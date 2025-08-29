TÜRKİYE
2 min de lectura
“Patria Azul”: Türkiye inaugura en Estambul la edición marítima del festival tecnológico Teknofest
Bajo el nombre “Patria Azul”, la nueva edición marítima de Teknofest, el mayor festival de tecnología de Türkiye, exhibirá el poder naval, tecnológico y cultural del país. El evento en Estambul, que empezó este jueves, se extenderá por cuatro días.
“Patria Azul”: Türkiye inaugura en Estambul la edición marítima del festival tecnológico Teknofest
El evento de cuatro días, que lleva el nombre de “Patria Azul”, comenzó en el Comando del Astillero Naval de Estambul. / AA
29 de agosto de 2025

Teknofest, el principal festival de Türkiye dedicado a la tecnología, la aviación y el espacio, inauguró este jueves una edición especial marítima en Estambul, que destaca la fuerza naval y las innovaciones del país.

El evento de cuatro días, que lleva el nombre de “Patria Azul”, comenzó en el Comando del Astillero Naval de Estambul, con la agencia de noticias Anadolu como su socio global de comunicaciones. 

Aunque la inauguración oficial fue este jueves, el público podrá asistir los días 30 y 31 de agosto.

La jornada inicial contó con la participación del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien señaló que la industria de defensa del país es un motivo de orgullo y está literalmente haciendo historia. Y añadió que, mientras la nación fortalece este sector, también trabaja para fomentar el interés de las generaciones más jóvenes por la tecnología, la digitalización y la innovación.

De hecho, agradeció a los jóvenes asistentes al evento por su entusiasmo: "Felicito a cada uno de ustedes por la confianza que han brindado a nuestro país”. 

RelacionadoTRT Global - “Cúpula de Acero”: cómo funciona el nuevo escudo antiaéreo que blinda los cielos de Türkiye
RECOMENDADOS

Las competencias que se realizarán durante el evento incluirán sistemas submarinos no tripulados, cohetes submarinos y vehículos marítimos autónomos.

La Marina de Türkiye también exhibirá algunas de sus embarcaciones más avanzadas, como el buque de asalto anfibio TCG Anadolu, la fragata TCG Estambul, la corbeta antisubmarina TCG Burgazada, la fragata TCG Orucreis, el minador TCG Nusret, así como los submarinos TCG Sakarya y TCG Hizirreis.

Ahora bien, además de la exhibición militar, el Teknofest Patria Azul también ofrecerá exposiciones sobre historia y cultura marítima, experiencias interactivas de realidad virtual y una serie de conferencias.

Tras esta edición especializada, la versión principal de Teknofest se celebrará del 17 al 21 de septiembre en el Aeropuerto Ataturk de Estambul.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato