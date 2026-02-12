El Ejército de Estados Unidos completó su retirada de la base de Al-Tanf, en el sur de Siria, tras casi una década, confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“Las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para responder a cualquier amenaza de Daesh que surja en la región mientras apoyamos los esfuerzos liderados por nuestros socios para evitar el resurgimiento de la red terrorista”, afirmó el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, en un comunicado el jueves.

“Mantener la presión sobre Daesh es esencial para proteger el territorio estadounidense y fortalecer la seguridad regional”, añadió.

CENTCOM indicó que la salida de la guarnición de Al-Tanf se completó el 11 de febrero como parte de una “transición deliberada y basada en condiciones” bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada – Operación Resolución Inherente (CJTF-OIR), establecida en 2014 para combatir al grupo terrorista Daesh.