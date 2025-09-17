La Ciudad de Gaza se ha convertido en un laberinto de destrucción y desesperación. Miles de familias, forzadas por Israel a huir de barrios devastados por los bombardeos, se enfrentan a un destino incierto. Se trasladan literalmente de un “infierno a otro”, como advirtió Unicef, sumándose a las críticas de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, que observa con creciente indignación. Y la preocupación aumenta ante la invasión terrestre de la ciudad, el agravamiento de la crisis humanitaria y la ausencia de señales de que Tel Aviv detenga su ofensiva.

El ejército israelí intensificó este miércoles sus operaciones, obligando a los residentes a abandonar sus hogares. Para “facilitar” la evacuación, se habilitó una “nueva ruta de paso temporal” a lo largo de la calle Salahuddin hacia el sur, disponible únicamente hasta el viernes, según informó el portavoz militar Avichay Adraee en X. No obstante, la salida de los barrios amenazados no garantiza seguridad, sino que, al contrario, cada desplazamiento implica atravesar zonas expuestas a ataques continuos, sin tener un refugio seguro donde ir.

Más de 100 palestinos asesinados

La violencia no da tregua. Al atardecer del martes, un reporte indicó que al menos 101 palestinos habían sido asesinados en distintos puntos del enclave, según informó la agencia de noticias palestina WAFA. En las primeras horas del miércoles, al menos 20 personas murieron y varias resultaron heridas en ataques continuos que golpean a la población civil.

Según las fuentes médicas, la mayoría de las víctimas del martes se concentraron en el norte, especialmente en la Ciudad de Gaza, mientras que el centro y el sur también registraron pérdidas significativas. Con estas cifras ya alcanza los 65.000 palestinos asesinados.

Israel ataca hospital pediátrico

También, los centros sanitarios continúan siendo blanco de los ataques, poniendo en riesgo a los más vulnerables. El Hospital Al Rantisi, el único pediátrico en funcionamiento en Gaza, fue alcanzado por bombardeos israelíes durante la noche del martes, sufriendo tres ataques consecutivos, según denunció el Ministerio de Salud del enclave.

En el momento del bombardeo, 80 pacientes recibían tratamiento, incluidos niños en cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Tras los ataques, alrededor de 40 lograron salir del hospital, mientras que otros permanecieron junto al personal médico, que se niega a abandonarlos. Este hospital, especializado en oncología, diálisis y enfermedades respiratorias y digestivas, ya funcionaba al 210% de su capacidad a finales de agosto, y hoy se encuentra al límite, como todos los hospitales del enclave.

“Un infierno” para los desplazados, alerta UNICEF

El éxodo forzado castiga especialmente a los más vulnerables, dejando a muchos atrapados entre los escombros de barrios devastados y la amenaza constante de los ataques.

Para quienes logran huir, la llamada “zona humanitaria” en Al-Mawasi ofrece apenas un respiro temporal. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el área se ha convertido en un mar de tiendas improvisadas, escasez de alimentos y desesperación humana.