteros son concebidos como botín de guerra —y sus habitantes, como obstáculos desechables— o, en el mejor de los casos, como zonas de sacrificio.

Venezuela es un pueblo, no es una sola persona

Washington ha cometido un error de cálculo profundo e histórico. Venezuela no es un gobierno sostenido por una figura individual.

Se trata de un proyecto político, social e institucional que ha resistido más de dos décadas de asedio sistemático: sanciones económicas criminales, bloqueo financiero, sabotaje productivo, operaciones de guerra psicológica y estrategias permanentes de desestabilización.

La captura de su presidente tiene como objetivo desmoralizar al país, provocar fracturas internas y forzar un colapso político.

Sin embargo, el Estado venezolano mantiene una cohesión política , una articulación cívico-militar y una base social comunal organizada, forjada precisamente bajo condiciones extremas.

No habrá una rendición inmediata de la soberanía. Resulta improbable que Venezuela negocie su existencia como nación o acepte transformarse en un enclave colonial.