Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la situación en Gaza “está resultando muy bien”, y que espera el pronto despliegue de la Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), la realidad en el terreno sigue siendo devastadora para los palestinos. La población continúa atrapada entre la escasez de medicinas, los hospitales colapsados, la falta de agua y las restricciones reiteradas de Israel a la ayuda humanitaria.

“Será muy pronto” aseguró Trump este jueves desde la Casa Blanca, sobre el establecimiento de la fuerza de seguridad multinacional que Washington busca coordinar con otros países para desplegar en el enclave. Y entonces añadió: “Gaza está funcionando muy bien”.

Sus declaraciones, pronunciadas durante un acto con líderes de Asia Central, son un apoyo frontal a los esfuerzos que adelanta EE.UU. en la ONU para aprobar una resolución con respecto a la ISF ante el Consejo de Seguridad.

Este miércoles, la misión diplomática estadounidense informó que el borrador presentado en el consejo contempla la creación de la ISF, pieza clave para garantizar el cese del fuego entre Tel Aviv y el grupo palestino Hamás, que entró en vigor el pasado 10 de octubre. La intención es que esta fuerza, compuesta principalmente por tropas de países árabes y musulmanes, se desplegaría en Gaza para supervisar la seguridad durante la retirada del ejército israelí.

El embajador de EE.UU., Mike Waltz, compartió el borrador durante una serie de reuniones con los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad y con socios de Oriente Medio como Türkiye, Egipto y Qatar, que mediaron para lograr el alto el fuego, así como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

El proyecto, cuya votación todavía no tiene fecha, “acepta el comité de paz” —que sería presidido por Trump para supervisar el gobierno de transición en Gaza— y “autoriza la fuerza de estabilización internacional esbozada en el plan de paz de 20 puntos” del mandatario estadounidense, agregó la misión.

La votación sería en “semanas”





Varios países han mostrado interés en participar en la Fuerza de Seguridad Internacional, aunque condicionan su compromiso a la autorización oficial del Consejo de Seguridad antes de enviar tropas al territorio palestino, según fuentes diplomáticas.

"Bajo el audaz liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos volverá a ofrecer resultados en la ONU, no palabras interminables", se lee en un comunicado de la misión diplomática de EE.UU.

Además, un alto funcionario estadounidense le dijo a la agencia de noticias Reuters, bajo condición de anonimato, que la ONU comenzaría este jueves las negociaciones sobre una resolución para respaldar el plan de paz de Trump, autorizando un mandato de dos años para un órgano de gobernanza transicional y una fuerza internacional de estabilización.

“El mensaje es claro: si la región nos apoya en esto y en cómo se redacta esta resolución, creemos que el Consejo (de Seguridad) también debería hacerlo”, declaró a Reuters el funcionario.

Para que una resolución del Consejo se apruebe, se requieren al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Rusia, China, Francia, el Reino Unido o Estados Unidos. Al preguntársele cuándo podría someterse a votación el borrador del texto, el funcionario respondió: “Cuanto antes actuemos, mejor. Estamos hablando de semanas, no de meses”.

La creación de la fuerza internacional es un elemento clave del acuerdo de alto el fuego, mediado por EE.UU. y otros países. El plan de paz de 20 puntos de Trump para Gaza contempla etapas posteriores, incluida la retirada progresiva de Israel, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza, con el objetivo de avanzar hacia un futuro más estable tras décadas de conflicto.

Israel rechaza más de 100 solicitudes para la entrada de ayuda: ONU





Al tiempo que el mundo continúa deliberando sobre los próximos pasos en Gaza, el enclave sigue sufriendo de una crisis humanitaria devastadora. La ONU denunció que, desde que el alto el fuego entró en vigor, las autoridades israelíes rechazaron al menos 107 solicitudes para la entrada de ayuda.