A primera vista, no hay nada inusual en la enorme excavadora que remueve tierra en un sitio de pruebas en el centro de Israel, pero al acercarse algo se revela: la cabina del conductor está vacía.
Se trata de la “Robocavadora”, un vehículo de ingeniería blindado operado a distancia y, en este caso, controlado desde un destacamento militar al otro lado del mundo, en el estado de Alabama, Estados Unidos.
Ingenieros del ejército y expertos militares aseguran que la “Robocavadora”, la versión robótica de la excavadora D9 del fabricante Caterpillar, representa el futuro del combate automatizado.
El ejército israelí lleva años utilizando el D9 para tareas en primera línea como nivelar caminos para las tropas en avance, retirar escombros y allanar terrenos.
Pero desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, y posteriormente en Líbano, las fuerzas israelíes han desplegado cada vez más esta versión robótica con el objetivo de mejorar sus operaciones en el terreno y reducir el riesgo para sus soldados.
“La idea es eliminar la presencia humana en la cabina del bulldozer”, explicó Rani, cuyo equipo en Industrias Aeroespaciales de Israel desarrolló la Robocavadora y quien solo utilizó su nombre de pila por motivos de seguridad.
Durante los ataques en Gaza, el ejército ha optado cada vez más por esta versión no tripulada, capaz de realizar una amplia gama de tareas “incluso mejor que un humano”, afirmó Rani.
Si bien estos vehículos y otros sistemas aún son operados por humanos, versiones futuras podrían ser completamente autónomas, lo que plantea preocupaciones éticas y legales sobre el futuro incierto de la ofensiva que ha desatado el ejército israelí en Gaza.
Cambio de paradigma
El uso creciente de tecnología avanzada en el campo de batalla por parte de Israel, desde sistemas de defensa aérea hasta herramientas impulsadas por inteligencia artificial, ha sido ampliamente documentado, pero también criticado por su imprecisión, falta de supervisión humana y posibles violaciones del derecho internacional.
Analistas señalan que el uso intensivo de la Robocavadora por parte de Israel refleja una tendencia global más amplia hacia la automatización en vehículos de combate pesados, como transportes blindados operados a distancia que funcionan de manera similar a los drones.
Un funcionario militar israelí, que solicitó anonimato por tratar temas delicados, dijo a la agencia de noticias AFP que el ejército ha utilizado “herramientas robóticas durante más de una década, pero en cantidades muy limitadas. Ahora se están utilizando en conflictos a gran escala”.
Según el funcionario, las tropas ahora pueden operar maquinaria sin tener que ingresar en “territorio enemigo”.
Andrew Fox, comandante militar retirado del ejército británico e investigador en la Henry Jackson Society, con sede en Londres, afirmó que el ejército israelí probablemente sea la primera fuerza en utilizar maquinaria de combate controlada a distancia en una zona de combate activa.
“Es un desarrollo muy significativo” que está “cambiando el paradigma” del combate, al ejecutar tareas de manera igual de eficaz pero con un riesgo mucho menor para el personal, sostuvo.
“Este es el futuro”, declaró John Spencer, presidente de estudios sobre guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna de West Point, en Estados Unidos.
“Muchos han estado experimentando con esto, pero nadie lo había desplegado directamente en un combate moderno activo”, añadió. “Es algo realmente único”.