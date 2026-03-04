TÜRKİYE
Türkiye no escatima esfuerzos para proteger sus fronteras y su espacio aéreo: Erdogan
Las declaraciones del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se produjeron después de que un misil balístico disparado desde Irán fuera interceptado por defensas de la OTAN cuando se dirigía hacia el espacio aéreo turco.
El líder turco dijo que Ankara está trabajando estrechamente con sus aliados de la OTAN. / AA
hace 2 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el país está tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar sus fronteras y su espacio aéreo en medio del aumento de las tensiones regionales, y subrayó que la capacidad de disuasión y defensa de Ankara se mantiene en su nivel más alto.

“No dejamos nada al azar cuando se trata de la seguridad de nuestras fronteras y de nuestro espacio aéreo en estos tiempos difíciles que atraviesa nuestra región”, declaró Erdogan el miércoles.

El líder turco señaló que Ankara trabaja en estrecha coordinación con sus aliados de la OTAN y está preparada para responder de inmediato ante cualquier amenaza.

“Türkiye está tomando todas las medidas necesarias en estrecha consulta con nuestros aliados de la OTAN y responde de inmediato cuando es necesario”, afirmó.

Las declaraciones de Erdogan se produjeron después de que un proyectil balístico disparado desde Irán y dirigido hacia el espacio aéreo turco fuera interceptado y neutralizado por unidades de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental, según el Ministerio de Defensa turco.

Posteriormente, Ankara convocó al embajador iraní y transmitió su “enérgica protesta” por el incidente, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, abordó el asunto en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

Advertencias más firmes

Al referirse a lo ocurrido, Erdogan afirmó que Türkiye emitió sus advertencias más contundentes a Irán para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

“Nuestra determinación y nuestra capacidad para garantizar la seguridad de nuestro país y de nuestra nación están en el nivel más alto”, sostuvo.

Al destacar la importancia de la disuasión, Erdogan afirmó que mantener la paz en Türkiye requiere fortalecer continuamente las capacidades defensivas del país.

“Si como nación queremos vivir en paz y estabilidad en estas tierras, que son nuestra patria eterna, debemos fortalecer continuamente nuestra capacidad de disuasión”, señaló.

El incidente se produce después de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron al líder Supremo Alí Jamenei, a otros altos funcionarios y a cerca de 1.050 iraníes —incluidos 165 escolares—, lo que llevó a Teherán a lanzar ataques de represalia en toda la región.

