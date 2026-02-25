Con sus hogares destruidos y sin posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, los palestinos desplazados en Gaza ahora viven en frágiles tiendas de campaña, expuestos al agua y el frío. Tras más de dos años de ofensiva genocida a manos de Israel, la población sufre una crisis humanitaria que se ha agravado este invierno por cuenta del tiempo extremo. Justamente, este martes, una nueva ronda de fuertes lluvias inundó los campamentos en varios lugares del devastado enclave, en medio de bajas temperaturas.

La Defensa Civil de Gaza informó que sus equipos recibieron múltiples llamadas de emergencia durante la noche del lunes, reportando campamentos enteros de desplazados inundados por las fuertes lluvias.

Los equipos de rescate salvaron a varias familias después de que el agua de las inundaciones sumergiera sus tiendas en la zona de Al-Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, sur de Gaza, indicó el organismo.

Además, testigos dijeron a la agencia de noticias Anadolu que la lluvia también inundó tiendas al oeste de la Ciudad de Gaza, especialmente en el barrio de Al-Rimal y cerca de la zona portuaria. Videos que circularon en redes sociales mostraban tiendas inundadas en ese vecindario, mientras los residentes luchaban por encontrar soluciones para evitar mayores daños.

Desde diciembre pasado, una serie de tormentas invernales ha arrasado decenas de miles de tiendas en Gaza, provocando también el colapso de edificios ya dañados por los ataques israelíes y bajo cuyos escombros decenas de palestinos han perdido la vida. Además, algunos fallecieron por exposición al frío extremo.

Alrededor de 1,9 millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza siguen desplazados y viven en tiendas deterioradas, después de que Israel destruyera sus hogares durante la ofensiva genocida que empezó en octubre de 2023.

Israel envió cajas a Gaza con “cráneos y cuerpos de mujeres” palestinas

En medio de la grave crisis humanitaria, el diputado británico independiente Jeremy Corbyn compartió este lunes un estremecedor relato del director del Hospital Al-Shifa en Gaza, el cual detallaba la entrega de decenas de cajas que contenían cráneos y restos mutilados de palestinos.

Corbyn describió un mensaje que recibió del doctor Mohammed Abu Salmiya. El médico le contó que las fuerzas israelíes habían entregado aproximadamente 66 cajas con restos humanos al hospital.

Según Corbyn, el personal médico abrió los contenedores y encontró los cráneos de palestinos asesinados durante el genocidio.

Además, afirmó que la entrega incluía los cuerpos de mujeres fallecidas cuyos restos mostraban evidencias de aperturas quirúrgicas, lo que llevó a sospechas de que se habían extraído órganos internos.

“Es difícil describir esto”, agregó Corbyn. “Esto es lo que le está pasando al pueblo de Palestina. Esta es la causa de nuestra época”.

El Ministerio de Salud de Gaza confirmó la entrega de decenas de cuerpos y restos sin identificar a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), además de indicar que los cuerpos se recibieron en “estado mutilado”, lo que hacía casi imposible identificarlos mediante métodos forenses estándar.