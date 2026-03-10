Türkiye anunció este martes que prepara un sistema de defensa aérea Patriot para su despliegue operativo en el este del país, como parte de los esfuerzos coordinados con la OTAN destinados a proteger el espacio aéreo de la nación en medio de las altas tensiones regionales.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional afirmó que las Fuerzas Armadas Turcas mantienen su "pleno compromiso con la seguridad de nuestro país y nuestros ciudadanos" de cara a los recientes desarrollos en Oriente Medio.

"A la luz de los recientes acontecimientos en nuestra región, se están tomando las medidas necesarias para asegurar nuestras fronteras y espacio aéreo, y estamos en consultas con la OTAN y nuestros aliados", se lee en la declaración.

El Ministerio de Defensa añadió que, junto a las disposiciones de seguridad nacional, la alianza ha reforzado su postura de defensa regional. "Además de las medidas nacionales que hemos implementado, la OTAN ha mejorado las medidas de defensa aérea y antimisiles", concluyó el comunicado.

“Como parte de este marco, un sistema Patriot se encuentra actualmente en Malatya y se adelantan las preparaciones para asegurar su disponibilidad operativa, con el fin de apoyar la protección de nuestro espacio aéreo”, señaló el ministerio.

Malatya alberga una estación de radar de alerta temprana, instalada por la OTAN en 2012, para detectar misiles balísticos.