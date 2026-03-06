EUROPA
Nueva era en el comercio: los productos turcos podrían obtener la etiqueta “Hecho en la UE”
La Unión Europea (UE) planea aprovechar la contratación pública, los subsidios y las licitaciones para impulsar la demanda de productos industriales estratégicos y de bajas emisiones de carbono fabricados en Europa.
"Türkiye sigue siendo un socio importante con el que queremos mantenernos cerca y continuar comerciando”, dijo un portavoz de la UE. / AP
hace 16 horas

Los productos y componentes turcos podrían obtener la etiqueta “Hecho en la UE” bajo una propuesta de política industrial, dijo la Comisión Europea. Esto les permitiría optar a ciertos subsidios públicos y subastas dentro del bloque, una medida que refleja la intención de la Unión Europea (UE) de mantener estrechos vínculos comerciales e industriales con Türkiye.

Este desarrollo llega tras la propuesta de la Industrial Accelerator Act, que introduciría un requisito de “Hecho en la UE” para la contratación pública y los programas de ayudas estatales destinados a reforzar la base industrial del bloque.

Funcionarios europeos afirman que la iniciativa busca apoyar la manufactura europea y contrarrestar lo que la UE considera competencia global desleal.

Las industrias europeas —en particular sectores como las tecnologías limpias, el cemento, el acero y el aluminio— han estado bajo presión, especialmente por parte de productores de China.

Según el plan, la UE pretende utilizar programas de contratación pública, subsidios y licitaciones para aumentar la demanda de productos industriales estratégicos y de bajas emisiones fabricados en Europa.

El plan de la UE impulsa las exportaciones automotrices turcas

La UE y Türkiye están vinculadas a través de una Unión Aduanera, y la propuesta ofrece ciertas garantías para las empresas turcas que operan en Europa y para los bienes importados desde Türkiye.

Sin embargo, las empresas turcas no podrían por ahora participar directamente en licitaciones públicas de la UE, como contratos para reconstruir una escuela o un hospital en Francia, debido a la falta de acceso recíproco al mercado de contratación pública de Türkiye, según explicó un portavoz de la Comisión Europea. Pero esa situación podría cambiar en el futuro.

A pesar de esta limitación, productos como cemento o aluminio adquiridos por empresas europeas en Türkiye aún podrían utilizarse en proyectos financiados mediante programas de contratación pública de la UE.

“En cuanto a subsidios públicos y también subastas, Türkiye, tal como está la propuesta actualmente, tendría pleno acceso equivalente al estatus de los Estados miembros de la UE”, afirmó el portavoz. “Esto significa que Türkiye sigue siendo un socio importante con el que queremos mantenernos cerca y continuar comerciando”.

El portavoz también destacó las cadenas de suministro de larga data entre los países de la UE y Türkiye, señalando que el bloque pretende preservar estas redes. “La buena noticia es que las empresas turcas y también los productos turcos calificarán como ‘Hecho en la UE’ cuando se trate de acceder a subsidios públicos y también a subastas”, añadió.

La medida se considera particularmente importante para los componentes automotrices, un sector en el que Türkiye desempeña un papel clave en la cadena de suministro europea.

Según la propuesta actual, aunque las empresas turcas no tendrían acceso directo a los mercados de contratación pública de la UE, los componentes y productos procedentes de Türkiye que sean utilizados por empresas europeas que ganen licitaciones públicas —por ejemplo, compañías de España, Francia o Bélgica— seguirían calificando dentro del esquema.

