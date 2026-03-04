El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el país está tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar sus fronteras y su espacio aéreo en medio del aumento de las tensiones regionales, y subrayó que la capacidad de disuasión y defensa de Ankara se mantiene en su nivel más alto.

“No dejamos nada al azar cuando se trata de la seguridad de nuestras fronteras y de nuestro espacio aéreo en estos tiempos difíciles que atraviesa nuestra región”, declaró Erdogan el miércoles.

El líder turco señaló que Ankara trabaja en estrecha coordinación con sus aliados de la OTAN y está preparada para responder de inmediato ante cualquier amenaza.

“Türkiye está tomando todas las medidas necesarias en estrecha consulta con nuestros aliados de la OTAN y responde de inmediato cuando es necesario”, afirmó.

Las declaraciones de Erdogan se produjeron después de que un proyectil balístico disparado desde Irán y dirigido hacia el espacio aéreo turco fuera interceptado y neutralizado por unidades de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental, según el Ministerio de Defensa turco.

Posteriormente, Ankara convocó al embajador iraní y transmitió su “enérgica protesta” por el incidente, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, abordó el asunto en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

Advertencias más firmes