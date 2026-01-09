La ciudad de Alepo, Siria, se ha convertido durante los últimos días en el escenario de una fuerte escalada de violencia entre el Ejército sirio y el grupo terrorista YPG, la rama siria del PKK. Una serie de ataques de este grupo contra zonas residenciales ha dejado, desde martes, al menos nueve muertos y 55 heridos, la mayoría civiles, además de provocar uno de los mayores desplazamientos que ha vivido la ciudad en años: casi 142.000 personas.
Las autoridades del gobierno sirio, encabezado por el presidente Ahmed Al-Sharaa, afirmaron que el actual “caos y escalada sobre el terreno” es consecuencia directa de la violación, por parte del YPG, de un acuerdo logrado en marzo con el gobierno central. También enfatizaron que “cualquier abordaje sobre la situación en Alepo debe basarse en la soberanía del Estado y la unidad territorial, y debe garantizar la seguridad y dignidad de todos los ciudadanos sin excepción”.
Las autoridades sirias instaron al grupo a cumplir el acuerdo y a detener sus ataques. Además, propusieron un alto el fuego para que los miembros del grupo salieran de la ciudad hacia el noreste del país. No obstante, las operaciones continuaron en medio de una tregua que, según el gobierno central, el YPG no respetó plenamente.
Estas son las claves de la situación.
Alto el fuego y retirada de miembros del YPG
Desde el 6 de enero, los enfrentamientos se concentraron principalmente en los barrios de Sheikh Maqsoud, Al-Ashrafieh y Bani Zaid. En respuesta, este jueves el Ejército del Gobierno de Al-Sharaa realizó operaciones focalizadas contra posiciones del grupo terrorista YPG. Tras declarar un toque de queda, las fuerzas gubernamentales lograron que la mayor parte de Al-Ashrafieh y Bani Zaid quedara bajo su control.
También se declaró un alto el fuego de seis horas –entre las 3 a.m y las 9 a.m.– del viernes, según un comunicado difundido por la agencia estatal SANA, que tenía como objetivo frenar la escalada y facilitar la retirada de miembros del YPG de Alepo.
Durante las horas de alto el fuego, el gobernador de Alepo, Azzam Gharib, afirmó que numerosos miembros del YPG desertaron en esas zonas y que otros huyeron del área. “Estos acontecimientos podrían allanar el camino para un cambio significativo sobre el terreno”, señaló en un comunicado. “Un capítulo oscuro en Alepo empieza a cerrarse”, añadió.
Pero cuando el plazo fijado por Damasco para la retirada venció, las autoridades indicaron que el grupo terrorista no cumplió totalmente las condiciones, lo que motivó advertencias de que las operaciones selectivas continuarían si la salida de los miembros del YPG no se completaba.
No obstante, SANA informó que las fuerzas de seguridad interna, en coordinación con el comando de operaciones del Ejército sirio, se preparaban para abrir un corredor que permitiera la retirada del YPG desde Sheikh Maqsoud hacia el noreste del país.
En ese contexto, el Ministerio de Defensa sirio señaló que elementos del grupo terrorista YPG serían trasladados desde barrios de Alepo hacia zonas al este del río Éufrates. La Dirección de Medios de Alepo, citando al ministerio, indicó que “elementos” del YPG “serán transferidos desde los barrios de Alepo en las próximas horas hacia áreas al este del Éufrates, portando armas personales ligeras”.
Damasco reiteró que exige “claramente” la salida del grupo terrorista de la ciudad, ya que su presencia allí perpetúa una situación militar que pone en peligro a los civiles y obstruye cualquier solución política seria.
Refugio para desplazados
Según el Comité Central de Respuesta de Alepo, de gestión estatal, casi 142.000 civiles fueron evacuados desde el martes en el marco de un plan de emergencia para proteger a la población de los ataques e incursiones del YPG.
Solo hasta la tarde del jueves, más de 13.000 personas habían llegado a refugios, y el número seguía en aumento.
En un comunicado difundido por la agencia estatal SANA, el gobierno subrayó que el Estado sirio aseguró y protegió a los civiles desplazados, incluidos residentes kurdos y familias árabes, brindándoles refugio y servicios básicos como parte de su responsabilidad nacional y humanitaria para garantizar un retorno seguro y digno.
El texto remarcó que la protección de todos los ciudadanos “es una responsabilidad nacional y legal fija, que se ejerce sin discriminación”, y rechazó los intentos de presentar las medidas de seguridad como dirigidas contra una comunidad específica.
El comunicado agregó que las personas desplazadas de las zonas de tensión eran civiles, todos ciudadanos kurdos que abandonaron sus barrios por temor a la escalada y buscaron refugio en áreas bajo control estatal, un hecho que, según Damasco, demuestra confianza en la capacidad del Estado para brindar protección y refuta las afirmaciones sobre amenazas dirigidas contra ellos.
El acuerdo del 10 de marzo
El trasfondo del estallido de violencia se remonta al 10 de marzo de 2025, cuando la Presidencia siria anunció un acuerdo para integrar a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), que incluía al YPG/PKK, en las instituciones estatales, reafirmar la unidad territorial del país y rechazar cualquier intento de división.
Funcionarios sirios sostienen que, desde entonces, el grupo terrorista YPG no adoptó medidas significativas para implementar los términos del acuerdo.
El gobierno intensificó sus esfuerzos para restaurar la seguridad en todo el país tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024, luego de 24 años en el poder.
Esfuerzos internacionales y contactos diplomáticos
En este marco de escalada de violencia, el presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, ha mantenido distintos contactos con líderes internacionales.
Este viernes, el mandatario se reunió en Damasco con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reportó SANA. Durante el encuentro, Al-Sharaa destacó que proteger a los civiles y restablecer la vida normal siguen siendo prioridades, y reafirmó el papel soberano del Estado en la protección de todos los sectores de la sociedad, incluida la comunidad kurda.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, por su parte, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo sirio para analizar la situación actual del país árabe y las vías para reforzar su estabilidad. El mandatario expresó su apoyo a los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad, indicó un comunicado de la Presidencia siria.
Asimismo, según fuentes de seguridad turcas, los enfrentamientos son consecuencia del incumplimiento, por parte de las YPG, del acuerdo del 10 de marzo y de su alejamiento del diálogo y el compromiso. Estas acciones, advirtieron, corren el riesgo de profundizar la inestabilidad regional.
Türkiye sigue de cerca los acontecimientos en Siria, país con el que comparte frontera, dentro de sus prioridades de seguridad nacional y por los vínculos directos entre el YPG y el PKK. Ankara sostiene que su principal objetivo es preservar la unidad política, la integridad territorial y la estructura estatal centralizada de Siria. Las autoridades turcas mantienen contactos continuos con el gobierno sirio y con Estados Unidos para aportar a una resolución pacífica, agregaron las fuentes.