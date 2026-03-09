En una alarmante denuncia, la organización Human Rights Watch señaló que Israel ha utilizado fósforo blanco de manera “ilegal” contra zonas residenciales de una localidad del sur del Líbano la semana pasada, según reveló en un informe publicado este lunes.
“Las fuerzas israelíes utilizaron ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas con artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026, en la localidad libanesa de Yohmor, en el sur del país”, sostuvo el grupo de derechos humanos radicado en Nueva York.
Human Rights Watch detalló que “verificó y geolocalizó siete imágenes que muestran municiones de fósforo blanco con detonación aérea siendo desplegadas sobre una zona residencial de la localidad, así como a trabajadores de defensa civil respondiendo a incendios en al menos dos viviendas y un vehículo en esa área”.
El fósforo blanco, una sustancia que estalla al entrar en contacto con el oxígeno, puede utilizarse para crear cortinas de humo e iluminar campos de batalla.
Sin embargo, esta munición también puede emplearse como arma incendiaria y puede provocar incendios, quemaduras atroces, daños respiratorios, fallo orgánico y la muerte.
Israel, que ha continuado sus ataques contra Hezbollah a pesar del alto el fuego de 2024, lanzó múltiples bombardeos en todo el Líbano la semana pasada y envió tropas terrestres a las zonas fronterizas, tras el ataque del grupo.
El ejército israelí ha ordenado en repetidas ocasiones a las personas que viven al sur del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera israelí, a que abandonen la zona.
Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes, según las autoridades libanesas, que han registrado a más de medio millón de desplazados.
“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles”, declaró Ramzi Kaiss, investigador de HRW para el Líbano, según se cita en el informe.
“Israel debería detener inmediatamente esta práctica, y los Estados que proporcionan armas a Israel, incluidas las municiones de fósforo blanco, deberían suspender de inmediato la asistencia militar y las ventas de armas, y presionar a Israel para que deje de disparar dichas municiones en zonas residenciales”, añadió.
Las autoridades libanesas y HRW han acusado en los últimos años a Israel de utilizar controvertidos proyectiles de fósforo blanco en ataques que, según afirman, han causado daños a civiles y al medio ambiente.
La Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano informó el domingo que las fuerzas israelíes atacaron las localidades de Khiam y Tal Nahas, cerca de la frontera con Israel, “con artillería y bombardeos de fósforo”.
El mes pasado, el Líbano acusó a Israel de rociar el herbicida glifosato en el lado libanés de su frontera compartida, con el presidente Joseph Aoun calificándolo de “crimen contra el medio ambiente”.