“Con la fe puesta en el pueblo de Venezuela”, el mandatario Nicolás Maduro expresó su confianza en la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y en el equipo que actualmente está al frente del gobierno temporal. Lo hizo desde Nueva York, donde permanece detenido tras su captura por parte de Estados Unidos, en un mensaje enviado a su hijo este martes. El pronunciamiento se produce mientras Caracas continúa intentando identificar a las víctimas del ataque de Washington, cuyas explosiones fueron tan intensas que, según las autoridades, dejaron cuerpos totalmente fragmentados.

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, transmitió este martes un mensaje de su padre y de su esposa, Cilia Flores, también llevada a la fuerza por Washington. “Tuvimos un mensaje de él y de ella; nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron ayer”, indicó.

El pasado sábado, el diputado había difundido un primer mensaje del mandatario. “Estamos bien, somos unos luchadores”, dijo. Además, Maduro Guerra señaló al canal estatal VTV: “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”. Insistió también en que su padre se mantiene “moralmente íntegro y fuerte” y que “su liderazgo no ha sido doblegado, pese a las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense”.

Los llamados a la calma y el respaldo a la presidenta encargada se extendieron a otros funcionarios. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que Caracas muestra un ambiente de tranquilidad pese a la acción de Estados Unidos. “El país está tranquilo, el país está en paz, el país recobra la normalidad”, afirmó, e insistió en que “nosotros tenemos que seguir adelante”.

Además, el funcionario señaló que el lunes se realizó un encuentro entre Rodríguez y diplomáticos de la Unión Europea. “Lo que ellos perciben es la normalización dentro del país, dentro de una tensa calma, pero calma”, comentó durante una rueda de prensa.

El ministro indicó que las actividades regresan progresivamente a la normalidad tras las vacaciones y el retorno a clases. No obstante, declaró que algunas familias aún no han enviado a sus hijos a la escuela por temor a “un nuevo ataque” de Estados Unidos. En paralelo, agencias de noticias como AFP informaron que las largas filas en supermercados y gasolineras del primer momento desaparecieron días después del ataque.

Por su parte, y pese a la advertencia del gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que controlará la venta de crudo por tiempo “indefinido” y que depositará los ingresos en cuentas gestionadas por Washington, la presidenta encargada Rodríguez también expresó tranquilidad respecto a la administración económica del país.

En una breve alocución transmitida por VTV, Rodríguez aseguró que los ingresos provenientes de la venta de petróleo y gas serán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud. Indicó que trabaja en un plan especial para ese sector, afectado por años de dificultades económicas –provocadas en gran medida por las sanciones de Washington–. Y afirmó que “cada dólar que ingrese a Venezuela de la industria petrolera y gasífera será destinado a atender los requerimientos del sistema sanitario”.

