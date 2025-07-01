Türkiye enfrenta un aumento significativo de incendios forestales con la llegada de la temporada de verano, que según cifras oficiales ya registra 1.516 incendios desde el 1 de junio.
En una declaración publicada este lunes en X, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que los equipos de bomberos están trabajando las 24 horas del día, respaldados por una amplia flota aérea que incluye 27 aviones, 105 helicópteros y 14 drones para enfrentar el desafío.
Casi 6.000 camiones de bomberos y vehículos de respuesta inicial, junto con 25.000 trabajadores forestales, han sido movilizados para contener los intensos fuegos.
“Hasta ahora, se han controlado 1.507 incendios. Los equipos aéreos han realizado 10.260 vuelos, arrojando más de 33.000 toneladas de agua para sofocar las llamas”, añadió Erdogan.
También informó que 31 personas han sido detenidas bajo sospecha de haber provocado los incendios. Diez han sido arrestadas formalmente, mientras que otras diez fueron puestas en libertad con supervisión judicial a la espera de una investigación más detallada.
El presidente Erdogan envió sus mejores deseos a los ciudadanos afectados por las llamas, y advirtió que casi todos los incendios forestales son causados por negligencia o acción humana.
“Por supuesto, nuestro país está tomando todas las precauciones posibles, pero quiero recordarles a todos que la medida más importante es evitar provocar incendios desde el principio”, señaló Erdogan, haciendo un llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones durante los próximos dos meses para proteger la “Patria Verde” de Türkiye.