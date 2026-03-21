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Türkiye condena los ataques de Israel tanto en el sur de Siria y como en Cisjordania ocupada
Autoridades de Türkiye rechazaron los ataques que lanzó Israel en el sur de Siria al señalarlos de una “escalada peligrosa”, mientras también denunciaron las agresiones a musulmanes que oraban cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en Cisjordania ocupada.
Türkiye condena los ataques de Israel tanto en el sur de Siria y como en Cisjordania ocupada
El Ministerio de Exteriores de Türkiye aseveró que los bombardeos de Tel Aviv contra el sur de Siria representan una “escalada peligrosa”. / TRT Global
21 de marzo de 2026

Türkiye ha condenado los ataques que Israel lanzó este viernes en el sur de Siria, así como las agresiones contra musulmanes que buscaban orar cerca de la mezquita de Al-Aqsa durante la festividad del Eid, en Cisjordania ocupada.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco aseveró que los bombardeos de Tel Aviv contra infraestructura militar en el sur de Siria representan una “escalada peligrosa”.

En ese sentido, la declaración sostuvo que el ataque violó el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial de Siria. Por eso, el ministerio hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuma la responsabilidad de detener los ataques israelíes, subrayando la importancia de implementar el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974.

“Türkiye continuará, como lo ha hecho hasta ahora, solidarizándose con el gobierno sirio y su pueblo en los esfuerzos por establecer una estabilidad y seguridad duraderas en el país sobre la base de la integridad territorial, la unidad y la soberanía”, afirmó.

Este viernes, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado un centro de mando y depósitos de armas en bases militares pertenecientes al gobierno central de Damasco en el sur de Siria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria también condenó el ataque israelí contra la infraestructura militar.

“Un acto de barbarie por parte de Israel”

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Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, señaló que el país rechaza firmemente las acciones israelíes en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, el tercer lugar más sagrado del islam. La declaración señaló que las fuerzas de Tel Aviv atacaron a musulmanes que buscaban orar en el lugar durante la festividad del Eid.

“En un día como el Eid al-Fitr, cuando la unidad, la paz y la fraternidad se viven con mayor intensidad, este ataque contra civiles reunidos para orar es claramente contrario a la libertad de creencias y la dignidad humana”, declaró Duran este el viernes en la red social turca NSosyal.

“Este acto de barbarie por parte de Israel, que viola la ley, los principios y los valores, se suma a su historial de vergüenza”, añadió.

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Durán aseguró que Türkiye mantendrá una postura firme contra cualquier violación que atente contra el estatus y la santidad de la mezquita de Al-Aqsa.

Las autoridades israelíes han prohibido las oraciones del Eid al-Fitr en la mezquita de Al-Aqsa, argumentando restricciones de seguridad impuestas en el marco de la guerra contra Irán.

El viernes, los palestinos hicieron un llamado a los fieles para que se congregaran cerca de la Ciudad Vieja y realizaran sus oraciones lo más cerca posible de Al-Aqsa.

FUENTE:TRT Español y agencias
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