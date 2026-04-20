El Foro Diplomático de Antalya reunió a líderes globales y funcionó como una plataforma clave para abordar las principales crisis internacionales. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en relación con el encuentro realizado del 17 al 19 de abril en la ciudad del sur del país, bajo el lema ‘Creando mapas para el mañana, gestionando las incertidumbres’.
En la conferencia de prensa de cierre del foro, Fidan destacó el creciente rol diplomático y de mediación de Türkiye, al tiempo que subrayó la relevancia del evento. Señaló que participaron 23 jefes de Estado y de gobierno, 13 vice líderes y 50 ministros, junto con representantes de 150 países y 66 organizaciones internacionales.
“Durante tres días, Antalya volvió a convertirse en un centro donde se sintió el pulso de la diplomacia global”, dijo Fidan, y agregó que 6.400 participantes asistieron a 52 sesiones que abordaron crisis desde Asia-Pacífico hasta América Latina, Europa y Asia Central.
Fidan señaló que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, junto a altos funcionarios turcos y sus homólogos extranjeros, mantuvo numerosas reuniones bilaterales al margen del foro, mientras que también se celebraron varios encuentros diplomáticos de alto nivel.
En su discurso final, el ministro repasó los temas de la cumbre y la posición de Ankara respecto a estos, como los conflictos en Oriente Medio y sus consecuencias, los diálogos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los esfuerzos diplomáticos en el Cáucaso Sur y África.
Fidan afirmó que el foro también abordó desafíos globales emergentes como la inteligencia artificial, minerales críticos, seguridad alimentaria, cambio climático y competencia geopolítica.
“En un momento en que la polarización está reemplazando al diálogo, el Foro de Diplomacia de Antalya se ha convertido en una plataforma única de esperanza, diálogo y soluciones”, aseguró, y reafirmó el compromiso de Türkiye con la diplomacia y la mediación.
“Seguiremos diversificando la cooperación, construyendo confianza y acercando a las partes”, dijo. “La atracción de Türkiye como centro diplomático seguirá creciendo”, concluyó.
Reunión de Türkiye con Pakistán, Arabia Saudí y Egipto
Fidan confirmó que Türkiye mantuvo una reunión cuadrilateral con Pakistán, Arabia Saudita y Egipto, centrada en la estabilidad regional, la cooperación y la seguridad marítima. “El objetivo es que estos cuatro países aborden los problemas regionales con una agenda realista y aplicable”, explicó.
En este sentido, el ministro negó que las conversaciones busquen formar una alianza militar y subrayó que Türkiye está enfocada en la estabilidad y el desarrollo económico, no en la confrontación. “No estamos formando alianzas contra otros. Estamos buscando cómo terminar los conflictos, avanzar en el progreso económico y asegurar la estabilidad en nuestra región”, afirmó.
Fidan añadió que los cuatro países representan una estructura regional más amplia y que una mayor cooperación podría desbloquear el potencial de la región. “Si la región continúa esperando ayuda externa, seguirá enfrentando los mismos problemas indefinidamente”, añadió.
Diálogo Irán-EE.UU. y esfuerzos de alto el fuego
Fidan señaló que Türkiye sigue de cerca las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con Pakistán desempeñando un rol de mediación.
“Hemos llegado a una etapa crítica en las conversaciones. Ambas partes continúan las negociaciones con una intención seria”, afirmó, expresando luego optimismo sobre la posibilidad de extender el alto el fuego.
“Nadie quiere una nueva guerra. La comunidad internacional está instando a ambas partes a extender el alto el fuego y continuar las negociaciones”, analizó.
Plan de paz para Gaza y políticas de Israel
Por otra parte, el ministro indicó que se realizó una reunión de seis países de mayoría musulmana en la que se abordó el plan de paz para Gaza y se reafirmó el compromiso de lograr una paz duradera.
“La intención de Israel de despoblar Gaza, ya sea mediante la muerte o el desplazamiento, esto lo saben todos”, afirmó Fidan, y calificó las políticas expansivas de Israel como una creciente amenaza para la seguridad global.
“Esto ya no es solo un problema regional, sino un problema de seguridad global”, señaló, y dijo que continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada y mejorar las condiciones humanitarias en Gaza.
Guerra Rusia-Ucrania
Fidan afirmó que Türkiye está dispuesta a acoger nuevas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. “La guerra, que entra en su quinto año, debe terminar. Estamos listos para acoger reuniones nuevamente, ya sea a nivel técnico o de liderazgo”, señaló.
Advirtió que la atención global hacia otras crisis no debe reducir el enfoque en Ucrania. “No debemos permitir que la atención se desvíe de Ucrania y Gaza”, añadió.
Proceso de paz en el Cáucaso Sur
Además, Fidan afirmó que Armenia y Azerbaiyán han logrado avances significativos hacia un acuerdo de paz. “Ambas partes son sinceras en su búsqueda de la paz. Con un acuerdo final, la región será mucho más estable”, dijo.
Señaló que la normalización entre Azerbaiyán y Armenia también podría avanzar hacia la normalización entre Türkiye y Armenia, además de fortalecer la conectividad regional.
Destacó la importancia del Corredor Medio y del corredor de Zangezur —que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván— para el comercio y la seguridad energética. “Con un acuerdo final, esperamos avances importantes en conectividad, crecimiento económico y seguridad energética”, afirmó.
Líbano y estabilidad regional
El ministro también analizó la situación en Líbano, advirtiendo advirtió que las operaciones militares de Israel en ese país pueden desestabilizar aún más la región.
“Más de un millón de personas han sido desplazadas. Esto no es solo un problema humanitario, sino también una grave amenaza para la estabilidad regional”, señaló. Agregó que el cambio de atención global hacia otras crisis podría permitir una mayor escalada.
“No podemos permitir que esto se convierta en un hecho consumado”, alertó.
“África nunca ha salido de nuestro radar”
Asimismo, Fidan destacó el creciente compromiso diplomático de Türkiye en África, incluyendo mediación y cooperación en seguridad. “Estamos siguiendo una estrategia de dos vías en África: cooperación económica y resolución de conflictos”, afirmó.
Mencionó el apoyo de Türkiye a los esfuerzos antiterroristas en Somalia, la cooperación con Nigeria, la mediación entre Somalia y Etiopía, y el apoyo a la paz en Libia y Sudán. También indicó que Türkiye sigue de cerca las tensiones entre Ruanda y la República Democrática del Congo.
“África nunca ha salido de nuestro radar”, remarcó.
Seguridad energética y proyectos de conectividad
Fidan además se refirió a las recientes tensiones en torno al estrecho de Ormuz, indicando que estas han resaltado la importancia de rutas alternativas de energía y conectividad.
“Los proyectos que conectan el Golfo a través de Siria y Türkiye con los mercados internacionales están ganando importancia”, dijo. Añadió que se están discutiendo proyectos ferroviarios y terrestres entre Türkiye, Siria y Arabia Saudita.
“Nuestros líderes se centran en la conectividad, la seguridad energética y el desarrollo, no en el conflicto”, afirmó.
“Las crisis regionales generan efectos globales”
Fidan señaló que los países de poder medio están coordinando cada vez más para gestionar las crisis globales. “Las crisis regionales ahora generan efectos globales. La distinción entre crisis regionales y globales está desapareciendo”, dijo.
Indicó que Türkiye está fortaleciendo la cooperación con países como Japón, Corea del Sur, Australia, Reino Unido, Francia y Canadá.
“Los poderes medios deben trabajar juntos para abordar los desafíos globales”, agregó.