TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye activa una respuesta masiva para enfrentar el aumento de incendios forestales
Los equipos de bomberos trabajan incansablemente para combatir los incendios, con el apoyo de una amplia flota aérea que incluye 27 aviones, 105 helicópteros y 14 drones.
Türkiye activa una respuesta masiva para enfrentar el aumento de incendios forestales
Los esfuerzos continúan para extinguir los incendios forestales en Türkiye. / AA
1 de julio de 2025

Türkiye enfrenta un aumento significativo de incendios forestales con la llegada de la temporada de verano, que según cifras oficiales ya registra 1.516 incendios desde el 1 de junio.

En una declaración publicada este lunes en X, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que los equipos de bomberos están trabajando las 24 horas del día, respaldados por una amplia flota aérea que incluye 27 aviones, 105 helicópteros y 14 drones para enfrentar el desafío.

Casi 6.000 camiones de bomberos y vehículos de respuesta inicial, junto con 25.000 trabajadores forestales, han sido movilizados para contener los intensos fuegos.

“Hasta ahora, se han controlado 1.507 incendios. Los equipos aéreos han realizado 10.260 vuelos, arrojando más de 33.000 toneladas de agua para sofocar las llamas”, añadió Erdogan.

RECOMENDADOS

También informó que 31 personas han sido detenidas bajo sospecha de haber provocado los incendios. Diez han sido arrestadas formalmente, mientras que otras diez fueron puestas en libertad con supervisión judicial a la espera de una investigación más detallada.

El presidente Erdogan envió sus mejores deseos a los ciudadanos afectados por las llamas, y advirtió que casi todos los incendios forestales son causados por negligencia o acción humana.

“Por supuesto, nuestro país está tomando todas las precauciones posibles, pero quiero recordarles a todos que la medida más importante es evitar provocar incendios desde el principio”, señaló Erdogan, haciendo un llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones durante los próximos dos meses para proteger la “Patria Verde” de Türkiye.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato