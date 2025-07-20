Cada año, el 20 de julio, los turcochipriotas conmemoran el Día de la Paz y la Libertad, para recordar la intervención militar de Türkiye que puso fin a la brutal opresión que enfrentaban por parte de los grecochipriotas radicales.

La Operación de Paz de Chipre, que se lanzó el 20 de julio de 1974, llevó a las fuerzas militares turcas a desembarcar en el norte de la isla en una de las maniobras militares más destacadas de Türkiye en la historia moderna.

Al final de la operación, que duró un mes, se sentaron las bases fundacionales de un nuevo país.

La República Turca de Chipre del Norte (RTCN) se estableció oficialmente en 1983. Este momento histórico se celebra cada año el 20 de julio como el Día de la Paz y la Libertad.

Como este año marca el aniversario número 51 de la emancipación, la conmemoración se extenderá por toda la República Turca de Chipre del Norte, así como en Türkiye con la participación de altos funcionarios.

La importancia de la RTCN para Ankara puede medirse por el hecho de que los sucesivos líderes han hecho del país insular su primer puerto de escala oficial después de cada victoria electoral. El presidente Erdogan visitó la República Turca de Chipre del Norte en junio del año pasado, poco después de su histórica reelección.

Los turcochipriotas enfrentaban la amenaza de limpieza étnica y religiosa en su tierra natal, la isla de Chipre. La operación de 1974 no sólo los salvó del exterminio masivo sino que también frustró la anexión de Chipre por parte de Grecia, preservando la independencia de la isla.

La República de Chipre, establecida el 16 de agosto de 1960, debía basarse en la igualdad de dos comunidades. Inicialmente, tanto Türkiye como los turcochipriotas dieron la bienvenida a esta república.

Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando el presidente grecochipriota, el arzobispo Makarios, sugirió que la república era simplemente un trampolín hacia la “enosis”: la unión con Grecia.

El Plan Akritas de 1963 y el terror de la EOKA

Basándose ​​en la idea de la “enosis”, los grecochipriotas lanzaron el Plan Akritas el 21 de diciembre de 1963, con el objetivo de erradicar a los turcochipriotas y obtener el control total de la isla en 48 horas.

Con el mismo objetivo de unir Chipre con Grecia, la EOKA, una organización terrorista fundada en 1954, fue responsable de una serie de ataques contra los turcos chipriotas entre 1957 y 1974.

La infame masacre de la Navidad Sangrienta, también conocida como Navidad Negra, de 1963 cobró la vida de más de 370 turcochipriotas y desplazó a miles de ellos.

Durante este reino de terror, 109 aldeas turcas fueron evacuadas por la fuerza y ​​más de 2.500 casas turcas sufrieron daños graves o fueron demolidas.

A pesar de que Türkiye, país garante, instó a la ONU y a la comunidad internacional a tomar medidas al respecto durante 11 años, hubo muy pocos avances.

Tras un golpe de Estado el 15 de julio de 1974, la junta griega destituyó del poder al presidente Makarios, lo que llevó a Türkiye a comenzar negociaciones con Grecia y el Reino Unido.

La intervención militar de Türkiye

Como las negociaciones fracasaron, Türkiye hizo presencia en la isla durante las primeras horas del 20 de julio y pidió restaurar el orden constitucional.

La operación militar turca impidió efectivamente la anexión de Chipre, y brindó la protección que tanto necesitaban los turcochipriotas que sufrieron a manos de los grecochipriotas radicales.