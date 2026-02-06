Los palestinos que regresan a Gaza a través del recientemente reabierto paso de Rafah se enfrentan a un patrón recurrente de abusos, humillaciones y coacción por parte de las fuerzas militares israelíes, informó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

En un comunicado, el organismo señaló que las personas retornadas relataron que, tras cruzar, fueron interceptadas por palestinos armados, presuntamente respaldados por el ejército israelí, y trasladadas a puestos de control militares israelíes.

Según múltiples testimonios, algunos de estos individuos armados ataron y vendaron los ojos de los retornados, los registraron, los amenazaron e intimidaron, y les robaron pertenencias personales y dinero.

Una vez en los puestos de control israelíes, los retornados describieron un trato violento, interrogatorios degradantes y registros corporales invasivos que vulneraron su privacidad. En algunos casos, los registros se realizaron mientras las personas tenían las manos atadas y los ojos cubiertos.

Sin atención médica y sin necesidades básicas

Otros señalaron que se les negó el acceso a atención médica y se les impidió usar los baños, obligando a algunos a orinar en público.

Varios retornados también informaron que se les preguntó si aceptarían dinero para regresar a Egipto con sus familias y no volver nunca a Gaza, mientras que otros dijeron que se les ofreció efectivo para trabajar como informantes del ejército israelí.

El ACNUDH afirmó que estos testimonios apuntan a un patrón de conducta que vulnera los derechos de los palestinos a la seguridad personal y a la dignidad, así como su protección frente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La oficina advirtió que estas prácticas podrían disuadir a los palestinos desplazados de ejercer su derecho al retorno, contribuyendo a lo que describió como “la consolidación de la limpieza étnica en Gaza”.

El director de la oficina, Ajith Sunghay, subrayó que la comunidad internacional debe garantizar que todas las medidas relacionadas con Gaza cumplan con el derecho internacional.