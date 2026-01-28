EE.UU. Y CANADÁ
Legisladores de EE.UU. condenan ataque a Ilhan Omar y señalan la retórica de odio de Trump
Según CNN, expertos forenses señalaron que el líquido rociado sobre la congresista probablemente era vinagre de sidra de manzana.
La representante de Estados Unidos Ilhan Omar interviene durante un encuentro público con los votantes en Minneapolis, Minnesota / Reuters
hace 18 horas

Varios legisladores de Estados Unidos condenaron el martes un ataque contra la representante Ilhan Omar y, además, varios de ellos acusaron al presidente Donald Trump de incitar a la violencia mediante sus críticas a la demócrata por el estado de Minnesota.

Según la oficina de Omar, "durante su encuentro público con los votantes, un agitador intentó atacar a la congresista rociando una sustancia desconocida con una jeringuilla". En este sentido, añadió que el personal de seguridad y la policía de Minneapolis detuvieron rápidamente al individuo, que permanece bajo custodia.

Posteriormente, expertos forenses determinaron que el líquido rociado sobre la congresista probablemente era vinagre de sidra de manzana, según informó CNN.

En cuanto al sospechoso, el presunto atacante fue identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, quien se encuentra detenido en la cárcel del condado de Hennepin acusado de agresión en tercer grado, indicó el medio. Asimismo, la Policía del Capitolio trabaja en la formulación de cargos federales contra Kazmierczak por agredir a un miembro del Congreso e impedir a Omar el desempeño de sus funciones oficiales.

En el ámbito político, el senador por Vermont Bernie Sanders elogió la valentía de Omar y escribió en X: "Es vergonzoso que, en lugar de condenar el ataque, Trump haya intensificado su retórica y la haya vuelto a atacar. Basta ya de odio y racismo".

Del mismo modo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la agresión de "repugnante". Por su parte, la congresista por Carolina del Norte Valerie Foushee subrayó: "La violencia política no tiene cabida en nuestro país, punto".

A su vez, la representante por Minnesota Kelly Morrison señaló que Trump "ha estado utilizando una de las plataformas más grandes del mundo para vomitar una retórica de odio" contra Omar y, además, añadió que "la retórica violenta que alimenta estos actos debe detenerse".

En la misma línea, la representante por Arizona Yassamin Ansari afirmó que Trump "ha incitado repetidamente este tipo de odio con sus ataques constantes". Asimismo, la congresista por Colorado Brittany Pettersen remarcó: "No es casualidad que Donald Trump la haya atacado sin descanso, difundiendo mentiras racistas y odio".

Por otro lado, el representante por California Ted Lieu recordó un ataque separado contra el representante por Florida Maxwell Frost la semana pasada, calificando este patrón de "profundamente perturbador". En consecuencia, exigió a Trump y a los republicanos que "rebajen la tensión y rechacen de forma inequívoca este tipo de comportamiento".

En este contexto, la congresista por Nevada Susie Lee recalcó que la violencia política "debe terminar", mientras que la representante por Alabama Terri Sewell afirmó que el autor debería ser "procesado con todo el peso de la ley". A ello se sumó el representante por Florida Darren Soto, quien condenó "a todos los que incitan este odio".

Cabe destacar que la agresión se produjo horas después de que Trump criticara a Omar en un acto en Iowa, en el que calificó a Somalia de "desastre". Posteriormente, preguntado por ABC News, Trump acusó a Omar de haber escenificado el incidente y afirmó: "Probablemente ella misma hizo que la rociaran".

En los últimos meses, el presidente de Estados Unidos ha atacado repetidamente a Omar, llegando incluso a llamarla "basura" durante comentarios dirigidos contra inmigrantes somalíes.

Finalmente, Omar, que llegó a Estados Unidos desde Somalia como refugiada antes de convertirse en ciudadana, ha acusado a Trump de tener una obsesión "inquietante" con ella.

