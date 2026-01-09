La ciudad de Alepo, Siria, se ha convertido durante los últimos días en el escenario de una fuerte escalada de violencia entre el Ejército sirio y el grupo terrorista YPG, la rama siria del PKK. Una serie de ataques de este grupo contra zonas residenciales ha dejado, desde martes, al menos nueve muertos y 55 heridos , la mayoría civiles, además de provocar uno de los mayores desplazamientos que ha vivido la ciudad en años: casi 142.000 personas .

Las autoridades del gobierno sirio, encabezado por el presidente Ahmed Al-Sharaa, afirmaron que el actual “caos y escalada sobre el terreno” es consecuencia directa de la violación, por parte del YPG, de un acuerdo logrado en marzo con el gobierno central. También enfatizaron que “cualquier abordaje sobre la situación en Alepo debe basarse en la soberanía del Estado y la unidad territorial, y debe garantizar la seguridad y dignidad de todos los ciudadanos sin excepción”.

Las autoridades sirias instaron al grupo a cumplir el acuerdo y a detener sus ataques. Además, propusieron un alto el fuego para que los miembros del grupo salieran de la ciudad hacia el noreste del país. No obstante, las operaciones continuaron en medio de una tregua que, según el gobierno central, el YPG no respetó plenamente.

Estas son las claves de la situación.

Alto el fuego y retirada de miembros del YPG

Desde el 6 de enero, los enfrentamientos se concentraron principalmente en los barrios de Sheikh Maqsoud, Al-Ashrafieh y Bani Zaid. En respuesta, este jueves el Ejército del Gobierno de Al-Sharaa realizó operaciones focalizadas contra posiciones del grupo terrorista YPG. Tras declarar un toque de queda, las fuerzas gubernamentales lograron que la mayor parte de Al-Ashrafieh y Bani Zaid quedara bajo su control.

También se declaró un alto el fuego de seis horas –entre las 3 a.m y las 9 a.m.– del viernes, según un comunicado difundido por la agencia estatal SANA, que tenía como objetivo frenar la escalada y facilitar la retirada de miembros del YPG de Alepo.

Relacionado TRT Español - Escalada de violencia en Siria: gobierno exige a grupo terrorista SDF retirarse de barrios de Alepo

Durante las horas de alto el fuego, el gobernador de Alepo, Azzam Gharib, afirmó que numerosos miembros del YPG desertaron en esas zonas y que otros huyeron del área. “Estos acontecimientos podrían allanar el camino para un cambio significativo sobre el terreno”, señaló en un comunicado. “Un capítulo oscuro en Alepo empieza a cerrarse”, añadió.

Pero cuando el plazo fijado por Damasco para la retirada venció, las autoridades indicaron que el grupo terrorista no cumplió totalmente las condiciones, lo que motivó advertencias de que las operaciones selectivas continuarían si la salida de los miembros del YPG no se completaba.

No obstante, SANA informó que las fuerzas de seguridad interna, en coordinación con el comando de operaciones del Ejército sirio, se preparaban para abrir un corredor que permitiera la retirada del YPG desde Sheikh Maqsoud hacia el noreste del país.

En ese contexto, el Ministerio de Defensa sirio señaló que elementos del grupo terrorista YPG serían trasladados desde barrios de Alepo hacia zonas al este del río Éufrates. La Dirección de Medios de Alepo, citando al ministerio, indicó que “elementos” del YPG “serán transferidos desde los barrios de Alepo en las próximas horas hacia áreas al este del Éufrates, portando armas personales ligeras”.

Damasco reiteró que exige “claramente” la salida del grupo terrorista de la ciudad, ya que su presencia allí perpetúa una situación militar que pone en peligro a los civiles y obstruye cualquier solución política seria.

Refugio para desplazados

Según el Comité Central de Respuesta de Alepo, de gestión estatal, casi 142.000 civiles fueron evacuados desde el martes en el marco de un plan de emergencia para proteger a la población de los ataques e incursiones del YPG.