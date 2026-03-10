Türkiye anunció este martes que prepara un sistema de defensa aérea Patriot para su despliegue operativo en el este del país, como parte de los esfuerzos coordinados con la OTAN destinados a proteger el espacio aéreo de la nación en medio de las altas tensiones regionales.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional afirmó que las Fuerzas Armadas Turcas mantienen su "pleno compromiso con la seguridad de nuestro país y nuestros ciudadanos" de cara a los recientes desarrollos en Oriente Medio.
"A la luz de los recientes acontecimientos en nuestra región, se están tomando las medidas necesarias para asegurar nuestras fronteras y espacio aéreo, y estamos en consultas con la OTAN y nuestros aliados", se lee en la declaración.
El Ministerio de Defensa añadió que, junto a las disposiciones de seguridad nacional, la alianza ha reforzado su postura de defensa regional. "Además de las medidas nacionales que hemos implementado, la OTAN ha mejorado las medidas de defensa aérea y antimisiles", concluyó el comunicado.
“Como parte de este marco, un sistema Patriot se encuentra actualmente en Malatya y se adelantan las preparaciones para asegurar su disponibilidad operativa, con el fin de apoyar la protección de nuestro espacio aéreo”, señaló el ministerio.
Malatya alberga una estación de radar de alerta temprana, instalada por la OTAN en 2012, para detectar misiles balísticos.
Los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron un segundo misil lanzado desde Irán con dirección a Türkiye este lunes, lo que marca el segundo incidente de este tipo en la última semana.
Ankara garantiza su seguridad al más alto nivel
El ministerio sostuvo que Türkiye continuará coordinando con la alianza en materia de defensa y seguridad.
“Nuestro país, que mantiene su capacidad de defensa y seguridad al más alto nivel, seguirá evaluando los avances en la cooperación y consulta con la OTAN y nuestros aliados, y se esforzará por lograr la paz y la estabilidad regionales”, añadió la declaración.
El anuncio se produce en medio del conflicto en Oriente Medio que se desató el pasado 28 de febrero, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia que lanzó Teherán contra Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares de Washington.
Irán también ha señalado que cerró el estrecho de Ormuz alrededor del 1 de marzo. La vía fluvial estratégica normalmente maneja alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diariamente y aproximadamente el 20% del comercio mundial de gas natural licuado.