La reforma laboral que el Gobierno del presidente Javier Milei impulsa en el Congreso —y que confía en convertir en ley esta misma semana— amenaza derechos laborales que los argentinos conquistaron durante más de un siglo y que situaron al país históricamente a la vanguardia en protección de los trabajadores.

El proyecto solo necesita el visto bueno del Senado. Allí ya fue aprobado previamente, pero debe volver a tratarse por la eliminación de un artículo, lo que hace que sus posibilidades de sanción definitiva sean altas, prácticamente aseguradas.

La iniciativa modifica las indemnizaciones por despido, flexibiliza el régimen de vacaciones y horas extra y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que la oposición, los sindicatos y distintos expertos consideran perjudiciales para los trabajadores.

Milei sostiene que la reforma permitirá que Argentina resulte más atractiva para las empresas y la inversión extranjera, al reducir los costos laborales y simplificar los procesos de contratación y despido. Un enfoque que, según críticos del proyecto, va a contramano de derechos adquiridos desde comienzos del siglo XX.

La lucha por la jornada de ocho horas

A lo largo del siglo XIX, los trabajadores soportaban jornadas de hasta 14 horas, sin derechos ni protección, lo que dio lugar a las primeras huelgas por mejores salarios y reducción de la jornada laboral. Llegado 1900, el movimiento obrero comenzó a organizarse en sindicatos, con reclamos claros como la jornada de ocho horas, el descanso dominical y la prohibición del trabajo infantil.

Todo ese camino estuvo marcado por fuertes represiones y masacres, como la ocurrida en Buenos Aires en 1919 durante la Semana Trágica. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas demandas se transformaron en derechos concretos, varios de ellos aún vigentes. Derechos que incluso durante las dictaduras, pese a las restricciones a la actividad sindical, se mantuvieron y sobrevivieron al retorno de la democracia.

Uno de los primeros logros clave llegó en 1929 con la ley que estableció la jornada máxima de ocho horas, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. No obstante, este es uno de los primeros puntos que afecta la reforma de Milei.

Con la reforma impulsada por el partido gobernante, La Libertad Avanza, el límite de horas queda en discusión: el actual es de ocho horas diarias y 48 semanales, pero ahora podrá extenderse hasta 12 diarias. Las horas extra, anotadas en un “banco de horas”, podrán compensarse con días libres o reducciones en jornadas posteriores, en lugar de pagar con recargos del 50% o 100%, como establece la ley actual.

Según el Ejecutivo, esto otorgará a los trabajadores la “potestad” de negociar una jornada distinta o acumular horas para tomarlas más adelante. Sin embargo, sindicatos y expertos advierten que esta aparente libertad también podría habilitar jornadas extensas, ya que el empleador podría exigir hasta 12 horas diarias sin previo aviso, generando un impacto negativo en las condiciones laborales.