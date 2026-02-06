Irán y Estados Unidos ya han empezado sus negociaciones en Mascate este viernes, según reportó un medio estatal de Teherán. De acuerdo a la información, el proceso de diálogo comenzó con reuniones por separado del ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, con su homólogo de Irán, Abbas Araghchi, y posteriormente con Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio. Es decir, que las delegaciones de Teherán y Washington trabajan en salas distintas. Tras las reuniones por separado con los representantes omaníes, las partes intercambiarán notas a través de los mediadores.

Ahora bien, el clima que rodea las conversaciones sólo se tornó más denso en las últimas horas por cuenta de las cartas que jugaron los dos países. De un lado, Teherán desplegó el misil balístico de largo alcance Khorramshahr 4, según medios estatales, en vísperas de la llegada de su delegación a Mascate. Y desde Washington advirtieron que hay muchas opciones disponibles “aparte de la diplomacia”, mientras la embajada virtual de EE.UU. en Irán le pidió a sus ciudadanos salir del país “ahora”, citando el creciente deterioro de las condiciones de seguridad.

Antes de iniciar formalmente el diálogo, Araghchi pareció bajar la tensión al asegurar que Irán se ha involucrado en este esfuerzo diplomático “de buena fe”, por lo que destacó que "los compromisos deben cumplirse". "Irán participa en la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo firme del año pasado. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos", declaró el diplomático a través de un mensaje en la red social X.

"Los compromisos deben cumplirse", continuó, enfatizando que la igualdad de condiciones, el respeto mutuo y los intereses comunes son "imprescindibles y pilares de un acuerdo duradero".

Durante la madrugada de este viernes, la agencia estatal de noticias IRNA reportó que Araghchi había “llegado a Omán para participar en una nueva ronda de conversaciones nucleares con la delegación de Estados Unidos”. Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, había señalado que Teherán estaría en los diálogos con “autoridad y con el objetivo de alcanzar un entendimiento justo, mutuamente aceptable y digno sobre la cuestión nuclear”.

"Esperamos que la parte estadounidense también participe en este proceso con responsabilidad, realismo y seriedad", añadió Baghaei.

En cuanto a Washington, su delegación está representada por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, y por Witkoff, el enviado especial.

Por otro lado, las partes llegan a la mesa de negociación con un desacuerdo de fondo, por la insistencia de Washington en que las conversaciones deben incluir el arsenal de misiles de Irán, y la posición de este país de abordar únicamente su programa nuclear. EE.UU. y su aliado Israel acusan a Teherán de intentar producir armas nucleares, mientras la nación niega este señalamiento y ha sostenido por años que su programa nuclear es de carácter pacífico y tiene fines civiles. En contraste, se cree que Tel Aviv posee alrededor de 90 ojivas nucleares, aunque no lo confirma ni lo niega y no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Así, las conversaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión y amenazas mutuas que se han acumulado por semanas. El presidente Trump además ordenó un despliegue militar en el Golfo, reiterando casi a diario sus amenazas de una acción militar contra Irán, en medio de las protestas que han sacudido el país.

Debido a la preocupación internacional ante el elevado tono de los cruces entre Washington y Teherán, varios países, incluido Türkiye, buscaron mediar y desplegar esfuerzos diplomáticos para evitar que estalle un conflicto.

Irán despliega un misil balístico de largo alcance

Por su parte, la cadena estatal iraní Press TV informó este jueves que "uno de los misiles balísticos de largo alcance más avanzados del país, el Khorramshahr 4", ha sido desplegado en una de las ciudades subterráneas de misiles aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El Khorramshahr 4 tiene un alcance de 2.000 km y es capaz de transportar una ojiva de 1.500 kg, añadió la publicación.