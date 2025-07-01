Türkiye enfrenta un aumento significativo de incendios forestales con la llegada de la temporada de verano, que según cifras oficiales ya registra 1.516 incendios desde el 1 de junio.

En una declaración publicada este lunes en X, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que los equipos de bomberos están trabajando las 24 horas del día, respaldados por una amplia flota aérea que incluye 27 aviones, 105 helicópteros y 14 drones para enfrentar el desafío.

Casi 6.000 camiones de bomberos y vehículos de respuesta inicial, junto con 25.000 trabajadores forestales, han sido movilizados para contener los intensos fuegos.

“Hasta ahora, se han controlado 1.507 incendios. Los equipos aéreos han realizado 10.260 vuelos, arrojando más de 33.000 toneladas de agua para sofocar las llamas”, añadió Erdogan.