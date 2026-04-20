El Foro Diplomático de Antalya reunió a líderes globales y funcionó como una plataforma clave para abordar las principales crisis internacionales. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en relación con el encuentro realizado del 17 al 19 de abril en la ciudad del sur del país, bajo el lema ‘Creando mapas para el mañana, gestionando las incertidumbres’.

En la conferencia de prensa de cierre del foro, Fidan destacó el creciente rol diplomático y de mediación de Türkiye, al tiempo que subrayó la relevancia del evento. Señaló que participaron 23 jefes de Estado y de gobierno, 13 vice líderes y 50 ministros, junto con representantes de 150 países y 66 organizaciones internacionales.

“Durante tres días, Antalya volvió a convertirse en un centro donde se sintió el pulso de la diplomacia global”, dijo Fidan, y agregó que 6.400 participantes asistieron a 52 sesiones que abordaron crisis desde Asia-Pacífico hasta América Latina, Europa y Asia Central.

Fidan señaló que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, junto a altos funcionarios turcos y sus homólogos extranjeros, mantuvo numerosas reuniones bilaterales al margen del foro, mientras que también se celebraron varios encuentros diplomáticos de alto nivel.

En su discurso final, el ministro repasó los temas de la cumbre y la posición de Ankara respecto a estos, como los conflictos en Oriente Medio y sus consecuencias, los diálogos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los esfuerzos diplomáticos en el Cáucaso Sur y África.

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Fidan afirmó que el foro también abordó desafíos globales emergentes como la inteligencia artificial, minerales críticos, seguridad alimentaria, cambio climático y competencia geopolítica.

“En un momento en que la polarización está reemplazando al diálogo, el Foro de Diplomacia de Antalya se ha convertido en una plataforma única de esperanza, diálogo y soluciones”, aseguró, y reafirmó el compromiso de Türkiye con la diplomacia y la mediación.

“Seguiremos diversificando la cooperación, construyendo confianza y acercando a las partes”, dijo. “La atracción de Türkiye como centro diplomático seguirá creciendo”, concluyó.

Reunión de Türkiye con Pakistán, Arabia Saudí y Egipto

Fidan confirmó que Türkiye mantuvo una reunión cuadrilateral con Pakistán, Arabia Saudita y Egipto, centrada en la estabilidad regional, la cooperación y la seguridad marítima. “El objetivo es que estos cuatro países aborden los problemas regionales con una agenda realista y aplicable”, explicó.

En este sentido, el ministro negó que las conversaciones busquen formar una alianza militar y subrayó que Türkiye está enfocada en la estabilidad y el desarrollo económico, no en la confrontación. “No estamos formando alianzas contra otros. Estamos buscando cómo terminar los conflictos, avanzar en el progreso económico y asegurar la estabilidad en nuestra región”, afirmó.

Fidan añadió que los cuatro países representan una estructura regional más amplia y que una mayor cooperación podría desbloquear el potencial de la región. “Si la región continúa esperando ayuda externa, seguirá enfrentando los mismos problemas indefinidamente”, añadió.

Diálogo Irán-EE.UU. y esfuerzos de alto el fuego

Fidan señaló que Türkiye sigue de cerca las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con Pakistán desempeñando un rol de mediación.

“Hemos llegado a una etapa crítica en las conversaciones. Ambas partes continúan las negociaciones con una intención seria”, afirmó, expresando luego optimismo sobre la posibilidad de extender el alto el fuego.

“Nadie quiere una nueva guerra. La comunidad internacional está instando a ambas partes a extender el alto el fuego y continuar las negociaciones”, analizó.

Plan de paz para Gaza y políticas de Israel

Por otra parte, el ministro indicó que se realizó una reunión de seis países de mayoría musulmana en la que se abordó el plan de paz para Gaza y se reafirmó el compromiso de lograr una paz duradera.

“La intención de Israel de despoblar Gaza, ya sea mediante la muerte o el desplazamiento, esto lo saben todos”, afirmó Fidan, y calificó las políticas expansivas de Israel como una creciente amenaza para la seguridad global.

“Esto ya no es solo un problema regional, sino un problema de seguridad global”, señaló, y dijo que continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada y mejorar las condiciones humanitarias en Gaza.