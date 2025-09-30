En medio de la creciente presión internacional sobre Israel, que no ha cesado su ofensiva genocida contra los palestinos en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan que busca alcanzar un alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás. La propuesta apunta a poner fin a la masacre israelí y a sentar las bases de una “paz duradera”.

El anuncio se produjo durante la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, en un momento en que varios países reconocieron a Palestina como Estado en la Asamblea General de la ONU, y mientras se intensifican los llamados a que Tel Aviv ponga fin al genocidio.

Tras casi dos años de bloqueos reiterados por parte de Israel a los esfuerzos diplomáticos por lograr un alto el fuego en Gaza, la iniciativa ahora mueve el foco de la responsabilidad de Netanyahu hacia el grupo de resistencia palestino, poniendo su respuesta en el centro de la atención internacional. ¿Cuáles son las claves de la propuesta de Trump y qué debes saber?

Los ejes fundamentales del plan





En la conferencia conjunta con Netanyahu, Trump destacó que el plan incluye la liberación de rehenes israelíes y el desarme de Hamás, con el objetivo de transformar Gaza en una zona que no represente lo que considera “una amenaza para sus vecinos”, y así garantizar que el enclave “sea reconstruido en beneficio de su población, que ya ha sufrido demasiado”.

Según la propuesta, si ambas partes aceptan, la ofensiva terminaría inmediatamente, con el retiro de las fuerzas israelíes a posiciones acordadas. Luego, se crearía un comité palestino tecnocrático y político para gobernar Gaza. Esté comité estaría supervisado por una junta internacional liderada por Trump.

No obstante, Netanyahu aclaró este martes que las fuerzas israelíes permanecerán en gran parte del enclave, y reiteró su rechazo a la creación de un Estado palestino.

Puntos claves de la propuesta





Plazo de entrega de rehenes . Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación de Israel, todos los rehenes vivos, así como los cuerpos de los fallecidos, deberán ser devueltos, según el plan de la Casa Blanca.

Liberación de prisioneros palestinos . Tras la devolución de los rehenes, Israel liberaría a 250 presos con cadena perpetua y a 1.700 palestinos detenidos desde el 7 de octubre de 2023.

Promesa de un paso seguro para salir . El plan indica que los miembros de Hamás que acepten el plan y entreguen sus armas recibirán amnistía. Quienes deseen salir de Gaza tendrán un paso seguro hacia otros países.

Ayuda humanitaria . Una vez aceptado el acuerdo, toda la ayuda ingresará a Gaza de inmediato, sin interferencias ni demoras, a través de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Gobernanza y reconstrucción





Los siguientes puntos del plan de Trump abordan la etapa posterior al alto el fuego. Gaza quedaría bajo la administración de un comité tecnocrático palestino, integrado por expertos locales e internacionales y supervisado por un nuevo organismo de transición llamado “Junta de la Paz”, presidido por Trump. Entre los miembros previstos se destaca la controversial figura del ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.

El plan enfatiza que Hamás no tendrá ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. Asimismo, Netanyahu aclaró este martes en la red social Telegram que la Autoridad Palestina (AP) tampoco tendría participación, salvo que implemente “cambios radicales”, aunque sin dar precisiones sobre tales transformaciones.

Además, Estados Unidos trabajaría con socios árabes para desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización temporal (ISF, por sus siglas en inglés).