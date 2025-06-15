El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo este sábado conversaciones telefónicas con los líderes de Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán, Egipto y Jordania para abordar el conflicto entre Israel e Irán, las negociaciones nucleares y la creciente tensión en la región. Durante los diálogos, Erdogan acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar incendiar la región con los recientes ataques a Irán, al tiempo que advirtió que la comunidad internacional está permitiendo que Israel actúe con impunidad.

En su llamada con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Erdogan afirmó que los ataques israelíes buscaban sabotear las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y desviar la atención de lo que calificó como un genocidio en Gaza. El mandatario turco sostuvo que la escalada reciente responde a una estrategia deliberada del gobierno de Netanyahu para profundizar el caos en Oriente Medio.

Erdogan expresó su firme rechazo a los ataques israelíes, reiterando que representan una amenaza directa a la seguridad regional y global. Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan aseguró que Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, constituye “la mayor amenaza para la estabilidad de la región”.

Israel intenta desviar atención del genocidio en Gaza, advierte Ankara

Durante su conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, Erdogan señaló que los ataques contra Irán son una demostración más de la conducta agresiva e ilegal de Israel. Subrayó que la comunidad internacional ha contribuido a esta situación al guardar silencio ante la ocupación y el genocidio en Palestina, lo que ha incentivado a Israel a continuar sus acciones sin restricciones.

Erdogan remarcó la necesidad de contener a Israel para reducir las tensiones y llamó a detener de inmediato sus operaciones militares. Expresó también su preocupación por el fracaso de la comunidad internacional en frenar las políticas expansionistas y militares del gobierno israelí.

En diálogo con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, Erdogan calificó los ataques israelíes contra Irán como “inaceptables” y afirmó que han dañado gravemente la seguridad regional. Alertó que Tel Aviv representa una amenaza para la estabilidad global y que sus acciones pretenden obstruir las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Erdogan: Netanyahu representa un peligro global

En una llamada con el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi, Erdogan sostuvo que los ataques israelíes atentan de forma directa contra la seguridad de la región y reiteró que el gobierno de Netanyahu actúa al margen del derecho internacional. Según Ankara, el mandatario turco advirtió que Oriente Medio no puede permitirse una nueva crisis y subrayó que Israel intenta bloquear los avances en las negociaciones nucleares con Irán.

Erdogan remarcó la necesidad de mantener los esfuerzos diplomáticos, especialmente los impulsados por Omán, y reiteró que los ataques de Israel no deben usarse para eclipsar la catástrofe humanitaria en Gaza.