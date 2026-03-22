El ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informó este domingo de que siete personas murieron en un accidente de helicóptero ocurrido en Qatar. Entre las víctimas se encuentran cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, un militar de las Fuerzas Armadas de Türkiye y dos técnicos de la empresa ASELSAN.
Según el comunicado oficial, las actividades de cooperación y coordinación militar entre Türkiye y Qatar “continúan sin interrupción” en el marco de los acuerdos vigentes entre ambos países.
De acuerdo con las primeras conclusiones recogidas por el ministerio, el helicóptero, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Qatar y que realizaba ejercicios de entrenamiento bajo el Mando Conjunto Combinado Qatar-Turquía, se precipitó al mar el viernes por la tarde como consecuencia de un fallo técnico.
El ministerio explicó que, tras el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate, se logró localizar el fuselaje del helicóptero y recuperar los cuerpos de las víctimas. En su comunicado señaló: “Con el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate, se ha localizado el fuselaje del helicóptero y los cuerpos de nuestros mártires. En el accidente, cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, un miembro de las Fuerzas Armadas de Türkiye y dos técnicos de ASELSAN fueron martirizados”.
Las autoridades qataríes serán las encargadas de determinar la causa exacta del siniestro una vez concluyan las investigaciones.
El ministerio expresó además sus condolencias y añadió: “Deseamos la misericordia de Alá para todos nuestros mártires que perdieron la vida en este trágico accidente, paciencia a sus familias, y trasladamos nuestras condolencias a las Fuerzas Armadas de Türkiye, a las Fuerzas Armadas de Qatar, a ASELSAN, a la nación turca y al pueblo hermano de Qatar”.