El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país tiene la “voluntad necesaria” para poner fin a la guerra en curso con Israel y Estados Unidos, pero busca garantías de que el conflicto no se repetirá.

“Poseemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre que se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar la repetición de la agresión”, dijo Pezeshkian el martes durante una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, según un comunicado de su oficina, reiterando una de las principales demandas de Teherán.

En respuesta a un plan estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra la semana pasada, Irán presentó una contrapropuesta de cinco puntos que también exige el fin de la “agresión” y el establecimiento de un mecanismo que garantice que ni Israel ni Estados Unidos vuelvan a iniciar una guerra, informaron medios iraníes.

“La solución para normalizar la situación es el cese de sus ataques agresivos”, afirmó Pezeshkian el martes.

Postura europea ante la guerra

Pezeshkian advirtió que cualquier “intervención” externa en la guerra en curso tendría “graves consecuencias”, al tiempo que criticó la postura de Europa frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.

También reprochó el silencio de la Unión Europea ante los “crímenes” de Estados Unidos e Israel, calificándolo de “incompatible con sus afirmaciones en materia de derechos humanos”, y pidió a los países europeos “alinear sus políticas con el derecho internacional”.

Por su parte, Costa señaló que Europa “no apoya los ataques contra Irán” y expresó su preocupación por el impacto global de la guerra. Asimismo, llamó a la desescalada y al retorno a soluciones diplomáticas.

Víctimas civiles