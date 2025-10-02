El mayor intento de desafiar el brutal e inhumano bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza ha sido nuevamente sofocado por las fuerzas de ocupación, que recurrieron a la violencia para atacar, detener y preparar la deportación de los activistas de la Flotilla Global Sumud.

Israel ha interceptado al menos 40 barcos de la Flotilla Global Sumud, según el rastreador oficial de la organización, como resultado directo de ataques navales israelíes. Solo cuatro embarcaciones parecen seguir navegando, aunque han modificado su ruta según el rastreador.

El barco Mikeno, que logró ingresar a aguas territoriales, perdió la señal cuando se encontraba a unas 9,3 millas náuticas de Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí agregó que queda en la mar un último barco. "Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo".

El comité organizador denunció el uso de violencia contra los activistas, señalando que los barcos fueron embestidos, sometidos a cañones de agua y abordados por la fuerza, mientras los detenidos eran “maltratados brutalmente” por personal militar. “Estamos siendo atacados en este momento por el ejército sionista”, aseguró el Comité Internacional para Romper el Sitio de Gaza a través de la red social X.

Varios videos difundidos muestran cómo las fuerzas israelíes tomaron control de los barcos, enfrentándose a activistas desarmados, mientras estos intentaban protegerse con chalecos salvavidas. Los activistas también denunciaron interferencias en las señales y cortes de comunicación a bordo de la mayoría de las embarcaciones.

Según informó el Ministerio de Exteriores israelí, los más de 500 activistas, provenientes de 55 países, serán trasladados al puerto de Asdod, donde enfrentarán “deportaciones voluntarias o procesos judiciales para su expulsión forzosa”. Además, el Canal 13 de Israel indicó que la operación para apoderarse de la flotilla continuaría hasta el jueves.

Los barcos fueron interceptados en aguas internacionales, a decenas de millas de la costa de Gaza, en un hecho que constituye una clara violación del derecho internacional. La flotilla, que buscaba llevar ayuda humanitaria, se encontraba a menos de 80 millas náuticas —148 kilómetros— de Gaza antes de ser atacada por la marina israelí.