Varios legisladores de Estados Unidos condenaron el martes un ataque contra la representante Ilhan Omar y, además, varios de ellos acusaron al presidente Donald Trump de incitar a la violencia mediante sus críticas a la demócrata por el estado de Minnesota.

Según la oficina de Omar, "durante su encuentro público con los votantes, un agitador intentó atacar a la congresista rociando una sustancia desconocida con una jeringuilla". En este sentido, añadió que el personal de seguridad y la policía de Minneapolis detuvieron rápidamente al individuo, que permanece bajo custodia.

Posteriormente, expertos forenses determinaron que el líquido rociado sobre la congresista probablemente era vinagre de sidra de manzana, según informó CNN.

En cuanto al sospechoso, el presunto atacante fue identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, quien se encuentra detenido en la cárcel del condado de Hennepin acusado de agresión en tercer grado, indicó el medio. Asimismo, la Policía del Capitolio trabaja en la formulación de cargos federales contra Kazmierczak por agredir a un miembro del Congreso e impedir a Omar el desempeño de sus funciones oficiales.

En el ámbito político, el senador por Vermont Bernie Sanders elogió la valentía de Omar y escribió en X: "Es vergonzoso que, en lugar de condenar el ataque, Trump haya intensificado su retórica y la haya vuelto a atacar. Basta ya de odio y racismo".

Del mismo modo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la agresión de "repugnante". Por su parte, la congresista por Carolina del Norte Valerie Foushee subrayó: "La violencia política no tiene cabida en nuestro país, punto".

A su vez, la representante por Minnesota Kelly Morrison señaló que Trump "ha estado utilizando una de las plataformas más grandes del mundo para vomitar una retórica de odio" contra Omar y, además, añadió que "la retórica violenta que alimenta estos actos debe detenerse".

En la misma línea, la representante por Arizona Yassamin Ansari afirmó que Trump "ha incitado repetidamente este tipo de odio con sus ataques constantes". Asimismo, la congresista por Colorado Brittany Pettersen remarcó: "No es casualidad que Donald Trump la haya atacado sin descanso, difundiendo mentiras racistas y odio".