La ofensiva de Israel contra Líbano continúa intensificándose, mientras las tropas de Tel Aviv desplegadas en el sur del país empieza a reconocer pérdidas en el frente. A le vez que los bombardeos alcanzan ciudades e infraestructuras, las fuerzas israelíes confirmaron la muerte de cuatro soldados en combates recientes, elevando a 10 el número de militares fallecidos desde que se reanudaron el pasado 2 de marzo las hostilidades con el grupo libanés Hezbollah.

Según Israel, tres de los soldados pertenecían a una brigada de reconocimiento y murieron “en combate” este lunes durante enfrentamientos en la zona fronteriza. Un cuarto militar falleció en el mismo incidente, aunque su identidad no fue revelada.

En ese ataque, además, otro soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas leves, según el comunicado militar.

Las autoridades de salud israelíes informaron, por otra parte, que en las últimas 24 horas 121 personas fueron trasladadas a hospitales como consecuencia del conflicto con Irán y Hezbollah.

Aunque es díficil saber la situación exacta del ejército israeli debido a la estricta censura de información que mantiene. Recientemente, el jefe del estado mayor del ejército recalcó en un reunión que incluía al primer ministro Netanyahu que el aparato militar se encontraba en una situación crítica.

Esta nueva ofensiva de Israel se produce luego de que Hezbollah respondiera con cohetes y drones hacia el norte de Israel por los ataques conjuntos de Tel Aviv y Washington contra Irán. Esta campaña, lanzada el 28 de febrero de 2026, mató al líder Supremo iraní, Alí Jamenei. En respuesta, Hezbollah juró vengar su muerte. Con esto, también se rompió un frágil alto al fuego de 15 meses, que Israel había violado innumerables veces.

En total, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, 6.131 personas han sido ingresadas en hospitales, entre soldados y civiles. De ellas, 118 permanecen hospitalizadas, según el Ministerio de Salud israelí, recogidas por el diario The Times of Israel.

Las cifras de pérdidas entre las fuerzas israelíes revelan que, pese a las declaraciones de tono triunfalista que suele tener el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, la ofensiva contra el Líbano no está siendo fácil para Tel Aviv. También que los intentos de una invasión en el sur del país para controlar el territorio aún enfrentan resistencia.

Netanyahu descarta frenar la ofensiva en Líbano

En este contexto, Netanyahu habría comunicado a altos funcionarios estadounidenses que un eventual acuerdo entre Washington y Teherán no detendría la guerra de Israel en Líbano.

Según el diario israelí Israel Hayom, Netanyahu transmitió este mensaje durante conversaciones a puerta cerrada con altos cargos de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

De acuerdo con el periódico, el dirigente israelí afirmó que cualquier acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán no se aplicaría al frente libanés. “Israel seguirá aprovechando la oportunidad para eliminar a Hezbollah incluso si hay un acuerdo entre Trump y funcionarios iraníes”, señaló el informe.

El diario añadió que Netanyahu también rechazó una propuesta de parte de Francia para detener los enfrentamientos contra Hezbollah a cambio del compromiso del presidente Emmanuel Macron de contribuir a resolver la situación.

Según ese reporte, el primer ministro considera que Israel tiene ahora una oportunidad para mejorar significativamente su situación de seguridad empujando a Hezbollah más allá del río Litani, en el sur del Líbano.

Un alto funcionario israelí citado por el periódico aseguró además que Washington ha aceptado esta postura. “Líbano no le importa al presidente Trump”, afirmó el responsable, según Israel Hayom.

Relacionado TRT Español - Así es como Israel mata sistemáticamente a trabajadores de la salud durante la guerra en Líbano

Cascos azules muertos y reacciones internacionales