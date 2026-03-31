La ofensiva de Israel contra Líbano continúa intensificándose, mientras las tropas de Tel Aviv desplegadas en el sur del país empieza a reconocer pérdidas en el frente. A le vez que los bombardeos alcanzan ciudades e infraestructuras, las fuerzas israelíes confirmaron la muerte de cuatro soldados en combates recientes, elevando a 10 el número de militares fallecidos desde que se reanudaron el pasado 2 de marzo las hostilidades con el grupo libanés Hezbollah.
Según Israel, tres de los soldados pertenecían a una brigada de reconocimiento y murieron “en combate” este lunes durante enfrentamientos en la zona fronteriza. Un cuarto militar falleció en el mismo incidente, aunque su identidad no fue revelada.
En ese ataque, además, otro soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas leves, según el comunicado militar.
Las autoridades de salud israelíes informaron, por otra parte, que en las últimas 24 horas 121 personas fueron trasladadas a hospitales como consecuencia del conflicto con Irán y Hezbollah.
Aunque es díficil saber la situación exacta del ejército israeli debido a la estricta censura de información que mantiene. Recientemente, el jefe del estado mayor del ejército recalcó en un reunión que incluía al primer ministro Netanyahu que el aparato militar se encontraba en una situación crítica.
Esta nueva ofensiva de Israel se produce luego de que Hezbollah respondiera con cohetes y drones hacia el norte de Israel por los ataques conjuntos de Tel Aviv y Washington contra Irán. Esta campaña, lanzada el 28 de febrero de 2026, mató al líder Supremo iraní, Alí Jamenei. En respuesta, Hezbollah juró vengar su muerte. Con esto, también se rompió un frágil alto al fuego de 15 meses, que Israel había violado innumerables veces.
En total, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, 6.131 personas han sido ingresadas en hospitales, entre soldados y civiles. De ellas, 118 permanecen hospitalizadas, según el Ministerio de Salud israelí, recogidas por el diario The Times of Israel.
Las cifras de pérdidas entre las fuerzas israelíes revelan que, pese a las declaraciones de tono triunfalista que suele tener el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, la ofensiva contra el Líbano no está siendo fácil para Tel Aviv. También que los intentos de una invasión en el sur del país para controlar el territorio aún enfrentan resistencia.
Netanyahu descarta frenar la ofensiva en Líbano
En este contexto, Netanyahu habría comunicado a altos funcionarios estadounidenses que un eventual acuerdo entre Washington y Teherán no detendría la guerra de Israel en Líbano.
Según el diario israelí Israel Hayom, Netanyahu transmitió este mensaje durante conversaciones a puerta cerrada con altos cargos de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.
De acuerdo con el periódico, el dirigente israelí afirmó que cualquier acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán no se aplicaría al frente libanés. “Israel seguirá aprovechando la oportunidad para eliminar a Hezbollah incluso si hay un acuerdo entre Trump y funcionarios iraníes”, señaló el informe.
El diario añadió que Netanyahu también rechazó una propuesta de parte de Francia para detener los enfrentamientos contra Hezbollah a cambio del compromiso del presidente Emmanuel Macron de contribuir a resolver la situación.
Según ese reporte, el primer ministro considera que Israel tiene ahora una oportunidad para mejorar significativamente su situación de seguridad empujando a Hezbollah más allá del río Litani, en el sur del Líbano.
Un alto funcionario israelí citado por el periódico aseguró además que Washington ha aceptado esta postura. “Líbano no le importa al presidente Trump”, afirmó el responsable, según Israel Hayom.
Cascos azules muertos y reacciones internacionales
En medio de la intensificación de los combates, la violencia también ha alcanzado a las fuerzas internacionales desplegadas en el sur del Líbano. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) informó de la muerte de dos cascos azules indonesios este lunes después de que una explosión de origen desconocido destruyera su vehículo mientras patrullaban la zona.
Además, otros dos militares resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Este ataque se produjo apenas un día después de otro incidente similar, en el que un soldado indonesio murió y tres más resultaron heridos cuando un proyectil explotó cerca de una posición de la misión de paz.
Ante la gravedad de estos hechos, FPNUL anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el subsecretario general de la ONU para operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, condenó los incidentes y subrayó que “todos los actos que pongan en peligro a los cascos azules deben cesar”.
Al mismo tiempo, desde Beirut, el presidente del país, Joseph Aoun, denunció lo que calificó como ataques contra las fuerzas de paz y aseguró haber iniciado contactos internacionales con el objetivo de impulsar negociaciones que frenen la escalada.
En la misma línea, la coordinadora especial de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, pidió “una tregua inmediata para detener la devastación”.
Los incidentes provocaron además una rápida reacción diplomática. En primer lugar, Türkiye ha condenado los ataques dirigidos FPNUL. En un comunicado emitido el martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Indonesia por la muerte del personal de la ONU que prestaba servicio.
“Los ataques contra las instituciones de la ONU y el personal de mantenimiento de la paz constituyen una grave violación del derecho internacional”, declaró el ministerio, haciendo hincapié en que los responsables deben rendir cuentas.
Asimismo, advirtió que la presencia de Israel en el Líbano está contribuyendo a la escalada de tensiones y a la profundización de la inestabilidad en la región.
Por su parte, Francia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar graves los ataques que han afectado a efectivos de UNIFIL.
Por su parte, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, afirmó seguir la situación con “profunda preocupación” y subrayó que atacar contingentes de Naciones Unidas “no es tolerable ni aceptable”.
Asimismo, Crosetto recordó que las fuerzas de la ONU desempeñan un papel clave en la prevención de una escalada y en la protección de la población civil.
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza también expresó su “profunda preocupación” por los incidentes y reafirmó su apoyo a la misión internacional desplegada en el sur del Líbano.
Víctimas en Líbano y expansión del conflicto
Mientras tanto, en el lado libanés, el balance es considerablemente mayor. Al menos 1.247 personas han muerto y 3.690 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí, según las autoridades del país.
Los ataques han alcanzado ciudades, pueblos e infraestructuras en distintas zonas del sur del Líbano, provocando importantes daños y nuevos desplazamientos de población.
Al mismo tiempo, el conflicto se enmarca en una confrontación más amplia entre Israel, Estados Unidos e Irán. Según fuentes oficiales de Irán, más de 1.340 personas han muerto en ataques vinculados a esta escalada desde finales de febrero.