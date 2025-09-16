ORIENTE MEDIO
Rubio, secretario de EE.UU., se reúne con emir de Qatar para abordar ofensiva israelí en Doha y Gaza
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le reiteró al emir de Qatar el apoyo de Washington a la soberanía y seguridad de su país, tras el ataque mortal que Israel lanzó contra Doha la semana pasada.
“Nuestras relaciones con EE.UU. son estratégicas, especialmente en el ámbito de la defensa”, dijo el portavoz Majed al-Ansari en un comunicado. / AP
16 de septiembre de 2025

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunieron para abordar la asociación estratégica de ambos países, así como el ataque de Israel a Doha y la ofensiva en curso que Tel Aviv perpetra en Gaza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

“Nuestras relaciones con EE.UU. son estratégicas, especialmente en el ámbito de la defensa”, dijo el portavoz Majed al-Ansari en un comunicado publicado por el medio Al Jazeera.

En ese sentido subrayó la determinación de Qatar de defender su soberanía y de tomar medidas para evitar que se repita un ataque de este tipo. Por eso añadió que Doha valora la solidaridad de los países árabes y de mayoría musulmana tras la agresión de Tel Aviv.

También destacó que Washington supo sobre el ataque 50 minutos antes de que ocurriera, pero agregó: “No nos guiamos por los informes de medios; nos comunicamos directamente con EE.UU.”. “El mensaje para (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu es que las violaciones del derecho internacional sin rendición de cuentas no continuarán”, afirmó al-Ansari.

Sobre la posibilidad de negociaciones, el portavoz indicó que las conversaciones “no parecen realistas ahora, porque Netanyahu quiere asesinar a cualquiera que negocie con él y bombardea al estado mediador”.

El Departamento de Estado de EE.UU. indicó que Rubio reafirmó “la fuerte relación bilateral” con Qatar, y agradeció a Doha “por sus esfuerzos para poner fin a la ofensiva en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes”.

El principal diplomático también reiteró “el firme apoyo de Estados Unidos a la seguridad y soberanía de Qatar, y abordó el compromiso compartido con una región más segura y estable”, agregó en un comunicado.

La breve visita de Rubio a Qatar se produjo un día después de su viaje a Israel, donde sostuvo conversaciones con Netanyahu.

Antes de llegar desde Israel, Rubio señaló que Washington y Doha están cerca de finalizar un acuerdo de cooperación de defensa ampliada.

“Tenemos una estrecha colaboración con los qataríes”, dijo Rubio a los periodistas antes de salir hacia Qatar. “De hecho, tenemos un acuerdo de cooperación de defensa ampliada en el que hemos estado trabajando y estamos a punto de finalizar”.

Al hablar sobre el papel de Doha en la mediación de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, Rubio comentó: “Vamos a pedirle a Qatar que continúe haciendo lo que ha hecho”.

