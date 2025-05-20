ORIENTE MEDIO
4 min de lectura
EE.UU. podría retirar su apoyo a Israel si continúa los ataques en Gaza, según reporte
Fuentes citadas por The Washington Post aseguran que Netanyahu tiene los medios para poner fin a la ofensiva en Gaza, pero no la voluntad. Mientras, Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con “acciones concretas" si no se detiene la acción militar.
EE.UU. podría retirar su apoyo a Israel si continúa los ataques en Gaza, según reporte
Se dice que Trump cortó el contacto directo con Netanyahu, creyendo que está siendo manipulado. / Reuters / AP
20 de mayo de 2025

Las presiones internacionales sobre Israel crecen debido a su ofensiva letal en Gaza. Según un informe del Washington Post, personas cercanas al presidente estadounidense, Donald Trump, habrían advertido a altos funcionarios israelíes sobre la posibilidad de retirar el apoyo de Washington si no se detienen los ataques.

"El equipo de Trump está haciendo saber a Israel: 'Los abandonaremos si no terminan esta guerra'", dijo al medio una persona familiarizada con las discusiones.

La fuente añadió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene los medios políticos para detener la ofensiva, pero le falta voluntad.

De hecho, el propio Netanyahu reconoció anteriormente que los aliados más cercanos de Israel "no pueden soportar ver imágenes de hambruna masiva", lo que llevó a una reanudación limitada de la entrega de ayuda humanitaria. 

Según la fuente, Netanyahu “vendió la idea de reanudar la ayuda en la reunión del gabinete del domingo por la noche diciendo que era solo una formalidad”.

RelacionadoTRT Global - El aislamiento de Netanyahu se profundiza: incluso Trump mantiene su distancia

Los puntos de fricción


La advertencia por parte del entorno de Trump se produce en medio de crecientes tensiones entre Washington y Tel Aviv. Se dice que el presidente estadounidense ha cortado el contacto directo con Netanyahu, al considerar que está siendo manipulado. De hecho, este excluyó a Israel de su última gira por Oriente Medio. 

Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth han cancelado o pospuesto recientemente sus viajes a Israel.

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, también se comprometió a presionar a Israel para que reanude la ayuda humanitaria a Gaza.

Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con tomar acciones concretas

RECOMENDADOS


En la misma línea, en una declaración conjunta, Reino Unido, Francia y Canadá advirtieron que no permanecerán impasibles ante la ofensiva militar israelí en Gaza. Los tres países exigieron el fin inmediato de las operaciones bélicas y el levantamiento del bloqueo a la ayuda humanitaria, advirtiendo que, de no cumplirse, tomarán “acciones concretas” contra Israel.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Gobierno de Netanyahu perpetúa estas acciones atroces”, subraya el comunicado. “Si Israel no detiene la renovada ofensiva militar y no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, responderemos con medidas específicas”.

Los países denunciaron el aumento de la violencia y el sufrimiento en Gaza como “intolerable”. Criticaron además la reciente medida israelí que permite solo una mínima entrada de alimentos, calificándola de “totalmente insuficiente”.

La declaración también abordó la situación en Cisjordania ocupada, condenando la expansión de asentamientos israelíes en territorios ocupados, considerados ilegales bajo el derecho internacional. Alertaron que, de continuar con estas políticas, podrían imponer sanciones selectivas que impactarían a Israel.

En cuanto al futuro político, Reino Unido, Francia y Canadá manifestaron su respaldo a las negociaciones de alto el fuego impulsadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Reafirmaron su compromiso con una solución de dos Estados y destacaron la relevancia de la próxima conferencia de alto nivel en la ONU, programada para junio, sobre este tema. También expresaron su disposición a reconocer un Estado palestino como parte de un proceso hacia una paz duradera.

El costo de la agresión


La ofensiva israelí en Gaza ha dejado un saldo devastador: más de 53,500 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños. Gran parte del enclave está reducido a escombros, y casi toda su población ha sido desplazada. Mientras tanto, Israel mantiene un bloqueo estricto que impide la entrada de alimentos, agua, medicinas, electricidad y otras ayudas humanitarias desesperadamente necesarias.

En este contexto, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Además, Israel enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.

RelacionadoTRT Global - Netanyahu dice que Israel “tomará el control de toda Gaza” y deja al menos 103 muertos en una noche

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques