TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye y Grecia deben mantener abiertos los canales de diálogo, afirma el presidente Erdogan
Tras reunirse este miércoles con el primer ministro de Grecia, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que los contactos de alto nivel con Atenas siguen proporcionando una base favorable para mayores avances.
Türkiye y Grecia deben mantener abiertos los canales de diálogo, afirma el presidente Erdogan
Erdogan señaló que ambos países trabajan para elevar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares, frente a casi 7.000 millones el año pasado. / AA
hace una hora

El acercamiento entre Ankara y Atenas vuelve a tomar impulso en un momento marcado por tensiones regionales y desafíos de seguridad en el Mediterráneo Oriental. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que cree firmemente que su país y Grecia, como vecinos y aliados, deben mantener abiertos los canales de diálogo sobre la base de la cooperación.

Durante una rueda de prensa conjunta tras la reunión bilateral con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el complejo presidencial de Ankara, Erdogan destacó que los dos países “trabajan para elevar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares, frente a casi 7.000 millones el año pasado”.

Además, señaló que ese mismo miércoles los consejos empresariales de ambos países también se reunieron para explorar nuevas oportunidades.

Asimismo, recordando su visita a Atenas el 7 de diciembre de 2023 para la quinta reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel, el mandatario turco señaló que ambas partes registraron entonces su compromiso de mantener abierto el diálogo y mejorar las relaciones bilaterales mediante la Declaración de Atenas. Y agregó que los actuales contactos de alto nivel continúan proporcionando una base favorable para mayores avances.

A partir de estos contactos, Erdogan indicó que las dos partes revisaron de manera abierta y sincera sus respectivas posiciones sobre el Egeo y el Mediterráneo Oriental.

En este sentido, señaló que, aunque las cuestiones existentes entre los dos vecinos son complejas, no son irresolubles si se abordan sobre la base del derecho internacional, la buena voluntad, el diálogo constructivo y una voluntad compartida de encontrar soluciones. Añadió que ambos líderes ven valor en mantener abiertos los canales de diálogo y avanzar en las relaciones mediante una agenda positiva.

RelacionadoTRT Español - EE.UU. e Irán muestran flexibilidad ante posible acuerdo nuclear, destaca ministro turco Fidan

Cuestiones de minorías

Por otro lado, Erdogan subrayó la necesidad de actuar con un sentido de responsabilidad histórica en los asuntos relativos a las minorías, los cuales describió como la dimensión humana de las relaciones bilaterales.

RECOMENDADOS

En este marco, el presidente dijo haber transmitido las expectativas de Türkiye de que la minoría turca en Tracia Occidental pueda beneficiarse plenamente de las libertades religiosas y de las oportunidades educativas.

Desarrollos regionales

Al mismo tiempo, el mandatario apuntó a que Türkiye y Grecia, como dos aliados de la OTAN, enfrentan múltiples desafíos que amenazan su seguridad y estabilidad. Por eso, subrayó que Ankara considera que la participación en las iniciativas europeas de defensa recientemente lanzadas redunda en interés mutuo de ambos países.

Durante la reunión, los líderes también abordaron los acontecimientos regionales, incluido el proceso de alto el fuego y los esfuerzos de paz en Gaza.

“Türkiye rechaza la decisión israelí de ampliar el control en Cisjordania ocupada y debilitar a la Autoridad Palestina”, afirmó Erdogan, quien reiteró que la paz y la estabilidad duraderas en Oriente Medio dependen de una solución justa a la cuestión palestina basada en un marco de dos Estados, y añadió que Türkiye seguirá defendiendo esta postura.

También, señaló que Grecia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2025-2026, podría ayudar a mantener la perspectiva de la solución de dos Estados en la agenda del organismo en consonancia con los intereses regionales.

El mandatario turco también indicó que los líderes discutieron los esfuerzos para restablecer la estabilidad en Siria y permitir que el país asuma una posición que contribuya a la paz regional.

Al final Erdogan subrayó: “Está claro que el papel constructivo que hemos asumido es importante no solo para la propia Siria, sino también para la seguridad de Grecia y de Europa”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul
Netanyahu dice que “Epstein no trabajó para Israel”, pero nuevos archivos del FBI lo cuestionan
Cuba reduce la semana laboral a cuatro días para hacer frente a la grave crisis energética
Israel bombardea Gaza con artillería y fuego naval y demuele edificios en Jan Yunis
Trump afirma que Estados Unidos mantuvo conversaciones "muy buenas" con Irán en Omán
La UE anuncia su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia en energía, banca y comercio
EE.UU. impone nuevas sanciones petroleras a Irán minutos después de concluir las conversaciones
Asamblea de Venezuela aprueba la ley de amnistía en primer debate: "Por la paz y la reconciliación"
Israel somete a los retornados a Gaza a abusos, coacción y humillaciones en el paso de Rafah: ONU
Colonos israelíes ilegales han expulsado a 900 palestinos de Cisjordania ocupada desde enero: ONU
Erdogan conmemora tercer aniversario de los terremotos en Türkiye y destaca avance en reconstrucción
Avanza diálogo nuclear de Irán con EE.UU., entre el despliegue de un misil y advertencias cruzadas
Türkiye captura a dos agentes del Mossad durante operaciones de antiespionaje en Estambul
Trump quiere un tratado nuclear "nuevo y mejorado" con Rusia mientras expira el New START
Israel arrasó un cementerio de Gaza con tumbas de soldados británicos y australianos: reporte