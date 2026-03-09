En una alarmante denuncia, la organización Human Rights Watch señaló que Israel ha utilizado fósforo blanco de manera “ilegal” contra zonas residenciales de una localidad del sur del Líbano la semana pasada, según reveló en un informe publicado este lunes.

“Las fuerzas israelíes utilizaron ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas con artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026, en la localidad libanesa de Yohmor, en el sur del país”, sostuvo el grupo de derechos humanos radicado en Nueva York.

Human Rights Watch detalló que “verificó y geolocalizó siete imágenes que muestran municiones de fósforo blanco con detonación aérea siendo desplegadas sobre una zona residencial de la localidad, así como a trabajadores de defensa civil respondiendo a incendios en al menos dos viviendas y un vehículo en esa área”.

El fósforo blanco, una sustancia que estalla al entrar en contacto con el oxígeno, puede utilizarse para crear cortinas de humo e iluminar campos de batalla.

Sin embargo, esta munición también puede emplearse como arma incendiaria y puede provocar incendios, quemaduras atroces, daños respiratorios, fallo orgánico y la muerte.

Israel, que ha continuado sus ataques contra Hezbollah a pesar del alto el fuego de 2024, lanzó múltiples bombardeos en todo el Líbano la semana pasada y envió tropas terrestres a las zonas fronterizas, tras el ataque del grupo.