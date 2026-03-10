TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye prepara un sistema de defensa Patriot para proteger su espacio aéreo ante guerra regional
El Ministerio de Defensa de Türkiye informó que las fuerzas del país se coordinan con la OTAN para fortalecer las defensas aéreas y de misiles, en respuesta a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Türkiye prepara un sistema de defensa Patriot para proteger su espacio aéreo ante guerra regional
"Un sistema Patriot se encuentra en Malatya y se adelantan las preparaciones para asegurar su disponibilidad operativa", dijeron autoridades turcas. / Reuters
hace 5 horas

Türkiye anunció este martes que prepara un sistema de defensa aérea Patriot para su despliegue operativo en el este del país, como parte de los esfuerzos coordinados con la OTAN destinados a proteger el espacio aéreo de la nación en medio de las altas tensiones regionales.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional afirmó que las Fuerzas Armadas Turcas mantienen su "pleno compromiso con la seguridad de nuestro país y nuestros ciudadanos" de cara a los recientes desarrollos en Oriente Medio.

"A la luz de los recientes acontecimientos en nuestra región, se están tomando las medidas necesarias para asegurar nuestras fronteras y espacio aéreo, y estamos en consultas con la OTAN y nuestros aliados", se lee en la declaración.

El Ministerio de Defensa añadió que, junto a las disposiciones de seguridad nacional, la alianza ha reforzado su postura de defensa regional. "Además de las medidas nacionales que hemos implementado, la OTAN ha mejorado las medidas de defensa aérea y antimisiles", concluyó el comunicado.

RelacionadoTRT Español - Interceptan otro misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye

“Como parte de este marco, un sistema Patriot se encuentra actualmente en Malatya y se adelantan las preparaciones para asegurar su disponibilidad operativa, con el fin de apoyar la protección de nuestro espacio aéreo”, señaló el ministerio.

Malatya alberga una estación de radar de alerta temprana, instalada por la OTAN en 2012, para detectar misiles balísticos.

RECOMENDADOS

Los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron un segundo misil lanzado desde Irán con dirección a Türkiye este lunes, lo que marca el segundo incidente de este tipo en la última semana.

Ankara garantiza su seguridad al más alto nivel

El ministerio sostuvo que Türkiye continuará coordinando con la alianza en materia de defensa y seguridad.

“Nuestro país, que mantiene su capacidad de defensa y seguridad al más alto nivel, seguirá evaluando los avances en la cooperación y consulta con la OTAN y nuestros aliados, y se esforzará por lograr la paz y la estabilidad regionales”, añadió la declaración.

El anuncio se produce en medio del conflicto en Oriente Medio que se desató el pasado 28 de febrero, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia que lanzó Teherán contra Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares de Washington.

Irán también ha señalado que cerró el estrecho de Ormuz alrededor del 1 de marzo. La vía fluvial estratégica normalmente maneja alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diariamente y aproximadamente el 20% del comercio mundial de gas natural licuado.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye prolonga suspensión de vuelos a varios países de Oriente Medio por el conflicto regional
Trump descarta operación terrestre en Irán como “pérdida de tiempo”, mientras ataques no dan tregua
Israel intensifica ataques en Líbano, entre amenazas de ministro sobre convertir Beirut en Jan Yunis
Erdogan advierte que las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un “nivel aterrador”
Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de EE.UU.: ministro de Exteriores
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
Países del Golfo enfrentan desafío de seguridad alimentaria mientras se interrumpe tráfico en Ormuz
Presidente Erdogan critica ataque con drones a Azerbaiyán en llamada con su homólogo Aliyev
Los niños no deben ser “daños colaterales” de una guerra de Oriente Medio: ONU
Türkiye reitera “su derecho a responder a actos hostiles” para protegerse ante escalada regional
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Irán parece haber golpeado más a los Estados del Golfo que a Israel
Irán acusa a Israel de lanzar ataques de "falsa bandera" en el Golfo para ampliar el conflicto
Nuevo ‘round’ entre España y EE.UU.: Madrid niega haber aceptado colaboración con Washington en Irán
El Pentágono admite que EE.UU. “no puede detener todo” lo que Irán lanza