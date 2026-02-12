ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Las fuerzas de EE.UU. completan su retirada de una base militar clave en Siria: CENTCOM
Fuentes sirias afirman que el Gobierno tomó el control del estratégico enclave tras la salida estadounidense.
Las fuerzas de EE.UU. completan su retirada de una base militar clave en Siria: CENTCOM
CENTCOM says the departure from al Tanf Garrison was completed on February 11. / Reuters
hace 4 horas

El Ejército de Estados Unidos completó su retirada de la base de Al-Tanf, en el sur de Siria, tras casi una década, confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“Las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para responder a cualquier amenaza de Daesh que surja en la región mientras apoyamos los esfuerzos liderados por nuestros socios para evitar el resurgimiento de la red terrorista”, afirmó el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, en un comunicado el jueves.

“Mantener la presión sobre Daesh es esencial para proteger el territorio estadounidense y fortalecer la seguridad regional”, añadió.

CENTCOM indicó que la salida de la guarnición de Al-Tanf se completó el 11 de febrero como parte de una “transición deliberada y basada en condiciones” bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada – Operación Resolución Inherente (CJTF-OIR), establecida en 2014 para combatir al grupo terrorista Daesh.

RECOMENDADOS

El Gobierno sirio tomó el control de la base estratégica ubicada en la intersección de las fronteras con Iraq y Jordania tras la retirada estadounidense, informaron el miércoles fuentes gubernamentales sirias a la agencia de noticias Anadolu, señalando que unidades del Ejército sirio se desplegaron en el lugar.

Estados Unidos utilizó la base de Al-Tanf, que fue ampliada en 2017 y 2018, junto con globos de vigilancia desplegados allí para monitorear las actividades militares de grupos respaldados por Irán y de la organización terrorista Daesh a lo largo de una franja de cientos de kilómetros entre la frontera con Jordania y el río Éufrates.

RelacionadoTRT Español - Iraq dice haber trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria en coordinación con EE.UU.
FUENTE:Anadolu Agency
Explora
Epstein financió grupos anti-Palestina, incluido uno ligado a asentamientos sionistas: FBI
“Anexión de facto”: repudio a medida de Israel para ampliar asentamientos en Cisjordania ocupada
Irán envía a su jefe de seguridad a Omán antes de continuar las negociaciones nucleares con EE.UU.
Cuba frena el suministro de combustible a aerolíneas, en medio del asedio petrolero de EE.UU.
¿Gaza, sin salida? Sólo 180 palestinos cruzaron por Rafah a Egipto en primera semana de reapertura
El presidente iraní Pezeshkian califica de “paso adelante” las conversaciones nucleares con EE.UU.
Dos temporales consecutivos azotan el sur de España y el Gobierno pide fondos de emergencia
Trump elogia al nuevo presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul
Netanyahu dice que “Epstein no trabajó para Israel”, pero nuevos archivos del FBI lo cuestionan
Cuba reduce la semana laboral a cuatro días para hacer frente a la grave crisis energética
Israel bombardea Gaza con artillería y fuego naval y demuele edificios en Jan Yunis
Trump afirma que Estados Unidos mantuvo conversaciones "muy buenas" con Irán en Omán
La UE anuncia su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia en energía, banca y comercio
EE.UU. impone nuevas sanciones petroleras a Irán minutos después de concluir las conversaciones