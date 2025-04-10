Las intenciones expansionistas de Israel no se limitan a Palestina: también apuntan a todo Oriente Medio. Así lo advirtió Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, en una reciente entrevista con la agencia de noticias Anadolu.

Albanese, cuyo mandato fue renovado el pasado 5 de abril , aseguró que Tel Aviv está aprovechando “este momento histórico de debilidad de Europa y agresividad de Estados Unidos” para consolidar su control en la región. “Porque los ataques continúan contra Líbano, contra Siria. Sería una locura pensar que Israel se detendrá aquí”, afirmó.

Durante un evento de dos días sobre Palestina celebrado en París, la relatora destacó que los “colonos ideológicos” del gobierno israelí han intensificado sus esfuerzos para apropiarse de Gaza y Cisjordania ocupada, aprovechando la falta de presión internacional.

En ese sentido, acusó a Israel de estar desarrollando un plan de limpieza étnica para consolidar el control desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. “Está claro que Israel quiere las tierras desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán para establecer la soberanía del pueblo judío; eso es lo que dicen”, declaró.

Albanese también subrayó que “no queda mucho tiempo” para salvar a los palestinos, quienes siguen muriendo bajo los incesantes bombardeos israelíes y el devastador bloqueo de ayuda humanitaria y de alimentos.

Además, la relatora denunció que los palestinos siguen pagando el precio del antisemitismo europeo de hace aproximadamente un siglo, y que las estructuras de poder global no están haciendo lo necesario para detener la ofensiva israelí.

“El derecho internacional nos dice lo que debemos hacer”

Durante la conversación, la relatora reiteró que frenar las acciones de Israel es posible dentro del marco del derecho internacional. “El derecho internacional nos dice lo que debemos hacer: acabar con la ocupación, acabar con el genocidio y acabar con el apartheid”, declaró.

Sin embargo, añadió que otro elemento fundamental para lograrlo es la voluntad de los Estados, y “esa no existe”, de modo que no se da lugar a avances reales.

En sus declaraciones, la relatora señaló que Tel Aviv no tomó en serio el frágil alto el fuego en Gaza que entró en vigor en enero, y que no tiene intención de cesar la violencia contra los palestinos. Entre otras razones, explicó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu “tendrá que enfrentar a la justicia cuando detenga la ofensiva contra los palestinos”, situación que el mandatario pretende evitar.

“Quizá hayas notado que Netanyahu iba a comparecer ante la corte al día siguiente de ordenar un nuevo ataque contra el pueblo de Gaza. Entonces, la pregunta es: ¿hubo una conexión? Tal vez”, añadió.

“Sé que tiene problemas con la justicia nacional e internacional, aunque ya no tengo esperanza alguna en la justicia nacional a nivel israelí, ni tampoco en la internacional, porque ves a todos diciendo que están cada vez más dispuestos a recibirlo con alfombra roja”, lamentó Albanese.

Relacionado TRT Global - El plan de Israel para aislar Gaza y expulsar a palestinos: del bloqueo humanitario a los ataques

Asimismo, la relatora minimizó los esfuerzos de grupos proisraelíes que buscan poner fin a su mandato en la ONU: “Es su trabajo. Les pagan por ello”.