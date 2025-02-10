En respuesta a las recientes declaraciones polémicas de Donald Trump sobre “comprar y poseer Gaza”, Erdogan afirmó: “Nadie tiene el poder de sacar a los palestinos de Gaza de su patria eterna”.

Mientras Trump y otros líderes intentan presentar el genocidio en Gaza como una cuestión inmobiliaria, Türkiye se posiciona en defensa del derecho de los palestinos a su tierra.