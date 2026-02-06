Los palestinos que regresan a Gaza a través del recientemente reabierto paso de Rafah se enfrentan a un patrón recurrente de abusos, humillaciones y coacción por parte de las fuerzas militares israelíes, informó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En un comunicado, el organismo señaló que las personas retornadas relataron que, tras cruzar, fueron interceptadas por palestinos armados, presuntamente respaldados por el ejército israelí, y trasladadas a puestos de control militares israelíes.
Según múltiples testimonios, algunos de estos individuos armados ataron y vendaron los ojos de los retornados, los registraron, los amenazaron e intimidaron, y les robaron pertenencias personales y dinero.
Una vez en los puestos de control israelíes, los retornados describieron un trato violento, interrogatorios degradantes y registros corporales invasivos que vulneraron su privacidad. En algunos casos, los registros se realizaron mientras las personas tenían las manos atadas y los ojos cubiertos.
Sin atención médica y sin necesidades básicas
Otros señalaron que se les negó el acceso a atención médica y se les impidió usar los baños, obligando a algunos a orinar en público.
Varios retornados también informaron que se les preguntó si aceptarían dinero para regresar a Egipto con sus familias y no volver nunca a Gaza, mientras que otros dijeron que se les ofreció efectivo para trabajar como informantes del ejército israelí.
El ACNUDH afirmó que estos testimonios apuntan a un patrón de conducta que vulnera los derechos de los palestinos a la seguridad personal y a la dignidad, así como su protección frente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La oficina advirtió que estas prácticas podrían disuadir a los palestinos desplazados de ejercer su derecho al retorno, contribuyendo a lo que describió como “la consolidación de la limpieza étnica en Gaza”.
El director de la oficina, Ajith Sunghay, subrayó que la comunidad internacional debe garantizar que todas las medidas relacionadas con Gaza cumplan con el derecho internacional.
“Tras dos años de devastación, su capacidad de regresar con seguridad y dignidad a sus familias y a lo que queda de sus hogares es el mínimo indispensable”, afirmó.
“Cumplir con las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, instó a todas las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario para proteger a la población civil y la infraestructura civil.
Indicó que los equipos de la ONU recibieron a 25 retornados adicionales durante la noche a través de Rafah, y que personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los trasladó al hospital Nasser, en Jan Yunis, donde opera un centro de acogida atendido por especialistas en protección, psicólogos y equipos médicos.
La Organización Mundial de la Salud informó que esta semana apoyó la evacuación de 22 pacientes y 31 acompañantes desde Gaza hacia Egipto, y subrayó la necesidad de ampliar el acceso humanitario, restaurar las instalaciones sanitarias dañadas y reforzar los servicios esenciales.
Un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre tenía como objetivo poner fin a una ofensiva israelí de dos años que dejó cerca de 72.000 palestinos muertos y más de 171.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Pese a la tregua, las fuerzas israelíes han continuado sus operaciones, matando al menos a 574 palestinos más e hiriendo a más de 1.500, añadió el ministerio.