El ministerio explicó que, tras el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate, se logró localizar el fuselaje del helicóptero y recuperar los cuerpos de las víctimas. En su comunicado señaló: “Con el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate, se ha localizado el fuselaje del helicóptero y los cuerpos de nuestros mártires. En el accidente, cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, un miembro de las Fuerzas Armadas de Türkiye y dos técnicos de ASELSAN fueron martirizados”.

Las autoridades qataríes serán las encargadas de determinar la causa exacta del siniestro una vez concluyan las investigaciones.

El ministerio expresó además sus condolencias y añadió: “Deseamos la misericordia de Alá para todos nuestros mártires que perdieron la vida en este trágico accidente, paciencia a sus familias, y trasladamos nuestras condolencias a las Fuerzas Armadas de Türkiye, a las Fuerzas Armadas de Qatar, a ASELSAN, a la nación turca y al pueblo hermano de Qatar”.