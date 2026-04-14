En lo que el presidente de España, Pedro Sánchez, calificó como un “acto de justicia y una necesidad”, el gobierno del país aprobó este martes un decreto real histórico que inicia un proceso de regularización de casi medio millón de migrantes.

Sánchez describió la medida –que fue formalizada tras la aprobación del decreto por parte del Consejo de Ministros– como una “normalización”, al reconocer la realidad de casi medio millón de personas, y la calificó como “un acto de justicia y una necesidad”.

Luego, el presidente vinculó el papel de los migrantes con el hecho de que España es la economía de mayor crecimiento de Europa. Remarcó que el país está envejeciendo y dijo: “Ni la tecnología ni la automatización resolverán este desafío por sí solas en los próximos años. El camino es claro: mejor integración, mejor organización y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros”.

El mandatario añadió que los derechos deben ir acompañados de obligaciones, y destacó que quienes forman parte de la vida diaria de España deben contribuir en igualdad de condiciones a la sostenibilidad del país y a su modelo de convivencia.

Asimismo, señaló que la migración puede generar desafíos, pero afirmó que estos se abordan mejor mediante la regularización.

“Hoy tenemos dos caminos: uno de quienes buscan sembrar miedo, enfrentar a las personas y condenar a miles a la exclusión, o el camino de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad y convertirse en prosperidad compartida”, dijo Sánchez. “España siempre ha elegido el segundo camino. Lo hemos hecho antes y lo hacemos de nuevo hoy”, añadió.