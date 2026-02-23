Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y uno de los capos del narcotráfico más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, logró durante más de una década esquivar numerosos operativos para su captura. Pero eso cambió este domingo, cuando el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió en una operación de las fuerzas mexicanas. El hecho desató una ola de violencia con bloqueos e incendios en gran parte del país que, horas después, comenzó a disminuir en medio de llamados a la calma por parte del gobierno.
“Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aseguró que existe “absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados” y afirmó que, pese a los bloqueos y hechos violentos, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”. También indicó que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.
Tras el operativo el domingo, presuntos miembros del CJNG desataron una ola de violencia que se extendió, según distintos reportes, a 16 de los 32 estados del país. Los primeros bloqueos se registraron en el sur de Jalisco, considerado cuna del cartel. La situación también impactó en el tráfico aéreo: en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras varias aerolíneas interrumpieron operaciones hacia la zona.
Los hechos violentos se registraron además a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit, y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo. Varios países, entre ellos Estados Unidos, instaron a sus ciudadanos en México a resguardarse o evitar viajes a las zonas afectadas.
Sin embargo, según las autoridades mexicanas, hacia las 8 p.m., hora local, casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país ya había sido desactivado.
Por qué la operación causó tanto revuelo
Para comprender el impacto de la muerte de “El Mencho” es clave entender su peso dentro de los carteles mexicanos. De 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, con recompensas millonarias por información que condujera a su captura: Washington ofrecía 15 millones de dólares, mientras que en México la cifra era la más alta del programa oficial, con 1,75 millones.
Oseguera Cervantes vivió en Estados Unidos y en 1994 fue condenado por conspiración para distribuir heroína en California. Tras cumplir tres años de prisión y salir en libertad condicional, regresó a México. Allí trabajó brevemente como policía en Jalisco, antes de retomar sus actividades criminales.
Es considerado el fundador y líder del CJNG, organización creada en 2009 que, bajo su mando, expandió su presencia territorial y fortaleció rutas de tráfico de drogas, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos. En la última década, el cartel acumuló casi tanto poder como el cartel de Sinaloa, dirigido por el hoy encarcelado en EE.UU. Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según el gobierno estadounidense, “El Mencho” fue uno de los principales responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia su territorio.
El CJNG no tiene presencia solo en Jalisco, sino en varios otros estados de México. En muchos de ellos mantiene disputas con organizaciones rivales que también operan en esas zonas. Esa expansión territorial y esos conflictos ayudan a explicar que los bloqueos y hechos violentos se hayan registrado más allá de Jalisco, en lo que aparece como una demostración de poder y capacidad de violencia del cartel.
¿Qué se sabe del operativo?
Este domingo, “El Mencho” fue abatido durante un operativo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La acción se desarrolló en una zona rural y derivó en un enfrentamiento armado.
Según el Ejército, militares repelieron una agresión, con un saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos, incluido “El Mencho”, más dos detenidos. Se incautaron armas de alto poder, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, y vehículos blindados.
"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", explicó el Ejército.
El cuerpo de “El Mencho” fue trasladado por la tarde desde el hangar de la Fiscalía General de la República, escoltado por fuerzas federales, hacia los servicios forenses en la Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el operativo fue ejecutado por un comando de Fuerzas Especiales, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Sheinbaum expresó su reconocimiento a estas fuerzas, así como al Gabinete de Seguridad por su actuación.
Además de los siete muertos en Jalisco, otras cuatro personas perdieron la vida en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En total, se reportaron 22 detenidos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Inteligencia y presión de Estados Unidos
La Secretaría de la Defensa confirmó que la operación contó con “información complementaria” proporcionada por autoridades estadounidenses, en el "marco de coordinación y cooperación bilateral".
La captura y muerte de “El Mencho” ocurre en un contexto de creciente presión de Washington para que el Gobierno de México refuerce sus medidas para frenar el tráfico de drogas, en particular del fentanilo, hacia su país. Además, en febrero de 2025, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al CJNG como organización terrorista por ser un “cartel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EE.UU.”.
"Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar en una operación (...) en que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera", confirmó en la red social X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "El Gobierno de Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", añadió.
Según funcionarios citados por la agencia de noticias Reuters, una nueva unidad anticarteles del Ejército estadounidense participó del operativo: Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), que se especializa en la recopilación de información sobre redes del narcotráfico. Las fuentes citadas añadieron que esta unidad habría entregado a México un paquete detallado de objetivos vinculados a “El Mencho”, aunque toda la acción fue ejecutada por fuerzas mexicanas.
Tras el operativo, la muerte de “El Mencho” abre nuevos escenarios para el CJNG y para Jalisco. En el plano interno, el principal interrogante es la sucesión: su hijo mayor, conocido como “El Menchito”, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua, lo que deja al cartel sin una línea directa de relevo. En ese contexto, la organización podría continuar operando sin su líder histórico o derivar en una disputa interna por el control, un hecho cuyo impacto en la violencia regional y en el tráfico de drogas aún está por verse.