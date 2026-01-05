Türkiye sigue de cerca los desarrollos en Yemen y Somalia, declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan este domingo durante una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, enfatizando la importancia de la estabilidad para proteger la integridad territorial de ambos países.
Durante la conversación, los líderes abordaron las relaciones bilaterales, así como asuntos regionales y globales, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Erdogan expresó la disposición de Ankara para contribuir a los esfuerzos de acercamiento entre las partes enfrentadas en Yemen.
También afirmó que Türkiye pretende fortalecer su cooperación con Arabia Saudí adoptando medidas adicionales en los próximos días.
Advirtiendo que la situación humanitaria en Gaza está empeorando con la llegada del invierno, Erdogan añadió que Türkiye sigue trabajando por un alto el fuego duradero y la reconstrucción en el enclave devastado por la ofensiva genocida de Israel.