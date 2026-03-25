TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan, Al-Thani intercambian condolencias por accidente de helicóptero, abordan situación regional
Durante una llamada telefónica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, intercambiaron condolencias por un accidente de helicóptero en el Comando de la Fuerza Conjunta Combinada de ambos países.
Erdogan, Al-Thani intercambian condolencias por accidente de helicóptero, abordan situación regional
Durante la llamada, el Al-Thani agradeció a Erdogan sus esfuerzos "para detener la guerra en nuestra región", según el comunicado. / AA
25 de marzo de 2026

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, intercambiaron condolencias por vía telefónica por un accidente de helicóptero en el Comando de la Fuerza Conjunta Combinada Qatar-Türkiye, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El siniestro ocurrió el viernes por la noche, cuando un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Qatar cayó al mar durante actividades de entrenamiento bajo dicho comando debido a una falla técnica, según el Ministerio de Defensa de Türkiye. Por su parte, las autoridades qataríes han iniciado una investigación completa para determinar la causa exacta.

Siete personas murieron en el incidente, incluidos cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, un integrante de las Fuerzas Armadas de Türkiye y dos técnicos de la empresa de defensa ASELSAN.

Durante la llamada, el emir catarí agradeció a Erdogan sus esfuerzos “para detener la guerra en nuestra región”, según el comunicado, y señaló que “los equipos de ambos países permanecerán en diálogo constante”.

Ambos líderes también abordaron los recientes acontecimientos en la región, según el comunicado.

RelacionadoTRT Español - Un accidente de helicóptero en Qatar deja siete muertos, entre ellos militares de Türkiye y Qatar
RECOMENDADOS

Los estados del Golfo se solidarizan con Türkiye y Qatar

En paralelo, una ola de condolencias llegó desde todo Oriente Medio tras el accidente. Los ministerios de Exteriores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Iraq, Jordania y Siria emitieron comunicados expresando su pésame y solidaridad con ambos países tras el incidente.

Aunque el incidente parece accidental, su coincidencia temporal ha puesto de relieve el frágil entorno de seguridad en la región, donde la coordinación militar y las operaciones conjuntas se han intensificado.

La oleada de condolencias refleja la solidaridad regional mientras Türkiye y Qatar afrontan tanto la pérdida como los desafíos de seguridad más amplios en Oriente Medio.

FUENTE:TRT World
Explora
Trump amenaza con “destruir” las centrales eléctricas de Irán si no reabre Ormuz en 48 horas
Ataques de Irán contra Israel dejan más de cien heridos en una noche "muy difícil" según Netanyahu
Un accidente de helicóptero en Qatar deja siete muertos, entre ellos militares de Türkiye y Qatar
EE.UU. e Israel atacan instalación nuclear de Natanz en Irán, cuando la guerra cumple tres semanas
Türkiye condena los ataques de Israel tanto en el sur de Siria y como en Cisjordania ocupada
Israel prohíbe oraciones del Eid en la mezquita de Al-Aqsa, utilizando guerra con Irán como pretexto
Irán mantiene ataques contra instalaciones energéticas del Golfo, mientras Israel bombardea Teherán
Presidente Erdogan insta a la unidad durante Eid al-Fitr, en medio de las tensiones en Oriente Medio
Erdogan pide el fin “inmediato” de la espiral de violencia en Oriente Medio
Arabia Saudí advierte a Irán: “La escalada será respondida con escalada”
Türkiye se mantiene firme contra las violaciones a su espacio aéreo y refuerza la seguridad: Erdogan
Más de un millón de desplazados en Líbano, alerta ONU, mientras Israel planea ocupar el sur del país
Plantas de gas, una grave escalada de la guerra: Irán responde ataque israelí y Trump lanza amenaza
Líderes de Türkiye y Omán abordan la escalada regional en medio de la guerra con Irán
Israel intensifica ataques en Beirut y el sur del Líbano