Erdogan y altos diplomáticos de los Balcanes analizan relaciones bilaterales y situación regional
El presidente de Türkiye recibió en Estambul a ministros de Relaciones Exteriores de varios países de la región para intercambiar posiciones sobre cooperación, seguridad y los principales retos comunes.
El presidente turco, Erdogan, y altos diplomáticos de los países balcánicos discuten relaciones y asuntos regionales / AA
23 de enero de 2026

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reunió este viernes en Estambul a los jefes de la diplomacia de varios países balcánicos para abordar el estado de las relaciones bilaterales y los principales desafíos regionales, en el marco de la segunda reunión de la Plataforma de Paz de los Balcanes.

Según la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca, en el encuentro participaron representantes de Montenegro, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Serbia. Erdogan expresó su satisfacción por la celebración de esta segunda cita y agradeció la contribución de las delegaciones participantes.

Durante su intervención, el mandatario subrayó la importancia de reforzar la cooperación en ámbitos estratégicos como la seguridad fronteriza, la energía, la tecnología y el transporte, y defendió la necesidad de abordar los retos comunes desde un enfoque de apropiación regional.

Erdogan advirtió de que tanto el mundo como los Balcanes atraviesan un periodo de múltiples tensiones, lo que hace más necesario que nunca fortalecer la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los países de la región. En ese sentido, llamó a actuar de forma conjunta “aprendiendo de los dolores del pasado y mirando hacia el futuro”, y recordó los esfuerzos de Türkiye para mitigar y poner fin a los efectos de la inestabilidad regional, con iniciativas centradas en la paz en escenarios como Ucrania, Gaza y Siria.

En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de Comunicaciones de la Presidencia, Burhanettin Duran; el principal asesor del presidente, Akif Cagatay Kilic, y otros altos cargos.

Contactos bilaterales al margen del encuentro

Al margen de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo una intensa agenda de contactos bilaterales con varios de sus homólogos balcánicos.

Según la cancillería turca, Fidan se reunió con responsables diplomáticos de Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Albania, Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro para abordar cuestiones bilaterales, la evolución regional y los principales desafíos globales.

Desde Sarajevo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bosnia y Herzegovina destacó que su titular, Elmedin Konakovic, agradeció el papel de Fidan en el impulso de la Plataforma de Paz de los Balcanes y que ambos analizaron la situación política interna del país, así como el compromiso compartido con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la estabilidad regional y la senda europea de Bosnia y Herzegovina. Konakovic invitó además a Fidan a visitar el país.

Por su parte, la ministra kosovar Donica Gervalla-Schwarz señaló que las conversaciones se centraron en la orientación estratégica de Kosovo hacia la integración en la Unión Europea y la OTAN, así como en la cooperación en materia de seguridad, estabilidad regional y buenas relaciones de vecindad. También agradeció a Türkiye su respaldo continuado y subrayó el papel de Ankara en la promoción del diálogo y la estabilidad en los Balcanes.

Desde Skopje, el ministro de Macedonia del Norte, Timco Mucunski, indicó que el diálogo con Fidan abordó las relaciones bilaterales, la cooperación económica y las oportunidades de inversión, al tiempo que reafirmó la alianza de ambos países en el marco de la OTAN y su compromiso con las iniciativas regionales.

La ministra albanesa Elisa Spiropali destacó que el encuentro permitió avanzar en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Albania y Türkiye y anunció la previsión de convocar este año un tercer consejo de cooperación intersectorial de alto nivel. También señaló que las próximas cumbres de la OTAN en Ankara y Tirana ofrecen una oportunidad para profundizar la cooperación entre ambos aliados.

Desde Belgrado, el ministro serbio Marko Djuric afirmó que sus conversaciones con Fidan se centraron en el diálogo político bilateral, los principales asuntos de la agenda común y diversas cuestiones regionales y globales.


FUENTE:TRT Español y agencias
