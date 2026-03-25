El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, intercambiaron condolencias por vía telefónica por un accidente de helicóptero en el Comando de la Fuerza Conjunta Combinada Qatar-Türkiye, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El siniestro ocurrió el viernes por la noche, cuando un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Qatar cayó al mar durante actividades de entrenamiento bajo dicho comando debido a una falla técnica, según el Ministerio de Defensa de Türkiye. Por su parte, las autoridades qataríes han iniciado una investigación completa para determinar la causa exacta.

Siete personas murieron en el incidente, incluidos cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, un integrante de las Fuerzas Armadas de Türkiye y dos técnicos de la empresa de defensa ASELSAN.

Durante la llamada, el emir catarí agradeció a Erdogan sus esfuerzos “para detener la guerra en nuestra región”, según el comunicado, y señaló que “los equipos de ambos países permanecerán en diálogo constante”.

Ambos líderes también abordaron los recientes acontecimientos en la región, según el comunicado.