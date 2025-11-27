El plan de 28 puntos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó como propuesta inicial de paz para Ucrania y Rusia hace ocho días desató una semana de intensos esfuerzos diplomáticos… con mucho en juego. Sin embargo, desde Moscú aseguran que aún no han recibido una versión formal del plan, por lo que aún no hay una negociación oficial sobre la iniciativa de Washington. Mientras algunos reportes mencionan ajustes impulsados por Ucrania y sus aliados europeos, el Kremlin advierte que no ha hecho concesiones en puntos clave, y señala que circulan informaciones confusas sobre el proceso.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló este miércoles que Rusia no ha negociado formalmente el plan estadounidense. En ese sentido, sostuvo que Moscú y Washington siguen en contacto sobre el marco general de paz, pero explicó al canal público ruso VGTRK que los documentos llegaron “por canales no oficiales”. Y aclaró: “No hay una versión oficial, pero sí un documento. Hay varios documentos. Varias opciones, algunas de las cuales pueden incluso ser confusas”.

Ushakov también dijo que Rusia y Estados Unidos siguen en contacto respecto al marco de paz más amplio, pero que "no se han llevado a cabo discusiones serias" en la mesa de negociaciones.

Una situación que ya había mencionado el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, el martes, al indicar que Moscú había visto un documento de 28 puntos, pero no otras versiones, refiriéndose a los reportes sobre una nueva propuesta con solo 19 puntos que habría sido ajustada tras ciertos condiciones de Kiev y países europeos. Según afirmó, el Kremlin espera que la Casa Blanca informe sobre los resultados de sus consultas con Kiev y con la Unión Europea, según la agencia estatal rusa TASS.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergey Ryabkov, compartió una postura en la misma línea, pidiendo evitar especulaciones mediáticas y destacando que Moscú no hará concesiones en los temas centrales. "No se puede hacer concesiones ni abandonar nuestro enfoque en las cuestiones clave que enfrentamos, incluso en el contexto de la operación militar especial", indicó este miércoles, según la agencia TASS.

Y afirmó que Rusia sigue comprometida con los principios definidos junto a Estados Unidos durante la cumbre que sostuvieron Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska, en agosto pasado. "Estamos comprometidos con los resultados de Anchorage y continuaremos operando dentro de estos parámetros, correlacionando los desarrollos actuales con las directrices fundamentales formuladas por los dos presidentes allí", mencionó.

También remarcó que Rusia se opone a la discusión pública de los detalles del plan de Trump. Destacó que los esfuerzos diplomáticos sobre Ucrania “requieren silencio” y acusó a varios medios occidentales de actuar como armas en una “guerra de información”. "En los últimos días, hemos presenciado numerosas filtraciones de información, ataques y agresiones a través de los medios de comunicación y las redes sociales del Reino Unido contra la idea misma de alcanzar un acuerdo que aborde las causas profundas de este conflicto", añadió.

Además, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este miércoles que es prematuro asumir que el conflicto de Ucrania está llegando a su fin. "Es demasiado pronto para decir eso", señaló, en respuesta a las sugerencias de que las dos partes nunca habían estado tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz.