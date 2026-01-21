Como parte de los contactos con Washington, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el ingreso de 300 millones de dólares al mercado local, “producto de la venta del petróleo”, días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo para la comercialización de crudo venezolano por un total de 500 millones de dólares, gestionado por Estados Unidos.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez en un discurso transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria precisó que estos recursos serán “utilizados y empleados” a través del mercado cambiario, la banca nacional y el Banco Central de Venezuela “para consolidar y estabilizar el mercado”. Según explicó, los fondos se transferirán a un grupo reducido de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales.

El anuncio ocurre luego de la confirmación, el pasado jueves, por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares. En virtud de ese entendimiento, Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y administrará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Washington indicó que asumiría el control de las exportaciones de crudo del país y prometió que la nación recibiría ingresos significativos. En ese contexto, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, afirmó que solicitó “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos. Rodríguez aclaró que la decisión sobre la venta del petróleo se toma desde Caracas.

Rodríguez nombra a un banquero formado en EE.UU. al frente de la agencia de inversiones

En ese contexto, Rodríguez designó a un banquero formado en EE.UU. para dirigir la principal agencia de inversiones del país, en lo que analistas interpretan como un gesto hacia los inversores estadounidenses o una señal para Trump de que Venezuela está dispuesta a otorgar a las petroleras de ese país un acceso privilegiado a su sector energético.

Así, Calixto Ortega será el nuevo jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, en reemplazo de Alex Saab, empresario colombiano-venezolano cercano a Maduro. Ortega, expresidente del Banco Central de Venezuela había formado parte de una misión diplomática venezolana en Houston, el epicentro de la industria de refinación de petróleo en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en X, Rodríguez afirmó que el nombramiento permitirá “la atracción continua de inversión nacional e internacional” para impulsar la recuperación económica.

EE.UU. mantiene la presión con la incautación de otro petrolero

Pese a estas ventas y promesas, la presión de Estados Unidos no se ha detenido. Washington mantiene el bloqueo a buques petroleros sancionados, el cual ha impedido que muchos cargamentos salgan de Venezuela. De hecho, este martes el Comando Sur de Estados Unidos incautó una nueva embarcación.

El buque, detenido bajo el operativo “Lanza del Sur”, fue identificado como el Sagitta y, de acuerdo con distintos monitores de tráfico marítimo, anteriormente navegaba bajo bandera de Panamá y Liberia.

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba “desafiando la cuarentena” impuesta por Trump a los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. Según el comunicado, la medida busca hacer cumplir las sanciones estadounidenses y garantizar que solo salgan del país envíos de petróleo “coordinados legalmente”.

Este sería la séptima incautación de petroleros desde que el Gobierno de Trump empezó con estas operaciones a principios de diciembre como método de presión contra el Gobierno de Maduro, pero que se han mantenido incluso después de la incursión militar que terminó con su captura.