TÜRKİYE
1 min de lectura
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, indicó que Ankara está dispuesta a mediar en las disputas regionales, mientras busca profundizar su cooperación con Arabia Saudí.
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, asiste al programa de Anuncio de las Cifras de Exportación 2025 en Estambul, el 3 de enero de 2026. / Anadolu Agency
5 de enero de 2026

Türkiye sigue de cerca los desarrollos en Yemen y Somalia, declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan este domingo durante una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, enfatizando la importancia de la estabilidad para proteger la integridad territorial de ambos países.

Durante la conversación, los líderes abordaron las relaciones bilaterales, así como asuntos regionales y globales, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan expresó la disposición de Ankara para contribuir a los esfuerzos de acercamiento entre las partes enfrentadas en Yemen.

RECOMENDADOS

También afirmó que Türkiye pretende fortalecer su cooperación con Arabia Saudí adoptando medidas adicionales en los próximos días.

Advirtiendo que la situación humanitaria en Gaza está empeorando con la llegada del invierno, Erdogan añadió que Türkiye sigue trabajando por un alto el fuego duradero y la reconstrucción en el enclave devastado por la ofensiva genocida de Israel.


FUENTE:TRT Español, TRT World
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país