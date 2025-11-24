En el marco de la cumbre de líderes del G20 en Sudáfrica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, envió un mensaje de compromiso durante sus declaraciones a la prensa: Ankara seguirá intensificando sus esfuerzos internacionales de paz en zonas de conflicto, desde Oriente Medio hasta África y Ucrania, subrayando la importancia de su nación como una figura clave en la resolución de crisis globales.

En ese sentido, el mandatario sostuvo este domingo que Türkiye está haciendo todo lo posible para contribuir a una paz justa y duradera entre Ucrania y Rusia. También anunció que llamará a su homólogo ruso, Vladimir Putin, este lunes para abordar la reactivación del corredor de cereales del mar Negro.

Por lo que añadió: "Nuestros esfuerzos en relación con este corredor tenían como objetivo, de hecho, abrir el camino hacia la paz". "Creo que, si logramos poner en marcha este proceso, será muy beneficioso", insistió.

También sostuvo que Ankara no escatimará esfuerzos para intentar negociar el fin del conflicto. "Han muerto tantas personas… Abordaré con Putin qué medidas podemos tomar para detener estas muertes. Tras estas conversaciones, creo que tendré la oportunidad de debatir el resultado con nuestros socios europeos, el señor Trump y otros amigos", añadió.

“Genocidio” de Israel en Gaza

Al responder a las preguntas sobre la oposición de Israel ante la participación de Türkiye en el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, Erdogan afirmó que Ankara aún se encuentra evaluando el asunto con su Ministerio de Defensa.

"Tras esta evaluación, tomaremos nuestra propia decisión", declaró el presidente.