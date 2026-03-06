Los productos y componentes turcos podrían obtener la etiqueta “Hecho en la UE” bajo una propuesta de política industrial, dijo la Comisión Europea. Esto les permitiría optar a ciertos subsidios públicos y subastas dentro del bloque, una medida que refleja la intención de la Unión Europea (UE) de mantener estrechos vínculos comerciales e industriales con Türkiye.

Este desarrollo llega tras la propuesta de la Industrial Accelerator Act, que introduciría un requisito de “Hecho en la UE” para la contratación pública y los programas de ayudas estatales destinados a reforzar la base industrial del bloque.

Funcionarios europeos afirman que la iniciativa busca apoyar la manufactura europea y contrarrestar lo que la UE considera competencia global desleal.

Las industrias europeas —en particular sectores como las tecnologías limpias, el cemento, el acero y el aluminio— han estado bajo presión, especialmente por parte de productores de China.

Según el plan, la UE pretende utilizar programas de contratación pública, subsidios y licitaciones para aumentar la demanda de productos industriales estratégicos y de bajas emisiones fabricados en Europa.

El plan de la UE impulsa las exportaciones automotrices turcas

La UE y Türkiye están vinculadas a través de una Unión Aduanera, y la propuesta ofrece ciertas garantías para las empresas turcas que operan en Europa y para los bienes importados desde Türkiye.