En un anuncio que impactará a miles de kilómetros, Qatar informó que el Gobierno de Colombia y el grupo armado ilegal Clan del Golfo –autodenominado “Ejército Gaitanista de Colombia” (EGC) – firmaron un acuerdo llamado "Compromisos de Paz en Doha".
A través de una declaración conjunta este viernes, los mediadores reunidos en el Grupo de Estados Facilitadores (que conforman Qatar, Noruega, España y Suiza) señalaron que este avance "refleja compromiso, responsabilidad y dedicación para aliviar las condiciones de vida de la población civil y poner fin al conflicto armado" en Colombia.
En ese sentido, el acuerdo constituye "un paso hacia la desmovilización del autodenominado EGC y la consolidación de la paz", añadió la declaración.
Sin embargo, los cuatro países mediadores advirtieron que el camino pendiente por recorrer continuará siendo difícil. "Habrá muchos obstáculos y desafíos que superar", señalaron.
El Grupo de Estados Facilitadores también indicó que la implementación de los compromisos alcanzados hasta la fecha requerirá “disciplina sostenida, transparencia y confianza”. Por eso los mediadores expresaron su disposición a trabajar con la sociedad civil, las instituciones colombianas y los socios internacionales “para apoyar este proceso y contribuir a su éxito”.
"Colombia elige la paz dialogada y agradece a todas las naciones que nos acompañan en este camino", declaró la representante del gobierno Águeda Gómez antes de la firma.
Proceso de paz
Los mediadores explicaron que el compromiso firmado por ambas partes se articula en dos ejes.
El primero abordará la producción de drogas y el reclutamiento de menores de edad por parte del Clan del Golfo en 15 territorios designados.
El segundo eje busca la reintegración de los niños y adolescentes reclutados a la sociedad.
Doha albergó la primera ronda de negociaciones entre ambas partes del 14 al 18 de septiembre, y se acordó celebrar otra ronda en la esta ciudad, según medios de Qatar.
Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, y Luis Armando Pérez, representante del Clan del Golfo, firmaron un comunicado conjunto declarando formalmente el inicio de lo que denominaron un “proceso de paz”.
El Clan del Golfo es considerado el grupo armado ilegal más grande de Colombia tras el histórico acuerdo de paz de 2016 que llevó a la desmovilización de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se estima que el autodenominado EGC cuenta con alrededor de 7.500 miembros, además de representar uno de los principales desafíos de seguridad para el Gobierno de Colombia.
Ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo
Entre los compromisos que se acordaron en Qatar también está la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste de Colombia para ubicar temporalmente a los miembros del Clan del Golfo, reportó la agencia de noticias EFE.
Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (oeste del país), y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba (norte), señala EFE citando la declaración firmada en Doha.
Además, el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo acordaron que la ubicación en las ZUT será "gradual y progresiva", y se comprometieron a "adoptar las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes" durante su desplazamiento, "incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición".
La declaración conjunta asigna además a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos alcanzados en Doha.
Desmovilización
Desde su elección en 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha buscado negociar el desarme y la desmovilización con varios grupos armados.
Operaciones militares del ejército del país han incautado grandes cantidades de cocaína y armas pertenecientes a la organización.
El exlíder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", fue capturado el 23 de octubre de 2021 en una zona rural de la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, en una operación masiva denominada Osiris.
En la redada participaron 22 helicópteros y 650 policías y militares.
Posteriormente, alias “Otoniel” fue trasladado a una cárcel en Bogotá y extraditado a Estados Unidos, llegando a una instalación federal en Brooklyn, Nueva York, a bordo de un avión privado.