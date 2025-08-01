Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, recibió en Estambul a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y al primer ministro de Libia, Abdulhamid Dbeibeh, en el marco de una cumbre trilateral centrada en profundizar la cooperación en materia de energía, migración y estabilidad regional.

Durante la reunión de este viernes, el presidente Erdogan enfatizó la importancia de los esfuerzos conjuntos entre las tres naciones para abordar los crecientes desafíos en la cuenca mediterránea, en particular la inmigración irregular, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El mandatario señaló que abordar las causas profundas de la inmigración irregular requiere soluciones sostenibles a largo plazo y enfatizó la necesidad de coordinación multilateral.

Los tres líderes acordaron encontrarse nuevamente tras las reuniones a nivel de comité, para evaluar las decisiones y garantizar la continuidad de los mecanismos de cooperación, según la dirección.

Catástrofe humanitaria en Gaza





Erdogan también llamó la atención sobre la catástrofe humanitaria que sufre Gaza, condenando los ataques continuos de Israel, y subrayando la urgencia de un alto el fuego y la pronta entrega de ayuda humanitaria.

Según la Dirección de Comunicaciones, el presidente reiteró que una solución duradera solo puede lograrse mediante el establecimiento de un Estado palestino soberano e independiente, basado en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital.

Creciente cooperación en energía e inmigración irregular





En junio de 2025, Türkiye y Libia firmaron un importante acuerdo energético para realizar estudios geológicos y geofísicos conjuntos en cuatro zonas marítimas. El acuerdo, que contempla una campaña sísmica de 10.000 kilómetros, busca impulsar el potencial energético no explotado de Libia, con Türkiye aportando experiencia técnica clave e Italia actuando como socio estratégico en la fase de distribución mediante gasoductos como el Greenstream.

Junto al tema energético, la inmigración fue otro tema urgente, ya que Libia sigue siendo el principal punto de partida de los cruces irregulares hacia la Unión Europea.