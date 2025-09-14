Médicos internacionales que trabajan en Gaza han alertado sobre un patrón inquietante de heridas por disparo en niños, lo que ha generado crecientes sospechas de ataques deliberados, según una investigación publicada por el diario neerlandés de Volkskrant.

En detalle, el periódico entrevistó a 17 médicos y una enfermera de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Países Bajos que han trabajado en seis hospitales y cuatro clínicas en Gaza desde octubre de 2023. Cabe destacar que muchos de ellos cuentan con amplia experiencia en zonas de crisis, incluyendo Sudán, Afganistán y Ucrania.

De hecho, quince de ellos afirmaron a de Volkskrant haber atendido al menos a 114 niños de 15 años o menos con un solo disparo en la cabeza o el pecho. La mayoría de esos menores, lamentablemente, falleció a causa de sus heridas. Estos casos se documentaron entre finales de 2023 y mediados de 2025 en diez instalaciones médicas distintas.

Uno de los médicos, el cirujano de trauma estadounidense Feroze Sidhwa, recordó su primer día en el Hospital Europeo de Gaza en marzo de 2024, cuando encontró a cuatro niños menores de 10 años con heridas idénticas en la cabeza en apenas 48 horas, según el informe.

“¿Cómo es posible que en este pequeño hospital, en 48 horas, hayan llegado cuatro niños con disparos en la cabeza?”, relató al periódico. Además, durante los siguientes trece días, atendió a otros nueve niños con lesiones similares.

Posteriormente, Sidhwa se reunió con un colega que confirmó haber observado heridas semejantes “casi todos los días” en otro hospital. “Ese fue el momento en que decidí: tengo que averiguar qué está pasando aquí”, afirmó.

Prohibidos por hablar

Los médicos entrevistados subrayaron que estas heridas difícilmente podrían ser accidentales. Según explicaron expertos forenses consultados por el diario, el patrón uniforme sugiere fuego intencionado, posiblemente por francotiradores o drones.