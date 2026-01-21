Como parte de los contactos con Washington, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el ingreso de 300 millones de dólares al mercado local, “producto de la venta del petróleo”, días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo para la comercialización de crudo venezolano por un total de 500 millones de dólares, gestionado por Estados Unidos.
"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez en un discurso transmitido por el canal estatal VTV.
La mandataria precisó que estos recursos serán “utilizados y empleados” a través del mercado cambiario, la banca nacional y el Banco Central de Venezuela “para consolidar y estabilizar el mercado”. Según explicó, los fondos se transferirán a un grupo reducido de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales.
El anuncio ocurre luego de la confirmación, el pasado jueves, por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares. En virtud de ese entendimiento, Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y administrará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.
Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Washington indicó que asumiría el control de las exportaciones de crudo del país y prometió que la nación recibiría ingresos significativos. En ese contexto, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, afirmó que solicitó “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos. Rodríguez aclaró que la decisión sobre la venta del petróleo se toma desde Caracas.
Rodríguez nombra a un banquero formado en EE.UU. al frente de la agencia de inversiones
En ese contexto, Rodríguez designó a un banquero formado en EE.UU. para dirigir la principal agencia de inversiones del país, en lo que analistas interpretan como un gesto hacia los inversores estadounidenses o una señal para Trump de que Venezuela está dispuesta a otorgar a las petroleras de ese país un acceso privilegiado a su sector energético.
Así, Calixto Ortega será el nuevo jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, en reemplazo de Alex Saab, empresario colombiano-venezolano cercano a Maduro. Ortega, expresidente del Banco Central de Venezuela había formado parte de una misión diplomática venezolana en Houston, el epicentro de la industria de refinación de petróleo en Estados Unidos.
En un mensaje publicado en X, Rodríguez afirmó que el nombramiento permitirá “la atracción continua de inversión nacional e internacional” para impulsar la recuperación económica.
EE.UU. mantiene la presión con la incautación de otro petrolero
Pese a estas ventas y promesas, la presión de Estados Unidos no se ha detenido. Washington mantiene el bloqueo a buques petroleros sancionados, el cual ha impedido que muchos cargamentos salgan de Venezuela. De hecho, este martes el Comando Sur de Estados Unidos incautó una nueva embarcación.
El buque, detenido bajo el operativo “Lanza del Sur”, fue identificado como el Sagitta y, de acuerdo con distintos monitores de tráfico marítimo, anteriormente navegaba bajo bandera de Panamá y Liberia.
El Comando Sur detalló que el petrolero operaba “desafiando la cuarentena” impuesta por Trump a los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. Según el comunicado, la medida busca hacer cumplir las sanciones estadounidenses y garantizar que solo salgan del país envíos de petróleo “coordinados legalmente”.
Este sería la séptima incautación de petroleros desde que el Gobierno de Trump empezó con estas operaciones a principios de diciembre como método de presión contra el Gobierno de Maduro, pero que se han mantenido incluso después de la incursión militar que terminó con su captura.
Venezuela abre la puerta a reformas económicas, con foco en el petróleo
Paralelo al interés de Trump en el petróleo venezolano, el país anunció que avanza hacia reformas económicas para atraer inversión extranjera, en lo que describe como una “nueva realidad” económica. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes un conjunto de propuestas que el Legislativo abordará durante el período 2026-2027. Entre ellas figura la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de favorecer y proteger la inversión extranjera en un sector clave para la economía.
"No podemos tener ningún tipo de preocupación ni temor con respecto a esa ley. Nosotros hemos creado nuevas leyes (para) que se adapten a la nueva realidad económica venezolana", afirmó Rodríguez durante una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento, transmitida por VTV.
El ministro indicó que esta reforma es una de más de una docena de propuestas impulsadas por el Ejecutivo en cabeza de la presidenta encargada Rodríguez. Entre ellas mencionó cambios en las leyes de minería, del comité de exportación, de derechos socioeconómicos y de propiedad intelectual.
Reporte revela contactos entre EE.UU. y Cabello antes de la operación en Venezuela
Mientras tanto, medios internacionales se hicieron eco de un informe de la agencia de noticias Reuters que reveló que funcionarios de la administración Trump mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, meses antes de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro.
Según fuentes citadas por Reuters, Cabello estuvo en contacto con el Gobierno de Trump tanto de forma directa como a través de intermediarios, y las comunicaciones continuaron incluso después de la captura de Maduro.
Ahora bien, Cabello figura en la misma acusación por narcotráfico utilizada por Washington para justificar la captura de Maduro. En 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por su captura, cifra que luego elevó a 25 millones. Cabello ha negado públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico.
Las comunicaciones, que no habían sido reportadas previamente, son consideradas clave para los esfuerzos de Washington por tener control de la situación en Venezuela. No está claro si los contactos incluyeron discusiones sobre la futura gobernanza del país ni si Cabello atendió las advertencias. El ministro ha prometido públicamente unidad con Rodríguez, a quien Trump ha elogiado hasta ahora.
Ahora bien, las fuentes sí detallaron que funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello contra el uso de los servicios de seguridad o de grupos afines al Gobierno de Maduro para cualquier acto contra la oposición. Ese aparato de seguridad —que incluye servicios de inteligencia, policía y Fuerzas Armadas— permanece en gran medida intacto tras la operación estadounidense del 3 de enero.
Considerado durante años como el segundo hombre más poderoso de Venezuela, Cabello fue un estrecho colaborador del presidente fallecido Hugo Chávez y un histórico aliado de Maduro.
Protestas y liberación de detenidos
Por otra parte, Trump se expresó sobre Venezuela este martes. “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, sostuvo Trump, quien agregó que ha estado “trabajando muy bien” con Rodríguez. Añadió que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus “narcotraficantes y prisioneros”, situación que, según dijo, cambió en las últimas semanas.
Trump también dijo que le “encantaría” involucrar a la líder opositora, María Corina Machado, en la transición política en Venezuela. “Es una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble hace unos días. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”.
En otro gesto hacia el gobierno temporal, aseguró además que el Ejecutivo venezolano ha liberado a detenidos que calificó como “presos políticos”. “Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho”, afirmó al ser consultado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones.
Las declaraciones de Trump se producen mientras en Caracas hubo protestas pidiendo claridad al gobierno sobre las liberaciones que ocurrieron en las últimas semanas. En este sentido, varias ONG y líderes opositores sostienen que el proceso avanza “a cuentagotas” y que no hay cifras detalladas.