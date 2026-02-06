Irán y Estados Unidos ya han empezado sus negociaciones en Mascate este viernes, según reportó un medio estatal de Teherán. De acuerdo a la información, el proceso de diálogo comenzó con reuniones por separado del ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, con su homólogo de Irán, Abbas Araghchi, y posteriormente con Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio. Es decir, que las delegaciones de Teherán y Washington trabajan en salas distintas. Tras las reuniones por separado con los representantes omaníes, las partes intercambiarán notas a través de los mediadores.
Ahora bien, el clima que rodea las conversaciones sólo se tornó más denso en las últimas horas por cuenta de las cartas que jugaron los dos países. De un lado, Teherán desplegó el misil balístico de largo alcance Khorramshahr 4, según medios estatales, en vísperas de la llegada de su delegación a Mascate. Y desde Washington advirtieron que hay muchas opciones disponibles “aparte de la diplomacia”, mientras la embajada virtual de EE.UU. en Irán le pidió a sus ciudadanos salir del país “ahora”, citando el creciente deterioro de las condiciones de seguridad.
Antes de iniciar formalmente el diálogo, Araghchi pareció bajar la tensión al asegurar que Irán se ha involucrado en este esfuerzo diplomático “de buena fe”, por lo que destacó que "los compromisos deben cumplirse". "Irán participa en la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo firme del año pasado. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos", declaró el diplomático a través de un mensaje en la red social X.
"Los compromisos deben cumplirse", continuó, enfatizando que la igualdad de condiciones, el respeto mutuo y los intereses comunes son "imprescindibles y pilares de un acuerdo duradero".
Durante la madrugada de este viernes, la agencia estatal de noticias IRNA reportó que Araghchi había “llegado a Omán para participar en una nueva ronda de conversaciones nucleares con la delegación de Estados Unidos”. Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, había señalado que Teherán estaría en los diálogos con “autoridad y con el objetivo de alcanzar un entendimiento justo, mutuamente aceptable y digno sobre la cuestión nuclear”.
"Esperamos que la parte estadounidense también participe en este proceso con responsabilidad, realismo y seriedad", añadió Baghaei.
En cuanto a Washington, su delegación está representada por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, y por Witkoff, el enviado especial.
Por otro lado, las partes llegan a la mesa de negociación con un desacuerdo de fondo, por la insistencia de Washington en que las conversaciones deben incluir el arsenal de misiles de Irán, y la posición de este país de abordar únicamente su programa nuclear. EE.UU. y su aliado Israel acusan a Teherán de intentar producir armas nucleares, mientras la nación niega este señalamiento y ha sostenido por años que su programa nuclear es de carácter pacífico y tiene fines civiles. En contraste, se cree que Tel Aviv posee alrededor de 90 ojivas nucleares, aunque no lo confirma ni lo niega y no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Así, las conversaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión y amenazas mutuas que se han acumulado por semanas. El presidente Trump además ordenó un despliegue militar en el Golfo, reiterando casi a diario sus amenazas de una acción militar contra Irán, en medio de las protestas que han sacudido el país.
Debido a la preocupación internacional ante el elevado tono de los cruces entre Washington y Teherán, varios países, incluido Türkiye, buscaron mediar y desplegar esfuerzos diplomáticos para evitar que estalle un conflicto.
Irán despliega un misil balístico de largo alcance
Por su parte, la cadena estatal iraní Press TV informó este jueves que "uno de los misiles balísticos de largo alcance más avanzados del país, el Khorramshahr 4", ha sido desplegado en una de las ciudades subterráneas de misiles aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán.
El Khorramshahr 4 tiene un alcance de 2.000 km y es capaz de transportar una ojiva de 1.500 kg, añadió la publicación.
El medio estatal iraní afirmó que “el despliegue operativo del Khorramshahr-4 el miércoles coincide con el cambio anunciado en la doctrina de las fuerzas armadas, de defensiva a ofensiva, y transmite un mensaje claro a los adversarios regionales y extrarregionales”.
“EE.UU. tiene muchas opciones” además de la “diplomacia”
En la víspera de las conversaciones en Omán, Estados Unidos marcó su propio tono para el diálogo con la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, asegurando que el país tiene muchas opciones en caso de que las negociaciones fracasen.
Si bien aseguró que "la diplomacia avanza", ante una pregunta sobre la agenda del diálogo este viernes, también aclaró que Washington tiene sobre la mesa otras alternativas. “Mientras se llevan a cabo estas negociaciones, quisiera recordarle al régimen iraní que el presidente tiene muchas opciones a su disposición, además de la diplomacia, como comandante en jefe del ejército más poderoso de la historia del mundo", sostuvo.
La secretaria también mencionó que Trump "ha sido claramente claro en sus exigencias al régimen iraní. Ha sido muy explícito sobre la capacidad nuclear cero, y quiere ver si se puede llegar a un acuerdo”.
Washington insta a sus ciudadanos en Irán a salir del país
También horas antes de las conversaciones, la embajada virtual de EE.UU. en Irán instó a sus ciudadanos este viernes a abandonar el país "ahora" si es posible y a preparar un plan de salida que no dependa de la asistencia del gobierno, citando el deterioro de las condiciones de seguridad y las restricciones generalizadas.
En una alerta publicada en su sitio web, la embajada indicó que en todo Irán se están intensificando las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se suspende el transporte público y se bloquea el acceso a internet.
"El Gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán", detalló la advertencia.
La embajada advirtió que los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de internet y planificar formas alternativas de comunicarse. Aconsejó a quienes puedan hacerlo de forma segura que consideren salir de Irán por tierra a través de Armenia o Türkiye.
El aviso también advirtió que los estadounidenses enfrentan un riesgo significativo de interrogatorio, arresto o detención en Irán, instándolos a evitar manifestaciones, limitar la actividad pública y "mantener un perfil bajo".
Para quienes no puedan salir, la embajada recomendó buscar un lugar seguro en su residencia u otro edificio en el que estén a salvo y mantener un suministro de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.
Washington no tiene presencia diplomática en Irán, y la asistencia a los ciudadanos estadounidenses es extremadamente limitada, lo que hace que la preparación personal sea crucial, indicó la embajada.