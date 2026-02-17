Las cámaras en Ginebra, Suiza, apuntarán este martes y miércoles a una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, mientras se acerca el cuarto aniversario de una guerra que ha sacudido Europa desde el 24 de febrero de 2022. La cuestión de las concesiones territoriales y las garantías de seguridad siguen siendo los puntos álgidos de las conversaciones, mediadas por Estados Unidos, mientras el escepticismo de lograr un avance significativo rodea el esfuerzo diplomático. A finales de enero, las partes sostuvieron dos rondas de diálogo en Abu Dabi –también impulsadas por Washington– que llevaron a un intercambio de prisioneros, pero no lograron destrabar un progreso en términos políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado tanto a Moscú como a Kiev para lograr un acuerdo que termine con la mayor guerra de Europa desde 1945, aunque el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se ha quejado de que su país enfrenta la mayor presión para hacer las concesiones. Y, en la antesala de las negociaciones, Trump le dijo a la prensa este lunes: "Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido".

Justamente, esta ronda de diálogo en Ginebra se considera una prueba crucial para determinar si la diplomacia liderada por Washington puede impulsar el proceso hacia un marco de alto el fuego más amplio. Algo que está directamente relacionado con la figura diplomática de Trump, quien afirmó en su campaña presidencial antes de regresar a la Casa Blanca que podía terminar el conflicto entre Kiev y Moscú en 24 horas.

En ese sentido, con el aumento de la presión diplomática por parte de Washington y las señales de posibles acuerdos de seguridad vinculados a concesiones, las conversaciones podrían definir la siguiente fase de la vía diplomática del conflicto y moldear las expectativas sobre los acontecimientos militares y políticos de la primavera.

Concesiones territoriales y garantías de seguridad

El Kremlin ha señalado que es probable que esta ronda de diálogo en Ginebra se centre en el territorio. Rusia ha exigido que Ucrania le ceda el 20% restante de la región oriental de Donetsk que Moscú no ha logrado capturar, algo que Kiev se niega a hacer.

"Esta vez, la idea es abordar una gama más amplia de temas, incluyendo, de hecho, los principales. Los temas principales se refieren tanto a los territorios como a todo lo relacionado con las demandas que hemos presentado", declaró este lunes a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Además, una fuente le dijo al medio estatal ruso TASS que todos los esfuerzos en Ginebra están “encaminados” a buscar establecer los “principios marco” para un acuerdo. “Todos los esfuerzos están encaminados a lograr este objetivo, ya que se necesitan principios marco específicos que estén bien definidos. En esto están trabajando los negociadores", señaló la fuente.

Por su parte, el presidente Zelenskyy declaró previo a las negociaciones que Washington instó a Kiev a abandonar sus reivindicaciones territoriales sobre las zonas ocupadas por Rusia, prometiendo a cambio garantías de seguridad. "Nuestros amigos estadounidenses están preparando garantías de seguridad. Pero dijeron: ‘Primero este intercambio de territorios, o algo similar, y luego las garantías de seguridad’", señaló el lunes.

"Creo que las garantías de seguridad deben ser lo primero", insistió el mandatario añadiendo que Ucrania está dispuesta a ceder, pero eso no significa que "cedamos nuestros territorios". "¿Qué compromiso estamos dispuestos a hacer? No uno que permita a Rusia recuperarse rápidamente y volver a ocuparnos", afirmó.