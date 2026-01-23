El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reunió este viernes en Estambul a los jefes de la diplomacia de varios países balcánicos para abordar el estado de las relaciones bilaterales y los principales desafíos regionales, en el marco de la segunda reunión de la Plataforma de Paz de los Balcanes.

Según la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca, en el encuentro participaron representantes de Montenegro, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Serbia. Erdogan expresó su satisfacción por la celebración de esta segunda cita y agradeció la contribución de las delegaciones participantes.

Durante su intervención, el mandatario subrayó la importancia de reforzar la cooperación en ámbitos estratégicos como la seguridad fronteriza, la energía, la tecnología y el transporte, y defendió la necesidad de abordar los retos comunes desde un enfoque de apropiación regional.

Erdogan advirtió de que tanto el mundo como los Balcanes atraviesan un periodo de múltiples tensiones, lo que hace más necesario que nunca fortalecer la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los países de la región. En ese sentido, llamó a actuar de forma conjunta “aprendiendo de los dolores del pasado y mirando hacia el futuro”, y recordó los esfuerzos de Türkiye para mitigar y poner fin a los efectos de la inestabilidad regional, con iniciativas centradas en la paz en escenarios como Ucrania, Gaza y Siria.

En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de Comunicaciones de la Presidencia, Burhanettin Duran; el principal asesor del presidente, Akif Cagatay Kilic, y otros altos cargos.

Contactos bilaterales al margen del encuentro

Al margen de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo una intensa agenda de contactos bilaterales con varios de sus homólogos balcánicos.

Según la cancillería turca, Fidan se reunió con responsables diplomáticos de Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Albania, Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro para abordar cuestiones bilaterales, la evolución regional y los principales desafíos globales.