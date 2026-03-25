El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, intercambiaron condolencias por vía telefónica por un accidente de helicóptero en el Comando de la Fuerza Conjunta Combinada Qatar-Türkiye, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
El siniestro ocurrió el viernes por la noche, cuando un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Qatar cayó al mar durante actividades de entrenamiento bajo dicho comando debido a una falla técnica, según el Ministerio de Defensa de Türkiye. Por su parte, las autoridades qataríes han iniciado una investigación completa para determinar la causa exacta.
Siete personas murieron en el incidente, incluidos cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, un integrante de las Fuerzas Armadas de Türkiye y dos técnicos de la empresa de defensa ASELSAN.
Durante la llamada, el emir catarí agradeció a Erdogan sus esfuerzos “para detener la guerra en nuestra región”, según el comunicado, y señaló que “los equipos de ambos países permanecerán en diálogo constante”.
Ambos líderes también abordaron los recientes acontecimientos en la región, según el comunicado.
Los estados del Golfo se solidarizan con Türkiye y Qatar
En paralelo, una ola de condolencias llegó desde todo Oriente Medio tras el accidente. Los ministerios de Exteriores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Iraq, Jordania y Siria emitieron comunicados expresando su pésame y solidaridad con ambos países tras el incidente.
Aunque el incidente parece accidental, su coincidencia temporal ha puesto de relieve el frágil entorno de seguridad en la región, donde la coordinación militar y las operaciones conjuntas se han intensificado.
La oleada de condolencias refleja la solidaridad regional mientras Türkiye y Qatar afrontan tanto la pérdida como los desafíos de seguridad más amplios en Oriente Medio.