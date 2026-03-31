El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país tiene la “voluntad necesaria” para poner fin a la guerra en curso con Israel y Estados Unidos, pero busca garantías de que el conflicto no se repetirá.
“Poseemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre que se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar la repetición de la agresión”, dijo Pezeshkian el martes durante una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, según un comunicado de su oficina, reiterando una de las principales demandas de Teherán.
En respuesta a un plan estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra la semana pasada, Irán presentó una contrapropuesta de cinco puntos que también exige el fin de la “agresión” y el establecimiento de un mecanismo que garantice que ni Israel ni Estados Unidos vuelvan a iniciar una guerra, informaron medios iraníes.
“La solución para normalizar la situación es el cese de sus ataques agresivos”, afirmó Pezeshkian el martes.
Postura europea ante la guerra
Pezeshkian advirtió que cualquier “intervención” externa en la guerra en curso tendría “graves consecuencias”, al tiempo que criticó la postura de Europa frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.
También reprochó el silencio de la Unión Europea ante los “crímenes” de Estados Unidos e Israel, calificándolo de “incompatible con sus afirmaciones en materia de derechos humanos”, y pidió a los países europeos “alinear sus políticas con el derecho internacional”.
Por su parte, Costa señaló que Europa “no apoya los ataques contra Irán” y expresó su preocupación por el impacto global de la guerra. Asimismo, llamó a la desescalada y al retorno a soluciones diplomáticas.
Víctimas civiles
Irán afirmó que al menos 249 mujeres y 216 niños han muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel desde el inicio de la guerra el mes pasado.
Todas las víctimas eran civiles, incluidos 17 menores de cinco años, indicó la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA.
Añadió que los ataques contra infraestructuras civiles causaron más víctimas, incluyendo un centro de recursos naturales y una organización benéfica en la ciudad central de Fardis, donde dos personas murieron y cinco resultaron heridas.
Mohajerani aseguró que los ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron 105.325 sitios civiles en todo Irán, entre ellos 83.351 viviendas y 21.959 propiedades comerciales, con decenas de miles de edificios dañados solo en Teherán.
Más de 113.000 instalaciones civiles dañadas
Más de 113.000 instalaciones civiles, incluidas viviendas, escuelas y centros comerciales, resultaron dañadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, informó el martes la Media Luna Roja iraní.
En un comunicado, la organización detalló que 90.063 viviendas, 21.059 instalaciones comerciales, 760 centros educativos y 18 instalaciones vinculadas a la Media Luna Roja sufrieron daños.
También indicó que tres helicópteros de ayuda humanitaria resultaron dañados como consecuencia de los ataques.
Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevan a cabo ataques militares contra Irán, lo que ha provocado miles de víctimas, según las autoridades iraníes.