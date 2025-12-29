Cuando Ximena Rojas se convirtió en madre tenía tan solo 17 años, era una adolescente que vivía en la Ciudad de México y soñaba con estudiar medicina, pero la llegada de su hijo cambió sus planes.

Su parto en el Instituto Nacional de Perinatología fue una experiencia traumática marcada por la violencia obstétrica, con intervenciones médicas innecesarias y malos tratos. “Me hicieron una episiotomía innecesaria, empujaron de regreso a mi bebé cuando iba a nacer y luego usaron fórceps para sacarlo. Cuando llegué a casa tenía taquicardia, intranquilidad y miedo”, relata la mujer a TRT Español.﻿

Sin embargo, la joven madre recuerda que gracias a los saberes ancestrales de su familia y al cuidado de su madre, que le preparó un baño con plantas medicinales, logró sanar y abrazar la maternidad. Impulsada por esa experiencia, decidió dedicarse a la partería, una alternativa ancestral al parto hospitalario muy común en el país. “No quería que ninguna mujer viviera lo mismo que yo”, sentencia Ximena.

Así nació Partería y Medicinas Ancestrales , un colectivo que desde 2012 ofrece servicios gratuitos y accesibles de salud integral y reproductiva con un enfoque en la recuperación y respeto de la medicina ancestral. “Buscamos disminuir la violencia obstétrica y las cesáreas”, explica Ximena, quien funge como directora de la asociación. “Uno de los objetivos más importantes que tenemos es reducir la muerte materna y la neonatal”.

La labor con la comunidad migrante

En 2016, el camino profesional de Ximena la llevó a Tijuana, ciudad fronteriza y punto de paso para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Fue entonces cuando se enfrentó a la dura realidad de las largas filas que forman mujeres en situación de movilidad, muchas embarazadas o recién paridas, que carecen de acceso a atención médica digna.

Y es que aunque la Constitución Mexicana garantiza el derecho a la salud reproductiva para todas las personas en territorio nacional, en la práctica, las mujeres migrantes en condición irregular enfrentan barreras como la falta de insumos, recursos y personal capacitado, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de distintas investigaciones independientes.

Ante esto, Ximena no tardó en adaptar la parte trasera de su carro para convertirla en una clínica móvil, donde empezó a brindar atención a las mamás migrantes con ayuda del traductor de Google, pues muchas eran de Haití, de Brasil o del Congo. Su trabajo atrajo a voluntarias y activistas que, con donaciones de ropa, vitaminas y otros apoyos, crearon una red solidaria para ampliar la atención a personas migrantes, refugiadas y vulnerables en Tijuana,

La labor de la organización creció de manera orgánica, y frente a su carro se comenzaron a formar filas de 12, 15 y hasta 20 personas que buscaban consultas. Debido a esto, la atención se trasladó a la sala de la casa de Ximena, que se convirtió en espacio de nacimientos para mujeres que muchas veces no tenían un hogar fijo.﻿

“Las personas en contextos de movilidad —ya sean deportados, migrantes, refugiados o quienes están atrapados entre fronteras porque no pueden avanzar hacia Estados Unidos ni regresar a sus países— experimentan una vulnerabilidad especialmente marcada”, explica Ximena.

“Muchas veces enfrentan barreras para comunicarse por el idioma, carecen de documentos porque se los robaron en el camino y deben lidiar con la extorsión”, añade. “Pero sus vidas y las de sus bebés importan y sus historias﻿ también”.

Una red de apoyo y sostenibilidad

La organización cuenta con una red de 23 parteras en México, siete de ellas activas en Tijuana. Prioritariamente atienden partos, pero cuando no hay ofrecen consultas prenatales en albergues, dividiéndose en grupos para llegar a más zonas.

Desde hace seis años y medio operan una casa de nacimientos en Playas de Tijuana y recientemente inauguraron otra en Ensenada en donde combinan cuidados médicos con saberes ancestrales.