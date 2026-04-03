“Desde el principio, mi objetivo fue vincular la sostenibilidad con la identidad cultural turca”, explicó Huner Aldemir, diseñadora turca de moda sostenible, a TRT Español. “Empecé trabajando con velas, que no forman parte de la moda tradicional, pero están estrechamente ligadas al mar. Les dimos una segunda vida sin perder su espíritu náutico, utilizando cuerdas, cierres anticorrosión y símbolos inspirados en la navegación”.

“Más tarde entendí que la sostenibilidad también debía significar rescatar textiles patrimoniales”, recordó, al encontrar en la casa de su abuela hace siete año un vestido desteñido de Sile Bezi, algodón orgánico lavado tradicionalmente con agua del mar Negro y secado en las playas de Sile, cerca de Estambul. Ligero y fresco, el tejido mostraba cómo una tradición centenaria estaba a punto de desaparecer de la moda.

“Me pregunté por qué no recuperarlo a través de diseños actuales”, señaló Huner al describir el impulso que la llevó a investigar la historia de este material, el trabajo de las artesanas que aún lo elaboran y la memoria cultural que conserva.

Ese hallazgo dio lugar a dos años de investigación que culminaron en Ferah, una marca cuyo nombre significa “frescura” o “amplitud” en turco. En colaboración con artesanas locales, esta diseñadora se propuso reinterpretar los textiles tradicionales para las nuevas generaciones, combinando la herencia familiar con una mirada contemporánea.

Diseñadora desde siempre

La sensibilidad creativa de Huner se gestó desde la infancia, marcada por el entorno familiar y el trabajo artesanal. Nacida en Estambul en 1986, creció en el barrio costero de Fenerbahce, en el lado asiático de la ciudad y con vistas al mar de Mármara. A los ocho años ya tenía claro que quería dedicarse al diseño de moda.

“Nunca pensé en otro camino. En mi familia era algo natural. Mi abuela cosía su propia ropa y mi tía, que era modista profesional, me enseñó mis primeros puntos”, recordó.

Su primera creación fue un pequeño bolso confeccionado con retales. “No era perfecto, pero me dio una gran sensación de logro”, señaló, al evocar sus primeros pasos en el mundo del diseño.

Un viaje al extranjero

Aunque su cercanía a la costa marcaría su trayectoria creativa, la carrera de Huner comenzó en el competitivo mundo de la moda de Nueva York tras formarse en el Pratt Institute. Allí obtuvo la licenciatura en Bellas Artes con especialidad en diseño de moda, etapa que, según explicó, le dio “otra perspectiva”, más cerca del “centro de la competencia”, donde diseñadores de todo el mundo buscan abrirse camino.

Posteriormente trabajó dos años con el diseñador chino-estadounidense Peter Som, experiencia que le mostró el ritmo exigente de la moda de lujo y la creación de varias colecciones anuales. Fue allí donde empezó a notar una realidad que la inquietó.

“Como muchos, yo soñaba con telas lujosas y sedas sin ver el otro lado de la industria”, señala. “Empecé a observar enormes cantidades de desperdicio textil, deadstock y sobreproducción. Esa experiencia fue la primera chispa que me despertó hacia la sostenibilidad”.

La etapa dejó una huella profunda en su visión profesional. “Comprendí que el diseño no puede separarse de la sociedad ni del medioambiente. Cuando regresé a Estambul, esa conciencia se convirtió en uno de los pilares de mi marca”, agregó Huner.

Convertir residuos en oportunidad

A su regreso a Türkiye, Huner encontró una oportunidad creativa en velas de barcos desechadas del Egeo y el Mediterráneo, hechas de materiales como poliéster Dacron o Kevlar, que suelen acabar en vertederos tras una o dos temporadas.

Retomando su vínculo con la costa turca, visitó puertos deportivos y contactó a propietarios de embarcaciones para recolectar velas en desuso, identificando su potencial como materia prima.

“Así nació Huner en 2017”, explicó, refiriéndose a su marca de moda sostenible basada en un sistema de cero residuos. La filosofía del proyecto surge como respuesta a una industria marcada por el exceso: según la Global Fashion Agenda, el mundo genera 92 millones de toneladas de residuos textiles al año.

“La moda rápida produce miles de prendas cada semana, que se consumen y se desechan con la misma rapidez. Ese es el ciclo que queremos romper”, afirmó Huner.