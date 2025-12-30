Reiterando la “gran relación” que tiene con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pondría sobre la mesa el posible despliegue de fuerzas turcas en Gaza, durante su reunión este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Florida.

“Tengo una gran relación con el presidente Erdogan y lo estaremos hablando. Y si es algo bueno, yo creo que es bueno”, declaró Trump al ser consultado sobre si espera que tropas turcas se desplieguen en Gaza como parte de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), prevista en su plan de paz de 20 puntos para Gaza.

La declaración de Trump se produjo en el marco de la quinta visita de Netanyahu a EE.UU. desde que el republicano regresó en enero pasado a la Casa Blanca para su segundo mandato. El viaje coincide además con las continuas negociaciones para avanzar hacia la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, cuya primera etapa entró en vigor en octubre pasado, tras más de dos años de ofensiva genocida en el enclave palestino.

El genocidio de Israel en Gaza ha dejado un saldo devastador, matando a más de 71.200 palestinos e hiriendo a más de 171.200 desde octubre de 2023.

“Crece la frustración”

La primera fase del acuerdo de alto el fuego estableció el cese de los ataques israelíes, una retirada parcial de las fuerzas de Tel Aviv, el intercambio de todos los rehenes israelíes —vivos y fallecidos— a cambio de la liberación de cientos de palestinos detenidos, así como la entrada de “ayuda humanitaria plena” en Gaza. Sin embargo, Israel ha incumplido varios de los términos, manteniendo ataques y agresiones en el enclave, además del bloqueo a la entrada de viviendas móviles y materiales de reconstrucción, lo que agrava la crisis humanitaria que afecta a más de dos millones de personas.

La segunda fase, detallada en el plan de paz de 20 puntos de Trump, prevé una retirada total israelí de Gaza, el desarme del grupo de resistencia palestino Hamás, el despliegue de la ISF y la creación de un comité palestino “tecnocrático” para gobernar temporalmente Gaza. Sin embargo, Tel Aviv se opone a la participación de tropas turcas en la ISF.

Según informó la semana pasada Axios, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, el equipo principal de Trump se encuentra “cada vez más frustrado” con las medidas de Netanyahu para “socavar el frágil alto el fuego”.

Aún así, Trump expresó su esperanza de alcanzar la segunda fase del plan para Gaza “muy rápidamente”.