Türkiye ha condenado los ataques que Israel lanzó este viernes en el sur de Siria, así como las agresiones contra musulmanes que buscaban orar cerca de la mezquita de Al-Aqsa durante la festividad del Eid, en Cisjordania ocupada.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco aseveró que los bombardeos de Tel Aviv contra infraestructura militar en el sur de Siria representan una “escalada peligrosa”.

En ese sentido, la declaración sostuvo que el ataque violó el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial de Siria. Por eso, el ministerio hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuma la responsabilidad de detener los ataques israelíes, subrayando la importancia de implementar el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974.

“Türkiye continuará, como lo ha hecho hasta ahora, solidarizándose con el gobierno sirio y su pueblo en los esfuerzos por establecer una estabilidad y seguridad duraderas en el país sobre la base de la integridad territorial, la unidad y la soberanía”, afirmó.

Este viernes, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado un centro de mando y depósitos de armas en bases militares pertenecientes al gobierno central de Damasco en el sur de Siria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria también condenó el ataque israelí contra la infraestructura militar.