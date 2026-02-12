El acercamiento entre Ankara y Atenas vuelve a tomar impulso en un momento marcado por tensiones regionales y desafíos de seguridad en el Mediterráneo Oriental. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que cree firmemente que su país y Grecia, como vecinos y aliados, deben mantener abiertos los canales de diálogo sobre la base de la cooperación.

Durante una rueda de prensa conjunta tras la reunión bilateral con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el complejo presidencial de Ankara, Erdogan destacó que los dos países “trabajan para elevar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares, frente a casi 7.000 millones el año pasado”.

Además, señaló que ese mismo miércoles los consejos empresariales de ambos países también se reunieron para explorar nuevas oportunidades.

Asimismo, recordando su visita a Atenas el 7 de diciembre de 2023 para la quinta reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel, el mandatario turco señaló que ambas partes registraron entonces su compromiso de mantener abierto el diálogo y mejorar las relaciones bilaterales mediante la Declaración de Atenas. Y agregó que los actuales contactos de alto nivel continúan proporcionando una base favorable para mayores avances.

A partir de estos contactos, Erdogan indicó que las dos partes revisaron de manera abierta y sincera sus respectivas posiciones sobre el Egeo y el Mediterráneo Oriental.

En este sentido, señaló que, aunque las cuestiones existentes entre los dos vecinos son complejas, no son irresolubles si se abordan sobre la base del derecho internacional, la buena voluntad, el diálogo constructivo y una voluntad compartida de encontrar soluciones. Añadió que ambos líderes ven valor en mantener abiertos los canales de diálogo y avanzar en las relaciones mediante una agenda positiva.

Cuestiones de minorías

Por otro lado, Erdogan subrayó la necesidad de actuar con un sentido de responsabilidad histórica en los asuntos relativos a las minorías, los cuales describió como la dimensión humana de las relaciones bilaterales.