Las presiones internacionales sobre Israel crecen debido a su ofensiva letal en Gaza. Según un informe del Washington Post, personas cercanas al presidente estadounidense, Donald Trump, habrían advertido a altos funcionarios israelíes sobre la posibilidad de retirar el apoyo de Washington si no se detienen los ataques.
"El equipo de Trump está haciendo saber a Israel: 'Los abandonaremos si no terminan esta guerra'", dijo al medio una persona familiarizada con las discusiones.
La fuente añadió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene los medios políticos para detener la ofensiva, pero le falta voluntad.
De hecho, el propio Netanyahu reconoció anteriormente que los aliados más cercanos de Israel "no pueden soportar ver imágenes de hambruna masiva", lo que llevó a una reanudación limitada de la entrega de ayuda humanitaria.
Según la fuente, Netanyahu “vendió la idea de reanudar la ayuda en la reunión del gabinete del domingo por la noche diciendo que era solo una formalidad”.
Los puntos de fricción
La advertencia por parte del entorno de Trump se produce en medio de crecientes tensiones entre Washington y Tel Aviv. Se dice que el presidente estadounidense ha cortado el contacto directo con Netanyahu, al considerar que está siendo manipulado. De hecho, este excluyó a Israel de su última gira por Oriente Medio.
Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth han cancelado o pospuesto recientemente sus viajes a Israel.
El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, también se comprometió a presionar a Israel para que reanude la ayuda humanitaria a Gaza.
Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con tomar acciones concretas
En la misma línea, en una declaración conjunta, Reino Unido, Francia y Canadá advirtieron que no permanecerán impasibles ante la ofensiva militar israelí en Gaza. Los tres países exigieron el fin inmediato de las operaciones bélicas y el levantamiento del bloqueo a la ayuda humanitaria, advirtiendo que, de no cumplirse, tomarán “acciones concretas” contra Israel.
“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Gobierno de Netanyahu perpetúa estas acciones atroces”, subraya el comunicado. “Si Israel no detiene la renovada ofensiva militar y no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, responderemos con medidas específicas”.
Los países denunciaron el aumento de la violencia y el sufrimiento en Gaza como “intolerable”. Criticaron además la reciente medida israelí que permite solo una mínima entrada de alimentos, calificándola de “totalmente insuficiente”.
La declaración también abordó la situación en Cisjordania ocupada, condenando la expansión de asentamientos israelíes en territorios ocupados, considerados ilegales bajo el derecho internacional. Alertaron que, de continuar con estas políticas, podrían imponer sanciones selectivas que impactarían a Israel.
En cuanto al futuro político, Reino Unido, Francia y Canadá manifestaron su respaldo a las negociaciones de alto el fuego impulsadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Reafirmaron su compromiso con una solución de dos Estados y destacaron la relevancia de la próxima conferencia de alto nivel en la ONU, programada para junio, sobre este tema. También expresaron su disposición a reconocer un Estado palestino como parte de un proceso hacia una paz duradera.
El costo de la agresión
La ofensiva israelí en Gaza ha dejado un saldo devastador: más de 53,500 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños. Gran parte del enclave está reducido a escombros, y casi toda su población ha sido desplazada. Mientras tanto, Israel mantiene un bloqueo estricto que impide la entrada de alimentos, agua, medicinas, electricidad y otras ayudas humanitarias desesperadamente necesarias.
En este contexto, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Además, Israel enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.