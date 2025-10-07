NUEVA SIRIA
4 min de lectura
Siria anuncia resultados de las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Al-Assad
La ONU considera “un paso importante” la nueva legislatura interina de Siria, mientras el país completa la Asamblea del Pueblo con 140 escaños elegidos y 70 designados por el presidente.
Siria anuncia resultados de las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Al-Assad
Un total de 6.000 votantes emitieron su voto para elegir dos tercios de los 210 escaños del Parlamento. / AA
7 de octubre de 2025

Siria escribe un nuevo capítulo en su historia política. Por primera vez desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad, el país celebró elecciones parlamentarias, cuyos resultados oficiales fueron anunciados este lunes por la autoridad electoral.

Un total de 6.000 votantes, seleccionados entre los distintos cuerpos electorales del país, emitieron su voto para elegir dos tercios de los 210 escaños del Parlamento. Bajo este sistema transitorio, 140 escaños se definieron mediante estas votaciones indirectas, mientras que los 70 restantes serán designados por el presidente Ahmed Al-Sharaa, completando así la conformación de una Asamblea que, según el discurso oficial, simboliza el inicio de una nueva etapa política en un país marcado por más de una década de guerra y profundas fracturas.

En una rueda de prensa en Damasco, Nawar Najmeh, portavoz del Comité Superior para las Elecciones de la Asamblea del Pueblo, confirmó que los resultados correspondientes a los dos tercios de los escaños son definitivos y no podrán ser apelados. “Este proceso no guarda relación con los órganos electorales”, subrayó Najmeh.

Najmeh aseguró que “cada diputado electo representa a todos los sirios, sin importar su afiliación” y describió al nuevo Parlamento como un espacio que se espera sea “crítico y revolucionario, apoyando y supervisando la labor del Gobierno”.

El portavoz señaló que un 4% de los escaños se reservó para personas con discapacidad y para quienes resultaron heridos durante los 13 años de guerra civil que devastaron el país. Sin embargo, reconoció limitaciones: la representación de las mujeres sigue siendo insuficiente y la presencia cristiana es muy reducida, con solo dos escaños frente al peso real de la comunidad.

Aunque calificó las elecciones de “justas y transparentes”, admitió que la falta de datos demográficos actualizados en algunas regiones afectó la distribución de los escaños.

RelacionadoTRT Español - Siria cuenta los votos en las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Assad

Vacantes en otras gobernaciones

En otra comparecencia, el presidente del Comité Electoral, Mohammad Taha Al-Ahmad, insistió en que “lo que necesitamos son personas capaces, no cuotas sectarias”, y anunció que 119 candidatos fueron elegidos mediante votación.

RECOMENDADOS

No obstante, 21 escaños permanecen vacantes en las provincias de Sweida y Raqqa, en el noreste, y Al-Hasakah, en el sur. Najmeh adelantó que el comité se reunirá este martes para definir el mecanismo de votación en estas provincias, coordinándose con el calendario del acuerdo firmado el 10 de marzo.

Ese acuerdo, impulsado por la presidencia siria, busca integrar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las instituciones del Estado, al tiempo que reafirma la integridad territorial del país y rechaza cualquier intento separatista. Las FDS están dominadas por las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), brazo sirio del grupo armado terrorista PKK.

Sweida, una de las regiones pendientes de votación, mantiene un frágil alto el fuego desde el 19 de julio, tras una semana de enfrentamientos entre grupos drusos, tribus beduinas y ataques del ejército israelí.

La ONU califica la legislatura interina como un “paso importante”

La comunidad internacional también siguió de cerca estos comicios. La ONU describió el lunes el establecimiento de un órgano y legislatura interinos en Siria como “un paso importante” para abordar las prioridades urgentes del país durante su período de transición.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, declaró a los periodistas que la oficina del enviado especial “ha tomado nota de las elecciones indirectas celebradas el domingo” y agregó que “seguirán los desarrollos respecto al anuncio de los resultados oficiales y el nombramiento presidencial para los escaños restantes en la Asamblea”.

Dujarric aclaró que la Oficina del Enviado Especial de la ONU “no estuvo involucrada en el proceso electoral” y que “no hubo ninguna solicitud de asistencia electoral por nuestra parte”. Sin embargo, subrayó que “el establecimiento de un órgano interino y una legislatura interina es un paso importante para atender las prioridades legales e institucionales urgentes durante el período de transición” y recalcó la necesidad de que la Asamblea funcione “de manera transparente, abierta e inclusiva”. También, el portavoz de la ONU destacó, además, que “todavía se requieren esfuerzos sustanciales para garantizar la inclusión de todos los componentes de la sociedad siria”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato