Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y uno de los capos del narcotráfico más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, logró durante más de una década esquivar numerosos operativos para su captura. Pero eso cambió este domingo, cuando el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió en una operación de las fuerzas mexicanas. El hecho desató una ola de violencia con bloqueos e incendios en gran parte del país que, horas después, comenzó a disminuir en medio de llamados a la calma por parte del gobierno.

“Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aseguró que existe “absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados” y afirmó que, pese a los bloqueos y hechos violentos, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”. También indicó que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Tras el operativo el domingo, presuntos miembros del CJNG desataron una ola de violencia que se extendió, según distintos reportes, a 16 de los 32 estados del país. Los primeros bloqueos se registraron en el sur de Jalisco, considerado cuna del cartel. La situación también impactó en el tráfico aéreo: en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras varias aerolíneas interrumpieron operaciones hacia la zona.

Los hechos violentos se registraron además a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit, y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo. Varios países, entre ellos Estados Unidos, instaron a sus ciudadanos en México a resguardarse o evitar viajes a las zonas afectadas.

Sin embargo, según las autoridades mexicanas, hacia las 8 p.m., hora local, casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país ya había sido desactivado.

Por qué la operación causó tanto revuelo

Para comprender el impacto de la muerte de “El Mencho” es clave entender su peso dentro de los carteles mexicanos. De 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, con recompensas millonarias por información que condujera a su captura: Washington ofrecía 15 millones de dólares, mientras que en México la cifra era la más alta del programa oficial, con 1,75 millones.

Oseguera Cervantes vivió en Estados Unidos y en 1994 fue condenado por conspiración para distribuir heroína en California. Tras cumplir tres años de prisión y salir en libertad condicional, regresó a México. Allí trabajó brevemente como policía en Jalisco, antes de retomar sus actividades criminales.

Es considerado el fundador y líder del CJNG, organización creada en 2009 que, bajo su mando, expandió su presencia territorial y fortaleció rutas de tráfico de drogas, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos. En la última década, el cartel acumuló casi tanto poder como el cartel de Sinaloa, dirigido por el hoy encarcelado en EE.UU. Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el gobierno estadounidense, “El Mencho” fue uno de los principales responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia su territorio.

El CJNG no tiene presencia solo en Jalisco, sino en varios otros estados de México. En muchos de ellos mantiene disputas con organizaciones rivales que también operan en esas zonas. Esa expansión territorial y esos conflictos ayudan a explicar que los bloqueos y hechos violentos se hayan registrado más allá de Jalisco, en lo que aparece como una demostración de poder y capacidad de violencia del cartel.